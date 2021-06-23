https://ria.ru/20210623/nato-1738183638.html

Шойгу: НАТО отрабатывает переброску войск к российско-белорусской границе

Шойгу: НАТО отрабатывает переброску войск к российско-белорусской границе - РИА Новости, 23.06.2021

Шойгу: НАТО отрабатывает переброску войск к российско-белорусской границе

НАТО отрабатывает быстрые маршруты переброски войск к границам Союзного государства России и Белоруссии, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T09:30

2021-06-23T09:30

2021-06-23T11:41

московская конференция по международной безопасности

россия

нато

сергей шойгу

белоруссия

безопасность

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. НАТО отрабатывает быстрые маршруты переброски войск к границам Союзного государства России и Белоруссии, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."Североатлантический блок наращивает количество группировок высокой степени готовности, отрабатывает маршруты оперативной переброски войск к границам Союзного государства России и Белоруссии", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности.Шойгу отметил, что характерным примером стали учения Defender Europe, в ходе которых отрабатывались наступательные операции на восточном фланге Альянса.

https://ria.ru/20210623/nato-1738183236.html

россия

белоруссия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская конференция по международной безопасности, россия, нато, сергей шойгу, белоруссия, безопасность