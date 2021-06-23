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В работе Военно-морского салона примут участие 285 компаний

В работе Военно-морского салона примут участие 285 компаний - РИА Новости, 23.06.2021

В работе Военно-морского салона примут участие 285 компаний

В Санкт-Петербурге начал работу 10-й Международный военно-морской салон, в котором примут участие 285 компаний из 28 стран мира. Мероприятие будет проходить на... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T13:23

2021-06-23T13:23

2021-06-23T13:23

морская держава

морская держава

международный военно-морской салон

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – РИА Новости. В Санкт-Петербурге начал работу 10-й Международный военно-морской салон, в котором примут участие 285 компаний из 28 стран мира. Мероприятие будет проходить на двух площадках до 27 июня."У нас в этом году 285 участников, это позволяет нам говорить о состоятельности юбилейного салона. Представленные выставочные экспонаты демонстрируют высокую конкурентоспособность отечественной оборонной промышленности и ее значительный экспортный потенциал", ­– заявил в ходе брифинга директор департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России Борис Кабаков.По словам замначальника департамента маркетинговой деятельности "Рособоронэкспорта" Вадима Старцева, компания пригласила к участию делегации из более чем 70 стран, и он надеется на подписание крупных международных контрактов.Несмотря на ограничения, связанные с распространением коронавируса, площадь выставки салона почти не изменилась – всего экспозиция занимает около 13 тыс. кв. метров, рассказал генеральный директор ООО "Морской салон" Александр Колосков.Первый Международный военно-морской салон в Санкт-Петербурге состоялся в 2003 году и с тех пор проводится каждые два года. Тогда выставку посетили 214 делегаций и 75 тысяч человек. В этом году на мероприятии представлены образцы морского оружия, вооружения и военно-морской техники, а также технологии, базирующиеся на новейших разработках ведущих российских и зарубежных фирм.

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

морская держава, международный военно-морской салон, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), санкт-петербург