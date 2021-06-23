https://ria.ru/20210623/nato-1738182747.html

Шойгу заявил, что русофобия НАТО пересиливает прагматизм альянса

Шойгу заявил, что русофобия НАТО пересиливает прагматизм альянса - РИА Новости, 23.06.2021

Шойгу заявил, что русофобия НАТО пересиливает прагматизм альянса

Страхи НАТО в отношении России перевешивают прагматизм альянса, вывод войск из Афганистана может стать причиной возобновления гражданской войны в этой стране,... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T09:23

2021-06-23T09:23

2021-06-23T11:41

московская конференция по международной безопасности

россия

афганистан

нато

сергей шойгу

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586627679_0:178:3076:1908_1920x0_80_0_0_8571b6b7ff65e3acea02a69dd7d3d3a2.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Страхи НАТО в отношении России перевешивают прагматизм альянса, вывод войск из Афганистана может стать причиной возобновления гражданской войны в этой стране, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."На протяжении всего периода пребывания сил НАТО в Афганистане российская сторона неоднократно призывала к консолидации усилий, выработке согласованной политики на афганском направлении. Однако русофобия альянса пересилила прагматизм, и сегодня для исправления ситуации в стране требуются неотложные меры", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности.Министр отметил, что "после вывода сил НАТО с высокой вероятностью можно ожидать возобновления гражданской войны со всеми негативными последствиями: дальнейшим ухудшением жизни населения, массовой миграцией, распространением экстремизма на соседние государства".Шойгу добавил, что "необходимо задействовать возможности Шанхайской организации сотрудничества", поскольку "без взаимодействия с Исламабадом и Тегераном развязать афганский узел невозможно".

https://radiosputnik.ria.ru/20210608/afganistan-1736175755.html

россия

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская конференция по международной безопасности, россия, афганистан, нато, сергей шойгу, безопасность