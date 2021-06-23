https://ria.ru/20210623/lavrov-1738277007.html

Лавров рассказал о сопряжении ЕАЭС и инициативы "Один пояс — один путь"

Лавров рассказал о сопряжении ЕАЭС и инициативы "Один пояс — один путь" - РИА Новости, 23.06.2021

Лавров рассказал о сопряжении ЕАЭС и инициативы "Один пояс — один путь"

Сопряжение Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и китайской инициативы "Один пояс — один путь" в последнее время существенно продвинулось, заявил глава МИД... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T16:53

2021-06-23T16:53

2021-06-23T16:55

россия

евразийский экономический союз

сергей лавров

африка

армения

в мире

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Сопряжение Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и китайской инициативы "Один пояс — один путь" в последнее время существенно продвинулось, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По его словам, Китай успешно претворяет в жизнь масштабный проект "Один пояс — один путь", направленный на укрепление инфраструктурной взаимосвязанности и обеспечение устойчивого роста, эффективно реализуются интеграционные процессы в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС)."С удовлетворением констатирую, что за последнее время мы существенно продвинулись в сопряжении планов развития ЕАЭС и строительства ОПОП. В частности, продолжается осуществление соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР", - сказал Лавров в обращении к участникам видеоконференции высокого уровня, посвященной международному сотрудничеству "Один пояс — один путь" в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Как отметил министр иностранных дел России, такое сложение усилий закладывает прочную основу для формирования в Евразии широкого контура взаимодействия в русле концепции "интеграции интеграций".Концепция "Один пояс, один путь" (Пояс и путь) - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

https://ria.ru/20210613/bayden-1736871425.html

https://ria.ru/20200507/1571093123.html

россия

африка

армения

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россия, евразийский экономический союз, сергей лавров, африка, армения, в мире