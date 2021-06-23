https://ria.ru/20210623/prankery-1738300561.html

Пранкеры разыграли британских парламентариев от имени Волкова

Пранкеры разыграли британских парламентариев от имени Волкова - РИА Новости, 23.06.2021

Пранкеры разыграли британских парламентариев от имени Волкова

Известные российские пранкеры Владимир Кузнецов ("Вован") и Алексей Столяров ("Лексус") разыграли британских парламентариев, поговорив с ними от имени соратника РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T18:19

2021-06-23T18:19

2021-06-23T18:19

владимир кузнецов (вован)

алексей столяров (лексус)

леонид волков

парламент великобритании

великобритания

европа

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/152090/77/1520907759_0:214:3080:1946_1920x0_80_0_0_1adb9bcc47a00cc0edf2190c333d4252.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Известные российские пранкеры Владимир Кузнецов ("Вован") и Алексей Столяров ("Лексус") разыграли британских парламентариев, поговорив с ними от имени соратника Алексея Навального Леонида Волкова. Запись конференции выложена на YouTube-канале пранкеров.Председатель комитета по иностранным делам парламента Великобритании Том Тугендхат и экс-министр по Европе, парламентарий Крис Брайант поговорили по видеосвязи с "Лексусом", который представился Волковым.Брайант, в частности, поддержал идею "Волкова" слепить противников оппозиции фонариками. Пранкер сказал, что российская оппозиция начинает новую кампанию. "У меня есть новый метод, новая стратегия как заставить Путина нас слушать. И я создал новый вид протеста. Если хочешь видеть, давай покажу тебе. Это фонарик, мы будем слепить их!" - сказал "Волков", показав в камеру включенный фонарик. Брайант отметил, что ему нравится эта идея.Также Брайант попросил пранкера, притворившегося Волковым, сообщать о каких-то "особых вещах", о которых ему нужно знать. Однако помочь оппозиции материально британский депутат отказался. "Я не по деньгам, извини", - ответил Брайант "Волкову" в ответ на просьбу дать денег на "правильное движение"."Самое последнее чем я могу помочь, Леонид, это деньгами, я боюсь. И наш аргумент в том, что если иностранное государство даст денег вам, тогда Путин использует это против вас, не так ли?" - отметил Брайант.В свою очередь, Тугендхат в беседе с "Волковым" сказал, что у него нет денег, кроме его зарплаты. "Леонид, если тебе нужны деньги иди к правительству. Я не правительство", - отметил он.

https://ria.ru/20210609/litva-1736272352.html

https://ria.ru/20210517/prankery-1732641546.html

великобритания

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), леонид волков, парламент великобритании, великобритания, европа, в мире