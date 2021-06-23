Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210623/peterburg-1738215997.html
В Петербурге тиктокера задержали за незаконное ношение полицейской формы
В Петербурге тиктокера задержали за незаконное ношение полицейской формы - РИА Новости, 23.06.2021
В Петербурге тиктокера задержали за незаконное ношение полицейской формы
Сотрудники полиции в Петербурге задержали тиктокера, который незаконно носил полицейскую форму для съёмок видеороликов, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T12:36
2021-06-23T12:36
россия
гумвд
пермский край
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
С -ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции в Петербурге задержали тиктокера, который незаконно носил полицейскую форму для съёмок видеороликов, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД."Полиция задержала молодого тиктокера за незаконное ношение полицейской формы", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, на прошлой неделе в центре города полицейские обратили внимание на мужчину в форме майора полиции. "Было установлено, что никакого отношения к органам внутренних дел указанный гражданин не имеет. Он был доставлен в отдел полиции для разбирательства. В ходе опроса 27-летний уроженец Пермского края пояснил, что приобрел полицейскую форму исключительно для съемок эпатажных видеороликов, которые размещал у себя в социальных сетях", - сообщает ведомство.Составлен административный протокол по статье 17.12 КоАП РФ (Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов). Тиктокер принес извинения за свой проступок.
https://ria.ru/20210616/izvineniya-1737325614.html
россия
пермский край
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, гумвд, пермский край, санкт-петербург, происшествия
В Петербурге тиктокера задержали за незаконное ношение полицейской формы
12:36 23.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк

В Петербурге тиктокера задержали за незаконное ношение полицейской формы для съемок видео

Читать ria.ru в
С -ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции в Петербурге задержали тиктокера, который незаконно носил полицейскую форму для съёмок видеороликов, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.
"Полиция задержала молодого тиктокера за незаконное ношение полицейской формы", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, на прошлой неделе в центре города полицейские обратили внимание на мужчину в форме майора полиции. "Было установлено, что никакого отношения к органам внутренних дел указанный гражданин не имеет. Он был доставлен в отдел полиции для разбирательства. В ходе опроса 27-летний уроженец Пермского края пояснил, что приобрел полицейскую форму исключительно для съемок эпатажных видеороликов, которые размещал у себя в социальных сетях", - сообщает ведомство.
Составлен административный протокол по статье 17.12 КоАП РФ (Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов). Тиктокер принес извинения за свой проступок.
Вахтанг Кипшидзе - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
16 июня, 23:15Религия и мировоззрение
В РПЦ ждут извинений от тиктокеров, которые надругались над иконой
 
РоссияГУМВДПермский крайСанкт-ПетербургПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:11Минздрав направит в Бурятию врачей из-за ухудшения ситуации с COVID-19
17:10Кадыров доложил Путину о дефиците вакцин от коронавируса в Чечне
17:07В Красноярске женщину, поставившую обидчика сына на колени, арестовали
17:05В Литве неизвестные написали "террорист" на заборе посольства Белоруссии
17:04В Подмосковье с 15 июля смогут работать лишь вакцинированные таксисты
17:03Кадыров заявил Путину, что терроризм в Чечне искоренен
17:01Кадыров рассказал Путину о ситуации с коронавирусом в Чечне
17:01Путин оценил работу Кадырова на посту главы Чечни
17:00ФСБ потратит до 2,4 миллиона рублей на фейерверки
17:00Путин пожелал Кадырову успехов на выборах
16:58В МИД назвали условия взаимодействия с Берлином по инциденту с Навальным
16:57"Не наша война". Британцы высказались об инциденте с эсминцем у Крыма
16:56Под Ростовом-на-Дону ребенок погиб, получив удар током от холодильника
16:56Постпред России при ОБСЕ поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
16:53Лавров рассказал о сопряжении ЕАЭС и инициативы "Один пояс — один путь"
16:49В Подмосковье усилят ограничения по коронавирусу
16:48НИЦ Гамалеи подал документы на разрешение применения "Спутника V" у детей
16:46Совфед одобрил регистрацию актов гражданского состояния в любых ЗАГС
16:42В Бурятии прокомментировали введение локдауна
16:41Онищенко ответил на слова Бероева о "дискриминации" непривитых россиян
Лента новостейМолния