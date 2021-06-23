https://ria.ru/20210623/krazha-1738235915.html

Артиста балета Большого театра обокрал малознакомый собутыльник

Артиста балета Большого театра обокрал малознакомый собутыльник - РИА Новости, 23.06.2021

Артиста балета Большого театра обокрал малознакомый собутыльник

Артиста балетной труппы Большого театра Сергея Захарова обокрали, сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T14:22

2021-06-23T14:22

2021-06-23T14:22

шоубиз

большой театр

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Артиста балетной труппы Большого театра Сергея Захарова обокрали, сообщает РЕН ТВ. Полиция уже начала проверку по факту кражи. По данным СМИ, в ночь на 21 июня Захаров и его друг отдыхали в столичной Некрасовке. К ним присоединился еще один человек, с которым артист до этого никогда не встречался. На следующее утро Захаров проснулся на лавке и понял, что его смартфон пропал. По мнению артиста, телефон украл его новый знакомый, с которым он ранее пил пиво. В начале июня стало известно, что из московской квартиры Марии Максаковой пропало несколько картин и около 100 тысяч долларов.

https://ria.ru/20210622/makeeva-1738138596.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

большой театр