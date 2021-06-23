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Путин заявил, что НАТО наращивает военный потенциал у российских границ
Путин заявил, что НАТО наращивает военный потенциал у российских границ - РИА Новости, 23.06.2021
Путин заявил, что НАТО наращивает военный потенциал у российских границ
Россию беспокоит наращивание инфраструктуры НАТО вблизи ее границ, как и то, что альянс отказывается предметно рассматривать предложения Москвы, заявил... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T09:15
2021-06-23T11:41
московская конференция по международной безопасности
россия
нато
владимир путин
москва
в мире
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Россию беспокоит наращивание инфраструктуры НАТО вблизи ее границ, как и то, что альянс отказывается предметно рассматривать предложения Москвы, заявил президент Владимир Путин."Рассчитываем, что здравый смысл и желание развивать с нами конструктивные отношения в конце концов возобладают", — сказал он в приветствии участникам девятой Московской конференции по международной безопасности.Глава Минобороны Сергей Шойгу, в свою очередь, отметил, что НАТО стала глобальным военно-политическим союзом для сдерживания России и Китая. По его словам, в Европе закрепилась тенденция к военному противостоянию, идут постоянные учения, которые дестабилизируют обстановку у российских границ. Так, добавил министр, альянс отрабатывает маршруты оперативной переброски войск к районам вблизи Союзного государства. На восточных рубежах опасность представляет размещение американских ракет средней дальности в Азии. Шойгу напомнил, что после выхода США из договора о ликвидации таких вооружений (ДРСМД) ограничений в этом плане нет.Москву также беспокоят учения альянса в Черном море. В частности, запланированные на июнь — июль украино-американские учения Sea Breeze. Посольство России в США считает, что маневры повышают риски непреднамеренных инцидентов в черноморской акватории, поэтому от них нужно отказаться. Такой же позиции придерживается российский МИД.В свою очередь, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что под прикрытием Sea Breeze НАТО поставит Украине современное оружие, которое в дальнейшем отдадут ВСУ и батальонам националистов в Донбассе.
https://ria.ru/20210623/shoygu-1738184664.html
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LIVE: Путин на московской конференции по международной безопасности
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московская конференция по международной безопасности, россия, нато, владимир путин, москва, в мире
Путин заявил, что НАТО наращивает военный потенциал у российских границ
09:15 23.06.2021 (обновлено: 11:41 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с видеообращением к участникам и гостям IX Московской конференции по международной безопасности
Президент РФ Владимир Путин выступает с видеообращением к участникам и гостям IX Московской конференции по международной безопасности - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Путин заявил, что НАТО наращивает военный потенциал у границ России и отказывается от диалога

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Россию беспокоит наращивание инфраструктуры НАТО вблизи ее границ, как и то, что альянс отказывается предметно рассматривать предложения Москвы, заявил президент Владимир Путин.
"Рассчитываем, что здравый смысл и желание развивать с нами конструктивные отношения в конце концов возобладают", — сказал он в приветствии участникам девятой Московской конференции по международной безопасности.
Глава Минобороны Сергей Шойгу, в свою очередь, отметил, что НАТО стала глобальным военно-политическим союзом для сдерживания России и Китая. По его словам, в Европе закрепилась тенденция к военному противостоянию, идут постоянные учения, которые дестабилизируют обстановку у российских границ.
Так, добавил министр, альянс отрабатывает маршруты оперативной переброски войск к районам вблизи Союзного государства. На восточных рубежах опасность представляет размещение американских ракет средней дальности в Азии. Шойгу напомнил, что после выхода США из договора о ликвидации таких вооружений (ДРСМД) ограничений в этом плане нет.
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Москву также беспокоят учения альянса в Черном море. В частности, запланированные на июнь — июль украино-американские учения Sea Breeze. Посольство России в США считает, что маневры повышают риски непреднамеренных инцидентов в черноморской акватории, поэтому от них нужно отказаться. Такой же позиции придерживается российский МИД.
В свою очередь, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что под прикрытием Sea Breeze НАТО поставит Украине современное оружие, которое в дальнейшем отдадут ВСУ и батальонам националистов в Донбассе.
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