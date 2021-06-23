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Совфед одобрил закон о запрете участвовать в нежелательных НПО за рубежом
Совфед одобрил закон о запрете участвовать в нежелательных НПО за рубежом - РИА Новости, 23.06.2021
Совфед одобрил закон о запрете участвовать в нежелательных НПО за рубежом
Совет Федерации одобрил в среду закон, запрещающий россиянам участвовать в деятельности нежелательных иностранных организаций за пределами РФ. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T14:21
2021-06-23T14:26
госдума рф
россия
совет федерации рф
в мире
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон, запрещающий россиянам участвовать в деятельности нежелательных иностранных организаций за пределами РФ.Соответствующие изменения внесены в федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и федеральный закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ".Депутаты Госдумы, выступившие авторами законопроекта, отмечали, что профильная комиссия ГД установила многочисленные факты прохождения российскими гражданами за рубежом обучения на тренингах по влиянию на избирательные кампании и организации массовых беспорядков, несанкционированных политических акций, в том числе с привлечением несовершеннолетних, по проведению антироссийских информационных акций и формированию в обществе терпимости к употреблению наркотиков.Закон устанавливает запрет на участие российских граждан, а также юридических лиц в деятельности иностранной организации, признанной в России нежелательной, в любой стране мира.Также вводится "дополнительный квалифицирующий признак" признания иностранной или международной организации нежелательной в РФ в случае оказания ею посреднических услуг при операциях с деньгами и имуществом для "деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности государства".Кроме того, согласно принятому закону, Росфинмониторинг будет отслеживать любые денежные переводы, вне зависимости от их суммы, гражданам и юрлицам, которые поступают с территории определенных государств.Получение физическим или юридическим лицом, за исключением кредитной организации, иностранной структурой без образования юридического лица перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если эти денежные средства поступают от плательщика или обслуживающего плательщика банка с территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, перечень которых утверждается уполномоченным органом.Перечень таких стран будет определен Росфинмониторингом по согласованию с ЦБ РФ. Это будет информация ограниченного доступа, которая будет доводиться до банков.Также Совет Федерации одобрил закон о введении уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до пяти лет за участие в финансировании иностранной или международной неправительственной организации (НПО), признанной в России нежелательной.Закон предусматривает уголовную ответственность за организацию или участие в деятельности таких организаций.Как говорится в законе, предоставление пожертвований, сбор средств или оказание финансовых услуг, предназначенных для деятельности на территории России нежелательной НПО, будет караться лишением свободы на срок от одного года до пяти лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо обязательными работами на срок до 360 часов. Также может последовать лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет.Также закон предусматривает, что за организацию деятельности на территории России иностранной или международной нежелательной НПО может грозить лишение свободы на срок от двух до шести лет или обязательные либо принудительные работы.Простое участие в деятельности такой НПО будет караться лишением свободы на срок от одного года до четырех лет либо штрафами в размере от 300 до 500 тысяч рублей, обязательными или принудительные работы.
https://ria.ru/20210602/reestr-1735324034.html
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госдума рф, россия, совет федерации рф, в мире
Совфед одобрил закон о запрете участвовать в нежелательных НПО за рубежом
14:21 23.06.2021 (обновлено: 14:26 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Совфед одобрил закон о запрете участвовать в нежелательных организациях за рубежом

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон, запрещающий россиянам участвовать в деятельности нежелательных иностранных организаций за пределами РФ.
Соответствующие изменения внесены в федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и федеральный закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ".
Депутаты Госдумы, выступившие авторами законопроекта, отмечали, что профильная комиссия ГД установила многочисленные факты прохождения российскими гражданами за рубежом обучения на тренингах по влиянию на избирательные кампании и организации массовых беспорядков, несанкционированных политических акций, в том числе с привлечением несовершеннолетних, по проведению антироссийских информационных акций и формированию в обществе терпимости к употреблению наркотиков.
Закон устанавливает запрет на участие российских граждан, а также юридических лиц в деятельности иностранной организации, признанной в России нежелательной, в любой стране мира.
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Также вводится "дополнительный квалифицирующий признак" признания иностранной или международной организации нежелательной в РФ в случае оказания ею посреднических услуг при операциях с деньгами и имуществом для "деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности государства".
Кроме того, согласно принятому закону, Росфинмониторинг будет отслеживать любые денежные переводы, вне зависимости от их суммы, гражданам и юрлицам, которые поступают с территории определенных государств.
Получение физическим или юридическим лицом, за исключением кредитной организации, иностранной структурой без образования юридического лица перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если эти денежные средства поступают от плательщика или обслуживающего плательщика банка с территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, перечень которых утверждается уполномоченным органом.
Перечень таких стран будет определен Росфинмониторингом по согласованию с ЦБ РФ. Это будет информация ограниченного доступа, которая будет доводиться до банков.
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Также Совет Федерации одобрил закон о введении уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до пяти лет за участие в финансировании иностранной или международной неправительственной организации (НПО), признанной в России нежелательной.
Закон предусматривает уголовную ответственность за организацию или участие в деятельности таких организаций.
Как говорится в законе, предоставление пожертвований, сбор средств или оказание финансовых услуг, предназначенных для деятельности на территории России нежелательной НПО, будет караться лишением свободы на срок от одного года до пяти лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо обязательными работами на срок до 360 часов. Также может последовать лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет.
Также закон предусматривает, что за организацию деятельности на территории России иностранной или международной нежелательной НПО может грозить лишение свободы на срок от двух до шести лет или обязательные либо принудительные работы.
Простое участие в деятельности такой НПО будет караться лишением свободы на срок от одного года до четырех лет либо штрафами в размере от 300 до 500 тысяч рублей, обязательными или принудительные работы.
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