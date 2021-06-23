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Пранкеры разыграли британских парламентариев от имени Волкова
Пранкеры разыграли британских парламентариев от имени Волкова - РИА Новости, 23.06.2021
Пранкеры разыграли британских парламентариев от имени Волкова
Известные российские пранкеры Владимир Кузнецов ("Вован") и Алексей Столяров ("Лексус") разыграли британских парламентариев, поговорив с ними от имени соратника РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T18:19
2021-06-23T18:19
владимир кузнецов (вован)
алексей столяров (лексус)
леонид волков
парламент великобритании
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европа
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Известные российские пранкеры Владимир Кузнецов ("Вован") и Алексей Столяров ("Лексус") разыграли британских парламентариев, поговорив с ними от имени соратника Алексея Навального Леонида Волкова. Запись конференции выложена на YouTube-канале пранкеров.Председатель комитета по иностранным делам парламента Великобритании Том Тугендхат и экс-министр по Европе, парламентарий Крис Брайант поговорили по видеосвязи с "Лексусом", который представился Волковым.Брайант, в частности, поддержал идею "Волкова" слепить противников оппозиции фонариками. Пранкер сказал, что российская оппозиция начинает новую кампанию. "У меня есть новый метод, новая стратегия как заставить Путина нас слушать. И я создал новый вид протеста. Если хочешь видеть, давай покажу тебе. Это фонарик, мы будем слепить их!" - сказал "Волков", показав в камеру включенный фонарик. Брайант отметил, что ему нравится эта идея.Также Брайант попросил пранкера, притворившегося Волковым, сообщать о каких-то "особых вещах", о которых ему нужно знать. Однако помочь оппозиции материально британский депутат отказался. "Я не по деньгам, извини", - ответил Брайант "Волкову" в ответ на просьбу дать денег на "правильное движение"."Самое последнее чем я могу помочь, Леонид, это деньгами, я боюсь. И наш аргумент в том, что если иностранное государство даст денег вам, тогда Путин использует это против вас, не так ли?" - отметил Брайант.В свою очередь, Тугендхат в беседе с "Волковым" сказал, что у него нет денег, кроме его зарплаты. "Леонид, если тебе нужны деньги иди к правительству. Я не правительство", - отметил он.
https://ria.ru/20210609/litva-1736272352.html
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владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), леонид волков, парламент великобритании, великобритания, европа, в мире
Пранкеры разыграли британских парламентариев от имени Волкова
18:19 23.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Кузнецов на презентации книги "Вован и Лексус. По ком звонит телефон" в Москве
Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Кузнецов на презентации книги Вован и Лексус. По ком звонит телефон в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Российские пранкеры разыграли британских парламентариев от имени соратника Навального

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Известные российские пранкеры Владимир Кузнецов ("Вован") и Алексей Столяров ("Лексус") разыграли британских парламентариев, поговорив с ними от имени соратника Алексея Навального Леонида Волкова. Запись конференции выложена на YouTube-канале пранкеров.
Председатель комитета по иностранным делам парламента Великобритании Том Тугендхат и экс-министр по Европе, парламентарий Крис Брайант поговорили по видеосвязи с "Лексусом", который представился Волковым.
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Брайант, в частности, поддержал идею "Волкова" слепить противников оппозиции фонариками. Пранкер сказал, что российская оппозиция начинает новую кампанию. "У меня есть новый метод, новая стратегия как заставить Путина нас слушать. И я создал новый вид протеста. Если хочешь видеть, давай покажу тебе. Это фонарик, мы будем слепить их!" - сказал "Волков", показав в камеру включенный фонарик. Брайант отметил, что ему нравится эта идея.
Также Брайант попросил пранкера, притворившегося Волковым, сообщать о каких-то "особых вещах", о которых ему нужно знать. Однако помочь оппозиции материально британский депутат отказался. "Я не по деньгам, извини", - ответил Брайант "Волкову" в ответ на просьбу дать денег на "правильное движение".
"Самое последнее чем я могу помочь, Леонид, это деньгами, я боюсь. И наш аргумент в том, что если иностранное государство даст денег вам, тогда Путин использует это против вас, не так ли?" - отметил Брайант.
В свою очередь, Тугендхат в беседе с "Волковым" сказал, что у него нет денег, кроме его зарплаты. "Леонид, если тебе нужны деньги иди к правительству. Я не правительство", - отметил он.
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Владимир Кузнецов (Вован)Алексей Столяров (Лексус)Леонид ВолковПарламент ВеликобританииВеликобританияЕвропаВ мире
 
 
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