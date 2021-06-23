https://ria.ru/20210623/peterburg-1738215997.html

В Петербурге тиктокера задержали за незаконное ношение полицейской формы

В Петербурге тиктокера задержали за незаконное ношение полицейской формы - РИА Новости, 23.06.2021

В Петербурге тиктокера задержали за незаконное ношение полицейской формы

Сотрудники полиции в Петербурге задержали тиктокера, который незаконно носил полицейскую форму для съёмок видеороликов, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T12:36

2021-06-23T12:36

2021-06-23T12:36

россия

гумвд

пермский край

санкт-петербург

происшествия

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С -ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции в Петербурге задержали тиктокера, который незаконно носил полицейскую форму для съёмок видеороликов, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД."Полиция задержала молодого тиктокера за незаконное ношение полицейской формы", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, на прошлой неделе в центре города полицейские обратили внимание на мужчину в форме майора полиции. "Было установлено, что никакого отношения к органам внутренних дел указанный гражданин не имеет. Он был доставлен в отдел полиции для разбирательства. В ходе опроса 27-летний уроженец Пермского края пояснил, что приобрел полицейскую форму исключительно для съемок эпатажных видеороликов, которые размещал у себя в социальных сетях", - сообщает ведомство.Составлен административный протокол по статье 17.12 КоАП РФ (Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов). Тиктокер принес извинения за свой проступок.

https://ria.ru/20210616/izvineniya-1737325614.html

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россия, гумвд, пермский край, санкт-петербург, происшествия