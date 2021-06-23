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Шойгу: НАТО отрабатывает переброску войск к российско-белорусской границе
Шойгу: НАТО отрабатывает переброску войск к российско-белорусской границе - РИА Новости, 23.06.2021
Шойгу: НАТО отрабатывает переброску войск к российско-белорусской границе
НАТО отрабатывает быстрые маршруты переброски войск к границам Союзного государства России и Белоруссии, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T09:30
2021-06-23T09:30
2021-06-23T11:41
московская конференция по международной безопасности
россия
нато
сергей шойгу
белоруссия
безопасность
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. НАТО отрабатывает быстрые маршруты переброски войск к границам Союзного государства России и Белоруссии, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."Североатлантический блок наращивает количество группировок высокой степени готовности, отрабатывает маршруты оперативной переброски войск к границам Союзного государства России и Белоруссии", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности.Шойгу отметил, что характерным примером стали учения Defender Europe, в ходе которых отрабатывались наступательные операции на восточном фланге Альянса.
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московская конференция по международной безопасности, россия, нато, сергей шойгу, белоруссия, безопасность
Шойгу: НАТО отрабатывает переброску войск к российско-белорусской границе
09:30 23.06.2021 (обновлено: 11:41 23.06.2021)
Шойгу заявил, что НАТО отрабатывает маршруты переброски войск к российско-белорусской границе