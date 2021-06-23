Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210623/nato-1738183638.html
Шойгу: НАТО отрабатывает переброску войск к российско-белорусской границе
Шойгу: НАТО отрабатывает переброску войск к российско-белорусской границе - РИА Новости, 23.06.2021
Шойгу: НАТО отрабатывает переброску войск к российско-белорусской границе
НАТО отрабатывает быстрые маршруты переброски войск к границам Союзного государства России и Белоруссии, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T09:30
2021-06-23T11:41
московская конференция по международной безопасности
россия
нато
сергей шойгу
белоруссия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577402893_0:51:3193:1847_1920x0_80_0_0_e500f02e19442ad83f7aece84f13b701.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. НАТО отрабатывает быстрые маршруты переброски войск к границам Союзного государства России и Белоруссии, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."Североатлантический блок наращивает количество группировок высокой степени готовности, отрабатывает маршруты оперативной переброски войск к границам Союзного государства России и Белоруссии", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности.Шойгу отметил, что характерным примером стали учения Defender Europe, в ходе которых отрабатывались наступательные операции на восточном фланге Альянса.
https://ria.ru/20210623/nato-1738183236.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577402893_462:0:3193:2048_1920x0_80_0_0_ee629520b21d561e771c16749e5bcc77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская конференция по международной безопасности, россия, нато, сергей шойгу, белоруссия, безопасность
Шойгу: НАТО отрабатывает переброску войск к российско-белорусской границе
09:30 23.06.2021 (обновлено: 11:41 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие США на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020
Военнослужащие США на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк

Шойгу заявил, что НАТО отрабатывает маршруты переброски войск к российско-белорусской границе

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. НАТО отрабатывает быстрые маршруты переброски войск к границам Союзного государства России и Белоруссии, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Североатлантический блок наращивает количество группировок высокой степени готовности, отрабатывает маршруты оперативной переброски войск к границам Союзного государства России и Белоруссии", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности.
Шойгу отметил, что характерным примером стали учения Defender Europe, в ходе которых отрабатывались наступательные операции на восточном фланге Альянса.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на IX Московской конференции по международной безопасности в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
09:28
Шойгу рассказал о попытках НАТО по сдерживанию России
 
Московская конференция по международной безопасностиРоссияНАТОСергей ШойгуБелоруссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:07В Красноярске женщину, поставившую обидчика сына на колени, арестовали
17:05В Литве неизвестные написали "террорист" на заборе посольства Белоруссии
17:04В Подмосковье с 15 июля смогут работать лишь вакцинированные таксисты
17:03Кадыров заявил Путину, что терроризм в Чечне искоренен
17:01Кадыров рассказал Путину о ситуации с коронавирусом в Чечне
17:01Путин оценил работу Кадырова на посту главы Чечни
17:00ФСБ потратит до 2,4 миллиона рублей на фейерверки
17:00Путин пожелал Кадырову успехов на выборах
16:58В МИД назвали условия взаимодействия с Берлином по инциденту с Навальным
16:57"Не наша война". Британцы высказались об инциденте с эсминцем у Крыма
16:56Под Ростовом-на-Дону ребенок погиб, получив удар током от холодильника
16:56Постпред России при ОБСЕ поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
16:53Лавров рассказал о сопряжении ЕАЭС и инициативы "Один пояс — один путь"
16:49В Подмосковье усилят ограничения по коронавирусу
16:48НИЦ Гамалеи подал документы на разрешение применения "Спутника V" у детей
16:46Совфед одобрил регистрацию актов гражданского состояния в любых ЗАГС
16:42В Бурятии прокомментировали введение локдауна
16:41Онищенко ответил на слова Бероева о "дискриминации" непривитых россиян
16:41Матвиенко попросила сенаторов привиться от коронавируса
16:39МИД выразил недоумение из-за слов Псаки об ударах по России
Лента новостейМолния