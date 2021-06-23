https://ria.ru/20210623/more-1738166960.html

Главу СНБО Украины уличили в неграмотности из-за карты Черного моря

Главу СНБО Украины уличили в неграмотности из-за карты Черного моря - РИА Новости, 23.06.2021

Главу СНБО Украины уличили в неграмотности из-за карты Черного моря

Экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров высмеял секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, похваставшегося подаренным ему экземпляром первой британской карты... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T01:19

2021-06-23T01:19

2021-06-23T01:19

алексей данилов

ситуация на украине

черное море

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1578963274_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_5c3c45fa19e4c42f407a9db6ae63cc9b.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров высмеял секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, похваставшегося подаренным ему экземпляром первой британской карты Черного моря, которая якобы доказывает, что оно не является "российским озером". Об этом Азаров написал на своей странице в Facebook.Ранее Данилов заявил, что получил на приеме в честь прибытия в Одессу британского эсминца HMS Defender "уникальный подарок" - "принт первой в мире британской карты Черного моря". По словам главы СНБО, "эта карта еще раз напоминает нам о том, что Черное море никогда не было и не должно быть "русским озером"."Чиновнику столь высокого ранга стоило бы иметь грамотных консультантов, чтобы он не выглядел безграмотным с дешевыми фейк. Представленный принт является голландской картой 1630-1650 годов, воспроизводящей более ранние античные источники", - написал Азаров.Политик отметил, что это легко понять, "прочитав названия областей и населяющих народов, вроде Скифика, Таврика, роксоланы, каллипиды".По логике Данилова, отметил Азаров, море является не только не российским, но и не украинским. Его в таком случае надо отдать западноиранским племенам, населявшим в те времена Северное Причерноморье, заключил политик.

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей данилов, ситуация на украине, черное море, в мире