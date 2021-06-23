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Шойгу заявил, что русофобия НАТО пересиливает прагматизм альянса
Шойгу заявил, что русофобия НАТО пересиливает прагматизм альянса - РИА Новости, 23.06.2021
Шойгу заявил, что русофобия НАТО пересиливает прагматизм альянса
Страхи НАТО в отношении России перевешивают прагматизм альянса, вывод войск из Афганистана может стать причиной возобновления гражданской войны в этой стране,... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T09:23
2021-06-23T11:41
московская конференция по международной безопасности
россия
афганистан
нато
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Страхи НАТО в отношении России перевешивают прагматизм альянса, вывод войск из Афганистана может стать причиной возобновления гражданской войны в этой стране, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."На протяжении всего периода пребывания сил НАТО в Афганистане российская сторона неоднократно призывала к консолидации усилий, выработке согласованной политики на афганском направлении. Однако русофобия альянса пересилила прагматизм, и сегодня для исправления ситуации в стране требуются неотложные меры", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности.Министр отметил, что "после вывода сил НАТО с высокой вероятностью можно ожидать возобновления гражданской войны со всеми негативными последствиями: дальнейшим ухудшением жизни населения, массовой миграцией, распространением экстремизма на соседние государства".Шойгу добавил, что "необходимо задействовать возможности Шанхайской организации сотрудничества", поскольку "без взаимодействия с Исламабадом и Тегераном развязать афганский узел невозможно".
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московская конференция по международной безопасности, россия, афганистан, нато, сергей шойгу, безопасность
Шойгу заявил, что русофобия НАТО пересиливает прагматизм альянса
09:23 23.06.2021 (обновлено: 11:41 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦеремония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Шойгу заявил, что русофобия НАТО пересиливает прагматизм альянса

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Страхи НАТО в отношении России перевешивают прагматизм альянса, вывод войск из Афганистана может стать причиной возобновления гражданской войны в этой стране, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"На протяжении всего периода пребывания сил НАТО в Афганистане российская сторона неоднократно призывала к консолидации усилий, выработке согласованной политики на афганском направлении. Однако русофобия альянса пересилила прагматизм, и сегодня для исправления ситуации в стране требуются неотложные меры", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности.
Министр отметил, что "после вывода сил НАТО с высокой вероятностью можно ожидать возобновления гражданской войны со всеми негативными последствиями: дальнейшим ухудшением жизни населения, массовой миграцией, распространением экстремизма на соседние государства".
Шойгу добавил, что "необходимо задействовать возможности Шанхайской организации сотрудничества", поскольку "без взаимодействия с Исламабадом и Тегераном развязать афганский узел невозможно".
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Московская конференция по международной безопасностиРоссияАфганистанНАТОСергей ШойгуБезопасность
 
 
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