Москва 23 июня станет лидером по тепловому стрессу, заявил климатолог
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДевушка отдыхает под солнцем на скамейке в парке в Москве в жаркую погоду
Климатолог рассказал, что москвичей ждут семь часов опасной для здоровья жары
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Самый большой тепловой стресс среди жителей городов России будут переживать в среду москвичи, их ждут семь часов опасной для здоровья жары, такого не было даже в 2010 году, сообщил РИА Новости кандидат географических наук, доцент МГУ Павел Константинов.
"Сегодня 23 июня Москва самая опасная из всех городов. Москва сегодня - самый опасный с точки зрения жары город России. Экстремальный тепловой стресс ожидается сегодня в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове на Дону, Воронеже, Ижевске, Ярославле, Самаре, Краснодаре и Волгограде. Опасно днем везде в центре и особенно на северо-западе Европейской части России", - сообщил Константинов.
Он уточнил, что в Москве продолжительность опасного периода самая высокая - с 9 утра до 16 вечера - в это время долго гулять под прямыми солнечными лучами очень опасно.
"Если прогноз оправдается, то возможно, таких опасных условий в течение одного дня (7 часов подряд) не было даже в 2010 году", - отметил климатолог.
В 2010 над столицей в течение 40 дней стоял антициклон. Сильная жара привела к крупным лесным пожарам и задымлению в городе. Однако, в 2010 такой негативный эффект был связан, прежде всего, с крайне длительным периодом жары. В 2021 текущая волна жары продолжается семь дней. Гидрометцентр пока не дает прогноза о существенном снижении температуры.
Подробные условия прогноза об опасной жаре в городах можно увидеть в онлайн материалах проекта "Жара в городе".