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Артиста балета Большого театра обокрал малознакомый собутыльник
Артиста балета Большого театра обокрал малознакомый собутыльник - РИА Новости, 23.06.2021
Артиста балета Большого театра обокрал малознакомый собутыльник
Артиста балетной труппы Большого театра Сергея Захарова обокрали, сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T14:22
2021-06-23T14:22
2021-06-23T14:22
шоубиз
большой театр
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Артиста балетной труппы Большого театра Сергея Захарова обокрали, сообщает РЕН ТВ. Полиция уже начала проверку по факту кражи. По данным СМИ, в ночь на 21 июня Захаров и его друг отдыхали в столичной Некрасовке. К ним присоединился еще один человек, с которым артист до этого никогда не встречался. На следующее утро Захаров проснулся на лавке и понял, что его смартфон пропал. По мнению артиста, телефон украл его новый знакомый, с которым он ранее пил пиво. В начале июня стало известно, что из московской квартиры Марии Максаковой пропало несколько картин и около 100 тысяч долларов.
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большой театр
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости.
Артиста балетной труппы Большого театра Сергея Захарова обокрали, сообщает
РЕН ТВ.
Полиция уже начала проверку по факту кражи.
По данным СМИ, в ночь на 21 июня Захаров и его друг отдыхали в столичной Некрасовке. К ним присоединился еще один человек, с которым артист до этого никогда не встречался.
На следующее утро Захаров проснулся на лавке и понял, что его смартфон пропал. По мнению артиста, телефон украл его новый знакомый, с которым он ранее пил пиво.
В начале июня стало
известно, что из московской квартиры Марии Максаковой пропало несколько картин и около 100 тысяч долларов.