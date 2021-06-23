https://ria.ru/20210623/krym-1738212438.html

В Крыму объявили штормовое предупреждение

В Крыму объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 23.06.2021

В Крыму объявили штормовое предупреждение

В Крыму в ближайшие несколько дней объявили штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба крымского МЧС. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T12:18

2021-06-23T12:18

2021-06-23T15:23

россия

погода

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн — РИА Новости. В Крыму в ближайшие несколько дней объявили штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба крымского МЧС.Спасатели предупредили о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций из-за подтопления территорий и возможных аварий на объектах энергетики, ЖКХ.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к наводнению в Керчи и нескольких населенных пунктах на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы республики.

россия

республика крым

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, погода, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, происшествия