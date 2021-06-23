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Лавров рассказал о сопряжении ЕАЭС и инициативы "Один пояс — один путь"
Лавров рассказал о сопряжении ЕАЭС и инициативы "Один пояс — один путь" - РИА Новости, 23.06.2021
Лавров рассказал о сопряжении ЕАЭС и инициативы "Один пояс — один путь"
Сопряжение Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и китайской инициативы "Один пояс — один путь" в последнее время существенно продвинулось, заявил глава МИД... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T16:53
2021-06-23T16:55
россия
евразийский экономический союз
сергей лавров
африка
армения
в мире
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Сопряжение Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и китайской инициативы "Один пояс — один путь" в последнее время существенно продвинулось, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По его словам, Китай успешно претворяет в жизнь масштабный проект "Один пояс — один путь", направленный на укрепление инфраструктурной взаимосвязанности и обеспечение устойчивого роста, эффективно реализуются интеграционные процессы в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС)."С удовлетворением констатирую, что за последнее время мы существенно продвинулись в сопряжении планов развития ЕАЭС и строительства ОПОП. В частности, продолжается осуществление соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР", - сказал Лавров в обращении к участникам видеоконференции высокого уровня, посвященной международному сотрудничеству "Один пояс — один путь" в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Как отметил министр иностранных дел России, такое сложение усилий закладывает прочную основу для формирования в Евразии широкого контура взаимодействия в русле концепции "интеграции интеграций".Концепция "Один пояс, один путь" (Пояс и путь) - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
https://ria.ru/20210613/bayden-1736871425.html
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россия, евразийский экономический союз, сергей лавров, африка, армения, в мире
Лавров рассказал о сопряжении ЕАЭС и инициативы "Один пояс — один путь"
16:53 23.06.2021 (обновлено: 16:55 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Лавров заявил, что сопряжении ЕАЭС и инициативы "Один пояс — один путь" продвинулось

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Сопряжение Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и китайской инициативы "Один пояс — один путь" в последнее время существенно продвинулось, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, Китай успешно претворяет в жизнь масштабный проект "Один пояс — один путь", направленный на укрепление инфраструктурной взаимосвязанности и обеспечение устойчивого роста, эффективно реализуются интеграционные процессы в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
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"С удовлетворением констатирую, что за последнее время мы существенно продвинулись в сопряжении планов развития ЕАЭС и строительства ОПОП. В частности, продолжается осуществление соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР", - сказал Лавров в обращении к участникам видеоконференции высокого уровня, посвященной международному сотрудничеству "Один пояс — один путь" в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Как отметил министр иностранных дел России, такое сложение усилий закладывает прочную основу для формирования в Евразии широкого контура взаимодействия в русле концепции "интеграции интеграций".
Концепция "Один пояс, один путь" (Пояс и путь) - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
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