Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210623/kovivak-1738336346.html
В Петербурге приостановили запись на вакцинацию "КовиВаком"
В Петербурге приостановили запись на вакцинацию "КовиВаком" - РИА Новости, 23.06.2021
В Петербурге приостановили запись на вакцинацию "КовиВаком"
Запись на вакцинацию препаратом "КовиВак" в Петербурге приостановлена, поскольку остаток этой вакцины уже "забронирован" желающими привиться от коронавируса,... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T22:30
2021-06-23T22:30
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус covid-19
здоровье - общество
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734542570_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e248d97f763d259f68641bc970b9b050.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Запись на вакцинацию препаратом "КовиВак" в Петербурге приостановлена, поскольку остаток этой вакцины уже "забронирован" желающими привиться от коронавируса, сообщает в среду межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19."В наличии имеются три вида вакцин: "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V), "ЭпиВакКорона", "КовиВак". Вакцина "Гам-Ковид-Вак" доступна во всех пунктах, вакцина "ЭпиВакКорона" - в пунктах по адресам, опубликованным на сайте комитета по здравоохранению. Запись на вакцину "КовиВак" временно не ведется, так как на остаток вакцины в городе уже сформирована очередь", - говорится в сообщении.Городские власти ранее сообщили, что темпы вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге заметно увеличились, и в среду привито рекордное количество жителей – более 10 тысяч. Всего в Петербурге, по данным на 23 июня, первично привиты 811 895 человек, из них 676 001 полностью закончил цикл вакцинации.Всего в Петербург с начала вакцинации поступило 952 102 комплекта доз вакцины, из них 27 540 - "ЭпиВакКорона", 17160 - "КовиВак", остальное - "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"). Запас вакцины в городе на сегодняшний день составляет 140 207 комплектов доз.В настоящее время в городе работают 134 пункта вакцинации на базе медицинских организаций: городских - 107, федеральных - шесть, частных - 21. Кроме того, при поликлиниках работают выездные прививочные бригады, часть из них прививает в 25 мобильных пунктах.
https://ria.ru/20210623/restorany-1738333710.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734542570_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_87e91ca3eec11d8e805ab11b18413904.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, здоровье - общество, санкт-петербург, общество
В Петербурге приостановили запись на вакцинацию "КовиВаком"
22:30 23.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАмпула в препаратом "КовиВак" в руке медицинского работника
Ампула в препаратом КовиВак в руке медицинского работника - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк

В Петербурге приостановили запись на вакцинацию "КовиВаком"

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Запись на вакцинацию препаратом "КовиВак" в Петербурге приостановлена, поскольку остаток этой вакцины уже "забронирован" желающими привиться от коронавируса, сообщает в среду межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19.
"В наличии имеются три вида вакцин: "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V), "ЭпиВакКорона", "КовиВак". Вакцина "Гам-Ковид-Вак" доступна во всех пунктах, вакцина "ЭпиВакКорона" - в пунктах по адресам, опубликованным на сайте комитета по здравоохранению. Запись на вакцину "КовиВак" временно не ведется, так как на остаток вакцины в городе уже сформирована очередь", - говорится в сообщении.
Городские власти ранее сообщили, что темпы вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге заметно увеличились, и в среду привито рекордное количество жителей – более 10 тысяч. Всего в Петербурге, по данным на 23 июня, первично привиты 811 895 человек, из них 676 001 полностью закончил цикл вакцинации.
Всего в Петербург с начала вакцинации поступило 952 102 комплекта доз вакцины, из них 27 540 - "ЭпиВакКорона", 17160 - "КовиВак", остальное - "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"). Запас вакцины в городе на сегодняшний день составляет 140 207 комплектов доз.
В настоящее время в городе работают 134 пункта вакцинации на базе медицинских организаций: городских - 107, федеральных - шесть, частных - 21. Кроме того, при поликлиниках работают выездные прививочные бригады, часть из них прививает в 25 мобильных пунктах.
Открытие COVID-free зоны в ресторане Чайхона №1 на улице Дмитрия Ульянова в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
Вчера, 22:02Распространение коронавируса
В Петербурге не исключили появления бесковидных ресторанов
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСанкт-ПетербургОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:32Оперштаб Москвы рассказал, когда начнут платно вакцинировать иностранцев
08:28Переболевших COVID-19 москвичей призвали стать донорами плазмы
08:23Оперштаб: работодатель обязан отстранить непривитых сотрудников
08:19Оперштаб Москвы: при высоком уровне антител можно вакцинироваться
08:14Третье за утро землетрясение произошло у берегов Камчатки
08:11В Белгородской области утонули дедушка с внучкой
08:05Синоптики ждут нового погодного рекорда в Москве
07:46На Сахалине несколько учебных заведений эвакуировали из-за "минирований"
07:35Нарышкин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
07:32В ВОЗ рассказали, подходит ли вакцина Pfizer/BioNTech для детей
07:09Эксперты рассказали, какую подработку россияне ищут летом
07:05Находящиеся на МКС космонавты поздравили МИА "Россия сегодня" с 80-летием
06:42Эксперт предсказал глобальный долговой кризис
06:38Мексиканский дипломат поздравил агентство Sputnik с юбилеем Совинформбюро
06:33ФСИН: заключенные московских СИЗО не жаловались на отказ их вакцинировать
06:20Исследование: 59% россиян одобряют снижение скорости до 30 км/ч в городах
06:19ВОЗ пересмотрела позицию по вакцинации детей от коронавируса
06:15Постпред Крыма призвал внести Британию в список недружественных стран
06:11В Белоруссии испытали российский 90-тонный беспилотник на базе "Белаза"
06:04Япония заявила протест России из-за военных учений на Курилах
Лента новостейМолния