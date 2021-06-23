https://ria.ru/20210623/perepis-1738209602.html

Названы даты Всероссийской переписи населения

Названы даты Всероссийской переписи населения - РИА Новости, 23.06.2021

Названы даты Всероссийской переписи населения

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2021 года, сообщил медиаофис мероприятия. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T12:03

2021-06-23T12:03

2021-06-23T13:04

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

совет федерации рф

единая россия

андрей турчак

владимир путин

общество

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2021 года, сообщил медиаофис мероприятия.Отмечается, что правительство уже подписало соответствующее постановление. Эту информацию РИА Новости также подтвердили в Росстате.Первые итоги переписи — о численности населения — подведут в конце 2021 года, окончательные — до конца 2022-го.Изначально ее планировали провести в октябре 2020 года, но перенесли на апрель 2021-го, а затем — на сентябрь. Минэкономразвития предлагало даты с 23 августа по 30 сентября.В мае вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак на совещании у президента Владимира Путина предложил перенести перепись населения на октябрь — чтобы она не совпадала с предвыборной кампанией. Глава государства поддержал эту инициативу.Перепись уже началась в труднодоступных районах, где с апреля по середину мая уже зарегистрировали 140 тысяч человек, она завершится в декабре 2021 года.Будущая Всероссийская перепись населения впервые пройдет в многоканальном формате — любой житель России сможет вместе с семьей поучаствовать в ней самостоятельно на портале Госуслуг, в МФЦ или на стационарных переписных участках. Традиционный формат также сохранится — по домам будут ходить около 320 тысяч переписчиков, которые в своей работе будут использовать электронные планшеты.

https://ria.ru/20201216/perepis-1589430082.html

https://ria.ru/20210409/yakutiya-1727563742.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), совет федерации рф, единая россия, андрей турчак, владимир путин, общество