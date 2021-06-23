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В Литве неизвестные написали "террорист" на заборе посольства Белоруссии
В Литве неизвестные написали "террорист" на заборе посольства Белоруссии - РИА Новости, 23.06.2021
В Литве неизвестные написали "террорист" на заборе посольства Белоруссии
Неизвестные написали на заборе посольства Белоруссии в Вильнюсе слово "террорист", передает Sputnik Литва со ссылкой на мэра города Ремигиюса Шимашюса. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T17:05
2021-06-23T17:05
ремигиюс шимашюс
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литва
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ВИЛЬНЮС, 23 июн - РИА Новости. Неизвестные написали на заборе посольства Белоруссии в Вильнюсе слово "террорист", передает Sputnik Литва со ссылкой на мэра города Ремигиюса Шимашюса."На заборе посольства Белоруссии в Литве неизвестный написал слово "террорист", - приводит Sputnik слова Шимашюса.Как сообщают в Sputnik, посольство обратилось к городским службам столицы, чтобы убрать надпись."Мы рады, что, по крайней мере, посольство режима тоже не считает, что Роман Протасевич террорист. Мы с удовольствием выполнили свою обязанность", - приводит агентство комментарий мэра.Как отмечает Sputnik, на кадрах, сделанных дорожной службой города Grinda, можно увидеть, как надпись, сделанную красной краской, закрашивают сверху белой.Основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму, являются фигурантом уголовных дел по нескольким статьям, в том числе "организация массовых беспорядков". В мае его задержали при проверке документов в минском аэропорту после экстренной посадки самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Самолет был посажен из-за сообщения о минировании.Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Совет ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза.
https://ria.ru/20210623/belorussiya-1738216651.html
https://ria.ru/20210622/sanktsii-1738013867.html
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ремигиюс шимашюс, белоруссия, вильнюс, литва, в мире
В Литве неизвестные написали "террорист" на заборе посольства Белоруссии
17:05 23.06.2021
 
© Fotolia / dinozzaverСтарый город Вильнюса, Литва
Старый город Вильнюса, Литва - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© Fotolia / dinozzaver

В Литве неизвестные написали на заборе посольства Белоруссии в Вильнюсе слово "террорист"

Читать ria.ru в
ВИЛЬНЮС, 23 июн - РИА Новости. Неизвестные написали на заборе посольства Белоруссии в Вильнюсе слово "террорист", передает Sputnik Литва со ссылкой на мэра города Ремигиюса Шимашюса.
"На заборе посольства Белоруссии в Литве неизвестный написал слово "террорист", - приводит Sputnik слова Шимашюса.
Как сообщают в Sputnik, посольство обратилось к городским службам столицы, чтобы убрать надпись.
"Мы рады, что, по крайней мере, посольство режима тоже не считает, что Роман Протасевич террорист. Мы с удовольствием выполнили свою обязанность", - приводит агентство комментарий мэра.
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
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Как отмечает Sputnik, на кадрах, сделанных дорожной службой города Grinda, можно увидеть, как надпись, сделанную красной краской, закрашивают сверху белой.
Основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму, являются фигурантом уголовных дел по нескольким статьям, в том числе "организация массовых беспорядков". В мае его задержали при проверке документов в минском аэропорту после экстренной посадки самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Самолет был посажен из-за сообщения о минировании.
Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Совет ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза.
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