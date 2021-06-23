Путин заявил, что НАТО наращивает военный потенциал у российских границ
09:15 23.06.2021 (обновлено: 11:41 23.06.2021)
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с видеообращением к участникам и гостям IX Московской конференции по международной безопасности
Путин заявил, что НАТО наращивает военный потенциал у границ России и отказывается от диалога
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Россию беспокоит наращивание инфраструктуры НАТО вблизи ее границ, как и то, что альянс отказывается предметно рассматривать предложения Москвы, заявил президент Владимир Путин.
"Рассчитываем, что здравый смысл и желание развивать с нами конструктивные отношения в конце концов возобладают", — сказал он в приветствии участникам девятой Московской конференции по международной безопасности.
Глава Минобороны Сергей Шойгу, в свою очередь, отметил, что НАТО стала глобальным военно-политическим союзом для сдерживания России и Китая. По его словам, в Европе закрепилась тенденция к военному противостоянию, идут постоянные учения, которые дестабилизируют обстановку у российских границ.
Так, добавил министр, альянс отрабатывает маршруты оперативной переброски войск к районам вблизи Союзного государства. На восточных рубежах опасность представляет размещение американских ракет средней дальности в Азии. Шойгу напомнил, что после выхода США из договора о ликвидации таких вооружений (ДРСМД) ограничений в этом плане нет.
Москву также беспокоят учения альянса в Черном море. В частности, запланированные на июнь — июль украино-американские учения Sea Breeze. Посольство России в США считает, что маневры повышают риски непреднамеренных инцидентов в черноморской акватории, поэтому от них нужно отказаться. Такой же позиции придерживается российский МИД.
В свою очередь, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что под прикрытием Sea Breeze НАТО поставит Украине современное оружие, которое в дальнейшем отдадут ВСУ и батальонам националистов в Донбассе.