https://ria.ru/20210623/netrebko-1738194589.html

"Мы несовместимы": Эйвазов объяснил отсутствие детей от Нетребко

"Мы несовместимы": Эйвазов объяснил отсутствие детей от Нетребко - РИА Новости, 23.06.2021

"Мы несовместимы": Эйвазов объяснил отсутствие детей от Нетребко

Юсиф Эйвазов раскрыл, почему у него и его жены Анны Нетребко нет общих детей. Об этом он рассказал в интервью Валерии для YouTube-канала "Между нами". РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T11:29

2021-06-23T11:29

2021-06-23T11:29

шоубиз

юсиф эйвазов

анна нетребко

брак

дети

семья

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Юсиф Эйвазов раскрыл, почему у него и его жены Анны Нетребко нет общих детей. Об этом он рассказал в интервью Валерии для YouTube-канала "Между нами". Юсиф признался, что они думали о суррогатном материнстве, но в итоге отказались от него.У певца сложились хорошие отношения с сыном Нетребко Тьяго, хотя мальчик не сразу принял возлюбленного мамы. "Живет он, живет. И вдруг в шесть лет появляется какой-то дядя и что-то тебе диктует. iPad нельзя, мультики нельзя", — объясняет Юсиф.Однако со временем муж Нетребко и ее сын подружились. Тьяго зовет Эйвазова папой. Юсиф признается: когда мальчик первый раз назвал его отцом, он понял, что Тьяго для него не просто пасынок и сын любимой женщины, а его ребенок. Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов поженились в декабре 2015 года.

https://ria.ru/20210415/brillianty-1728436419.html

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юсиф эйвазов, анна нетребко, брак, дети, семья