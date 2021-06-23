https://ria.ru/20210623/ostanki-1738212025.html

Митрополит надеется на признание подлинности останков царской семьи

Митрополит надеется на признание подлинности останков царской семьи - РИА Новости, 23.06.2021

Митрополит надеется на признание подлинности останков царской семьи

Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) выразил надежду, что Архиерейский собор... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T12:17

2021-06-23T12:17

2021-06-23T12:17

религия и мировоззрение

николай ii

русская православная церковь

екатеринбург

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156371/32/1563713283_0:463:1591:1358_1920x0_80_0_0_bc02ab52d3ca815730cc85875add7250.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) выразил надежду, что Архиерейский собор Русской православной церкви (РПЦ) в ноябре признает "екатеринбургские останки", обнаруженные в 1990-е годы, подлинными останками императора Николая II и членов его семьи.В настоящее время в РПЦ не решен вопрос признания "екатеринбургских останков". Ноябрьский Архиерейский собор рассмотрит результаты их экспертиз."На основании тех сведений, которые я слышал, я выражаю надежду, что Архиерейский собор признает подлинность "екатеринбургских останков". Пока это мое личное мнение, но оно основано на том, что я слышал по результатам различных экспертиз, которые были проведены. Какие-то экспертизы еще проводятся. Поэтому окончательное решение за Архиерейским собором - он, я надеюсь, поставит точку в этой долгой истории", - сказал митрополит Иларион РИА Новости.Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году РПЦ причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели Романовых. Проводились также экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных в 2007 году останков, возможно, царевича Алексея и великой княжны Марии.

https://ria.ru/20210617/ostanki-1737493170.html

екатеринбург

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай ii, русская православная церковь, екатеринбург, санкт-петербург