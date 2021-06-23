https://ria.ru/20210623/litva-1738281347.html

В Литве неизвестные написали "террорист" на заборе посольства Белоруссии

В Литве неизвестные написали "террорист" на заборе посольства Белоруссии - РИА Новости, 23.06.2021

В Литве неизвестные написали "террорист" на заборе посольства Белоруссии

Неизвестные написали на заборе посольства Белоруссии в Вильнюсе слово "террорист", передает Sputnik Литва со ссылкой на мэра города Ремигиюса Шимашюса. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T17:05

2021-06-23T17:05

2021-06-23T17:05

ремигиюс шимашюс

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ВИЛЬНЮС, 23 июн - РИА Новости. Неизвестные написали на заборе посольства Белоруссии в Вильнюсе слово "террорист", передает Sputnik Литва со ссылкой на мэра города Ремигиюса Шимашюса."На заборе посольства Белоруссии в Литве неизвестный написал слово "террорист", - приводит Sputnik слова Шимашюса.Как сообщают в Sputnik, посольство обратилось к городским службам столицы, чтобы убрать надпись."Мы рады, что, по крайней мере, посольство режима тоже не считает, что Роман Протасевич террорист. Мы с удовольствием выполнили свою обязанность", - приводит агентство комментарий мэра.Как отмечает Sputnik, на кадрах, сделанных дорожной службой города Grinda, можно увидеть, как надпись, сделанную красной краской, закрашивают сверху белой.Основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму, являются фигурантом уголовных дел по нескольким статьям, в том числе "организация массовых беспорядков". В мае его задержали при проверке документов в минском аэропорту после экстренной посадки самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Самолет был посажен из-за сообщения о минировании.Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Совет ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза.

https://ria.ru/20210623/belorussiya-1738216651.html

https://ria.ru/20210622/sanktsii-1738013867.html

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ремигиюс шимашюс, белоруссия, вильнюс, литва, в мире