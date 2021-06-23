Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210623/ostanki-1738212025.html
Митрополит надеется на признание подлинности останков царской семьи
Митрополит надеется на признание подлинности останков царской семьи - РИА Новости, 23.06.2021
Митрополит надеется на признание подлинности останков царской семьи
Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) выразил надежду, что Архиерейский собор... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T12:17
2021-06-23T12:17
религия и мировоззрение
николай ii
русская православная церковь
екатеринбург
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156371/32/1563713283_0:463:1591:1358_1920x0_80_0_0_bc02ab52d3ca815730cc85875add7250.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) выразил надежду, что Архиерейский собор Русской православной церкви (РПЦ) в ноябре признает "екатеринбургские останки", обнаруженные в 1990-е годы, подлинными останками императора Николая II и членов его семьи.В настоящее время в РПЦ не решен вопрос признания "екатеринбургских останков". Ноябрьский Архиерейский собор рассмотрит результаты их экспертиз."На основании тех сведений, которые я слышал, я выражаю надежду, что Архиерейский собор признает подлинность "екатеринбургских останков". Пока это мое личное мнение, но оно основано на том, что я слышал по результатам различных экспертиз, которые были проведены. Какие-то экспертизы еще проводятся. Поэтому окончательное решение за Архиерейским собором - он, я надеюсь, поставит точку в этой долгой истории", - сказал митрополит Иларион РИА Новости.Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году РПЦ причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели Романовых. Проводились также экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных в 2007 году останков, возможно, царевича Алексея и великой княжны Марии.
https://ria.ru/20210617/ostanki-1737493170.html
екатеринбург
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156371/32/1563713283_0:63:2048:1598_1920x0_80_0_0_b6a4342c10037e8ebcb488fa65fe3ccf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
николай ii, русская православная церковь, екатеринбург, санкт-петербург

Митрополит надеется на признание подлинности останков царской семьи

12:17 23.06.2021
 
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Иларион
Митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Иларион - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) выразил надежду, что Архиерейский собор Русской православной церкви (РПЦ) в ноябре признает "екатеринбургские останки", обнаруженные в 1990-е годы, подлинными останками императора Николая II и членов его семьи.
В настоящее время в РПЦ не решен вопрос признания "екатеринбургских останков". Ноябрьский Архиерейский собор рассмотрит результаты их экспертиз.
Священнослужитель на Ганиной Яме после окончания крестного хода, приуроченного к 100-летию гибели царской семьи, в Екатеринбурге. 17 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 22:31Религия и мировоззрение
Результаты экспертиз останков царской семьи Романовых представят в ноябре
"На основании тех сведений, которые я слышал, я выражаю надежду, что Архиерейский собор признает подлинность "екатеринбургских останков". Пока это мое личное мнение, но оно основано на том, что я слышал по результатам различных экспертиз, которые были проведены. Какие-то экспертизы еще проводятся. Поэтому окончательное решение за Архиерейским собором - он, я надеюсь, поставит точку в этой долгой истории", - сказал митрополит Иларион РИА Новости.
Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году РПЦ причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели Романовых. Проводились также экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных в 2007 году останков, возможно, царевича Алексея и великой княжны Марии.
 
Религия и мировоззрениеНиколай IIРусская православная церковьЕкатеринбургСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:10Кадыров доложил Путину о дефиците вакцин от коронавируса в Чечне
17:07В Красноярске женщину, поставившую обидчика сына на колени, арестовали
17:05В Литве неизвестные написали "террорист" на заборе посольства Белоруссии
17:04В Подмосковье с 15 июля смогут работать лишь вакцинированные таксисты
17:03Кадыров заявил Путину, что терроризм в Чечне искоренен
17:01Кадыров рассказал Путину о ситуации с коронавирусом в Чечне
17:01Путин оценил работу Кадырова на посту главы Чечни
17:00ФСБ потратит до 2,4 миллиона рублей на фейерверки
17:00Путин пожелал Кадырову успехов на выборах
16:58В МИД назвали условия взаимодействия с Берлином по инциденту с Навальным
16:57"Не наша война". Британцы высказались об инциденте с эсминцем у Крыма
16:56Под Ростовом-на-Дону ребенок погиб, получив удар током от холодильника
16:56Постпред России при ОБСЕ поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
16:53Лавров рассказал о сопряжении ЕАЭС и инициативы "Один пояс — один путь"
16:49В Подмосковье усилят ограничения по коронавирусу
16:48НИЦ Гамалеи подал документы на разрешение применения "Спутника V" у детей
16:46Совфед одобрил регистрацию актов гражданского состояния в любых ЗАГС
16:42В Бурятии прокомментировали введение локдауна
16:41Онищенко ответил на слова Бероева о "дискриминации" непривитых россиян
16:41Матвиенко попросила сенаторов привиться от коронавируса
Лента новостейМолния