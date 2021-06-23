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Жириновский возглавит список ЛДПР на выборах в Госдуму
Жириновский возглавит список ЛДПР на выборах в Госдуму - РИА Новости, 23.06.2021
Жириновский возглавит список ЛДПР на выборах в Госдуму
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский возглавит список партии на выборах в Госдуму, в федеральную часть войдут 15 человек, в основном действующие депутаты, главы... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T20:02
2021-06-23T20:02
ярослав нилов
лдпр
госдума рф
владимир жириновский
политика
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский возглавит список партии на выборах в Госдуму, в федеральную часть войдут 15 человек, в основном действующие депутаты, главы комитетов и члены партии, работавшие в исполнительной власти, сообщил РИА Новости член высшего совета партии, депутат ГД Ярослав Нилов.Утверждение партийных списков произойдет на съезде ЛДПР 25 июня, там же будут утверждены кандидаты партии в одномандатных округах."Федеральную часть списка возглавит лидер ЛДПР (Владимир Жириновский). Там будут находиться в основном действующие депутаты Госдумы и председатели комитетов, члены партии, которые работали в исполнительной власти, а также имеющие большой опыт в общественных организациях. В нем будут только члены ЛДПР – никаких "паровозов извне", ни федеральных, ни региональных", - сказал Нилов.Многие из действующих депутатов партии, которые победили в одномандатных округах, примут участие в новых кампаниях с целью переизбраться, отметил депутат.Также он напомнил, что законодательная инициатива о выдвижении 15 человек в федеральном списке принадлежала ЛДПР, эту возможность партия активизирует на выборах."Мы выдвигаем людей во всех одномандатных округах и по партийным спискам. Всего у нас будет порядка 230 кандидатов. Партийный список составлен таким образом, чтобы была конкурентная среда и борьба за мандаты внутри списка, чтобы люди работали", - также сообщил Нилов.Кроме того, он коснулся партийной программы. По словам депутата, она на протяжении всех лет существования ЛДПР практически не меняется, лишь со временем актуализируется."Основной тезис – работать на благо граждан, защиту суверенитета и безопасность", - добавил он.Съезд ЛДПР пройдет в особом режиме, учитывая пандемию и ограничительные меры. Партия будет соблюдать все меры предосторожности: температурный режим, ношение масок и перчаток, будет соблюдена дистанция между участниками, а делегаты из регионов привиты, бюллетени при голосовании будут выдаваться с соблюдением всех мер предосторожности, добавил Нилов.
https://ria.ru/20210621/zhirinovskiy-1737939298.html
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ярослав нилов, лдпр, госдума рф, владимир жириновский, политика
Жириновский возглавит список ЛДПР на выборах в Госдуму
20:02 23.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель ЛДПР Владимир Жириновский выступает на съезде партии
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский выступает на съезде партии - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

Жириновский возглавит список ЛДПР на выборах в Госдуму, в него войдут 15 членов партии

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский возглавит список партии на выборах в Госдуму, в федеральную часть войдут 15 человек, в основном действующие депутаты, главы комитетов и члены партии, работавшие в исполнительной власти, сообщил РИА Новости член высшего совета партии, депутат ГД Ярослав Нилов.
Утверждение партийных списков произойдет на съезде ЛДПР 25 июня, там же будут утверждены кандидаты партии в одномандатных округах.
"Федеральную часть списка возглавит лидер ЛДПР (Владимир Жириновский). Там будут находиться в основном действующие депутаты Госдумы и председатели комитетов, члены партии, которые работали в исполнительной власти, а также имеющие большой опыт в общественных организациях. В нем будут только члены ЛДПР – никаких "паровозов извне", ни федеральных, ни региональных", - сказал Нилов.
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Многие из действующих депутатов партии, которые победили в одномандатных округах, примут участие в новых кампаниях с целью переизбраться, отметил депутат.
Также он напомнил, что законодательная инициатива о выдвижении 15 человек в федеральном списке принадлежала ЛДПР, эту возможность партия активизирует на выборах.
"Мы выдвигаем людей во всех одномандатных округах и по партийным спискам. Всего у нас будет порядка 230 кандидатов. Партийный список составлен таким образом, чтобы была конкурентная среда и борьба за мандаты внутри списка, чтобы люди работали", - также сообщил Нилов.
Кроме того, он коснулся партийной программы. По словам депутата, она на протяжении всех лет существования ЛДПР практически не меняется, лишь со временем актуализируется.
"Основной тезис – работать на благо граждан, защиту суверенитета и безопасность", - добавил он.
Съезд ЛДПР пройдет в особом режиме, учитывая пандемию и ограничительные меры. Партия будет соблюдать все меры предосторожности: температурный режим, ношение масок и перчаток, будет соблюдена дистанция между участниками, а делегаты из регионов привиты, бюллетени при голосовании будут выдаваться с соблюдением всех мер предосторожности, добавил Нилов.
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Ярослав НиловЛДПРГосдума РФВладимир ЖириновскийПолитика
 
 
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