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Названы даты Всероссийской переписи населения
Названы даты Всероссийской переписи населения - РИА Новости, 23.06.2021
Названы даты Всероссийской переписи населения
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2021 года, сообщил медиаофис мероприятия. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T12:03
2021-06-23T13:04
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
совет федерации рф
единая россия
андрей турчак
владимир путин
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2021 года, сообщил медиаофис мероприятия.Отмечается, что правительство уже подписало соответствующее постановление. Эту информацию РИА Новости также подтвердили в Росстате.Первые итоги переписи — о численности населения — подведут в конце 2021 года, окончательные — до конца 2022-го.Изначально ее планировали провести в октябре 2020 года, но перенесли на апрель 2021-го, а затем — на сентябрь. Минэкономразвития предлагало даты с 23 августа по 30 сентября.В мае вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак на совещании у президента Владимира Путина предложил перенести перепись населения на октябрь — чтобы она не совпадала с предвыборной кампанией. Глава государства поддержал эту инициативу.Перепись уже началась в труднодоступных районах, где с апреля по середину мая уже зарегистрировали 140 тысяч человек, она завершится в декабре 2021 года.Будущая Всероссийская перепись населения впервые пройдет в многоканальном формате — любой житель России сможет вместе с семьей поучаствовать в ней самостоятельно на портале Госуслуг, в МФЦ или на стационарных переписных участках. Традиционный формат также сохранится — по домам будут ходить около 320 тысяч переписчиков, которые в своей работе будут использовать электронные планшеты.
https://ria.ru/20201216/perepis-1589430082.html
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), совет федерации рф, единая россия, андрей турчак, владимир путин, общество
Названы даты Всероссийской переписи населения
12:03 23.06.2021 (обновлено: 13:04 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПерепись населения
Перепись населения - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2021 года

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2021 года, сообщил медиаофис мероприятия.
Отмечается, что правительство уже подписало соответствующее постановление. Эту информацию РИА Новости также подтвердили в Росстате.
Первые итоги переписи — о численности населения — подведут в конце 2021 года, окончательные — до конца 2022-го.
Изначально ее планировали провести в октябре 2020 года, но перенесли на апрель 2021-го, а затем — на сентябрь. Минэкономразвития предлагало даты с 23 августа по 30 сентября.
Руководитель Федеральной службы государственной статистики (Росстата) Павел Малков - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря 2020, 09:09
Глава Росстата рассказал, во сколько обойдется перепись населения
В мае вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак на совещании у президента Владимира Путина предложил перенести перепись населения на октябрь — чтобы она не совпадала с предвыборной кампанией. Глава государства поддержал эту инициативу.
Перепись уже началась в труднодоступных районах, где с апреля по середину мая уже зарегистрировали 140 тысяч человек, она завершится в декабре 2021 года.
Будущая Всероссийская перепись населения впервые пройдет в многоканальном формате — любой житель России сможет вместе с семьей поучаствовать в ней самостоятельно на портале Госуслуг, в МФЦ или на стационарных переписных участках. Традиционный формат также сохранится — по домам будут ходить около 320 тысяч переписчиков, которые в своей работе будут использовать электронные планшеты.
Всероссийская перепись населения 2010 - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 15:30Республика Саха (Якутия)
Перепись населения проходит в отдаленных и труднодоступных районах Якутии
 
РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Совет Федерации РФЕдиная РоссияАндрей ТурчакВладимир ПутинОбщество
 
 
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