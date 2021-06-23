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"Мы несовместимы": Эйвазов объяснил отсутствие детей от Нетребко
"Мы несовместимы": Эйвазов объяснил отсутствие детей от Нетребко - РИА Новости, 23.06.2021
"Мы несовместимы": Эйвазов объяснил отсутствие детей от Нетребко
Юсиф Эйвазов раскрыл, почему у него и его жены Анны Нетребко нет общих детей. Об этом он рассказал в интервью Валерии для YouTube-канала "Между нами". РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T11:29
2021-06-23T11:29
2021-06-23T11:29
шоубиз
юсиф эйвазов
анна нетребко
брак
дети
семья
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Юсиф Эйвазов раскрыл, почему у него и его жены Анны Нетребко нет общих детей. Об этом он рассказал в интервью Валерии для YouTube-канала "Между нами". Юсиф признался, что они думали о суррогатном материнстве, но в итоге отказались от него.У певца сложились хорошие отношения с сыном Нетребко Тьяго, хотя мальчик не сразу принял возлюбленного мамы. "Живет он, живет. И вдруг в шесть лет появляется какой-то дядя и что-то тебе диктует. iPad нельзя, мультики нельзя", — объясняет Юсиф.Однако со временем муж Нетребко и ее сын подружились. Тьяго зовет Эйвазова папой. Юсиф признается: когда мальчик первый раз назвал его отцом, он понял, что Тьяго для него не просто пасынок и сын любимой женщины, а его ребенок. Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов поженились в декабре 2015 года.
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юсиф эйвазов, анна нетребко, брак, дети, семья
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости.
Юсиф Эйвазов раскрыл, почему у него и его жены Анны Нетребко нет общих детей. Об этом он рассказал
в интервью Валерии для YouTube-канала "Между нами".
"Мы на генетическом уровне абсолютно несовместимы, т.е. мы отдельно можем иметь детей, а вместе нет. Мы испробовали абсолютно все, но не получилось. Так бывает", — говорит Эйвазов.
Юсиф признался, что они думали о суррогатном материнстве, но в итоге отказались от него.
У певца сложились хорошие отношения с сыном Нетребко Тьяго, хотя мальчик не сразу принял возлюбленного мамы.
"Живет он, живет. И вдруг в шесть лет появляется какой-то дядя и что-то тебе диктует. iPad нельзя, мультики нельзя", — объясняет Юсиф.
Однако со временем муж Нетребко и ее сын подружились. Тьяго зовет Эйвазова папой. Юсиф признается: когда мальчик первый раз назвал его отцом, он понял, что Тьяго для него не просто пасынок и сын любимой женщины, а его ребенок.
"У меня нет мыслей, что это не мой ребенок по крови. Он мой родной по крови, потому что он им стал. Это моя отдушина. Мое единственное чадо", — уверяет тенор.
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов поженились в декабре 2015 года.