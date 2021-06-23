https://ria.ru/20210623/nato-1738183236.html

Шойгу рассказал о попытках НАТО по сдерживанию России

Шойгу рассказал о попытках НАТО по сдерживанию России - РИА Новости, 23.06.2021

Шойгу рассказал о попытках НАТО по сдерживанию России

НАТО обосновывает активное развитие региональной системы противоракетной обороны (ПРО), в том числе, сдерживанием России, заявил министр обороны РФ генерал... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T09:28

2021-06-23T09:28

2021-06-23T11:41

московская конференция по международной безопасности

сергей шойгу

азия

сша

россия

нато

европа

в мире

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. НАТО обосновывает активное развитие региональной системы противоракетной обороны (ПРО), в том числе, сдерживанием России, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."Ещё одной тенденцией последних лет становится более масштабное развёртывание систем ПРО и их сопряжение с ударными средствами. Российские эксперты неоднократно указывали на дестабилизирующую роль противоракетной обороны в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наши оценки ситуации полностью подтвердились в Европе, где региональная ПРО теперь подаётся как один из элементов сдерживания России со стороны НАТО. Поэтому заявления о ненаправленности противоракетной обороны против России и Китая не выдерживают критики", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности.Шойгу отметил, что сегодня ситуация осложняется тем, что после выхода США из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности устранены какие-либо ограничения на создание и развёртывание ракет этого класса, в том числе в Азии."С военной точки зрения, сочетание ударного ракетного компонента со средствами противоракетной обороны способно изменить баланс сил не только в регионе, но и во всём мире. Если решение о размещении ракет средней дальности будет принято, то такая ситуация будет представлять опасность и для восточных регионов Российской Федерации", - сказал Шойгу.Размещение ракет средней дальности США в Азии может нести угрозу восточным регионам России, заявил он.Министр напомнил, что после выхода США из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности устранены какие-либо ограничения на создание и развёртывание ракет этого класса, в том числе в Азии."С военной точки зрения, сочетание ударного ракетного компонента со средствами противоракетной обороны способно изменить баланс сил не только в регионе, но и во всём мире. Если решение о размещении ракет средней дальности будет принято, то такая ситуация будет представлять опасность и для восточных регионов Российской Федерации", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20210623/nato-1738181727.html

https://ria.ru/20210623/ucheniya-1738171042.html

азия

сша

россия

европа

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московская конференция по международной безопасности, сергей шойгу, азия, сша, россия, нато, европа, в мире