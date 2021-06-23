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Шоубиз
https://ria.ru/20210623/krazha-1738235915.html
Артиста балета Большого театра обокрал малознакомый собутыльник
Артиста балета Большого театра обокрал малознакомый собутыльник - РИА Новости, 23.06.2021
Артиста балета Большого театра обокрал малознакомый собутыльник
Артиста балетной труппы Большого театра Сергея Захарова обокрали, сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T14:22
2021-06-23T14:22
шоубиз
большой театр
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Артиста балетной труппы Большого театра Сергея Захарова обокрали, сообщает РЕН ТВ. Полиция уже начала проверку по факту кражи. По данным СМИ, в ночь на 21 июня Захаров и его друг отдыхали в столичной Некрасовке. К ним присоединился еще один человек, с которым артист до этого никогда не встречался. На следующее утро Захаров проснулся на лавке и понял, что его смартфон пропал. По мнению артиста, телефон украл его новый знакомый, с которым он ранее пил пиво. В начале июня стало известно, что из московской квартиры Марии Максаковой пропало несколько картин и около 100 тысяч долларов.
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большой театр

Артиста балета Большого театра обокрал малознакомый собутыльник

14:22 23.06.2021
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкВид на здание Государственного Академического Большого театра в Москве
Вид на здание Государственного Академического Большого театра в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Артиста балетной труппы Большого театра Сергея Захарова обокрали, сообщает РЕН ТВ.
Полиция уже начала проверку по факту кражи.
По данным СМИ, в ночь на 21 июня Захаров и его друг отдыхали в столичной Некрасовке. К ним присоединился еще один человек, с которым артист до этого никогда не встречался.
На следующее утро Захаров проснулся на лавке и понял, что его смартфон пропал. По мнению артиста, телефон украл его новый знакомый, с которым он ранее пил пиво.
В начале июня стало известно, что из московской квартиры Марии Максаковой пропало несколько картин и около 100 тысяч долларов.
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ШоубизБольшой театр
 
 
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