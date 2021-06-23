https://ria.ru/20210623/litva-1738281347.html
В Литве неизвестные написали "террорист" на заборе посольства Белоруссии
В Литве неизвестные написали "террорист" на заборе посольства Белоруссии - РИА Новости, 23.06.2021
В Литве неизвестные написали "террорист" на заборе посольства Белоруссии
Неизвестные написали на заборе посольства Белоруссии в Вильнюсе слово "террорист", передает Sputnik Литва со ссылкой на мэра города Ремигиюса Шимашюса. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T17:05
2021-06-23T17:05
2021-06-23T17:05
ремигиюс шимашюс
белоруссия
вильнюс
литва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/144903/71/1449037173_0:108:2001:1233_1920x0_80_0_0_51f2104732908526c8408fa65fa34d60.jpg
ВИЛЬНЮС, 23 июн - РИА Новости. Неизвестные написали на заборе посольства Белоруссии в Вильнюсе слово "террорист", передает Sputnik Литва со ссылкой на мэра города Ремигиюса Шимашюса."На заборе посольства Белоруссии в Литве неизвестный написал слово "террорист", - приводит Sputnik слова Шимашюса.Как сообщают в Sputnik, посольство обратилось к городским службам столицы, чтобы убрать надпись."Мы рады, что, по крайней мере, посольство режима тоже не считает, что Роман Протасевич террорист. Мы с удовольствием выполнили свою обязанность", - приводит агентство комментарий мэра.Как отмечает Sputnik, на кадрах, сделанных дорожной службой города Grinda, можно увидеть, как надпись, сделанную красной краской, закрашивают сверху белой.Основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму, являются фигурантом уголовных дел по нескольким статьям, в том числе "организация массовых беспорядков". В мае его задержали при проверке документов в минском аэропорту после экстренной посадки самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Самолет был посажен из-за сообщения о минировании.Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Совет ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза.
https://ria.ru/20210623/belorussiya-1738216651.html
https://ria.ru/20210622/sanktsii-1738013867.html
белоруссия
вильнюс
литва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/144903/71/1449037173_107:0:1892:1339_1920x0_80_0_0_90afa82227b7b66632aeac9fb49df835.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ремигиюс шимашюс, белоруссия, вильнюс, литва, в мире
В Литве неизвестные написали "террорист" на заборе посольства Белоруссии
В Литве неизвестные написали на заборе посольства Белоруссии в Вильнюсе слово "террорист"