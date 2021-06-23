https://ria.ru/20210623/kovivak-1738336346.html
В Петербурге приостановили запись на вакцинацию "КовиВаком"
В Петербурге приостановили запись на вакцинацию "КовиВаком" - РИА Новости, 23.06.2021
В Петербурге приостановили запись на вакцинацию "КовиВаком"
Запись на вакцинацию препаратом "КовиВак" в Петербурге приостановлена, поскольку остаток этой вакцины уже "забронирован" желающими привиться от коронавируса,... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T22:30
2021-06-23T22:30
2021-06-23T22:30
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус covid-19
здоровье - общество
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Запись на вакцинацию препаратом "КовиВак" в Петербурге приостановлена, поскольку остаток этой вакцины уже "забронирован" желающими привиться от коронавируса, сообщает в среду межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19."В наличии имеются три вида вакцин: "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V), "ЭпиВакКорона", "КовиВак". Вакцина "Гам-Ковид-Вак" доступна во всех пунктах, вакцина "ЭпиВакКорона" - в пунктах по адресам, опубликованным на сайте комитета по здравоохранению. Запись на вакцину "КовиВак" временно не ведется, так как на остаток вакцины в городе уже сформирована очередь", - говорится в сообщении.Городские власти ранее сообщили, что темпы вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге заметно увеличились, и в среду привито рекордное количество жителей – более 10 тысяч. Всего в Петербурге, по данным на 23 июня, первично привиты 811 895 человек, из них 676 001 полностью закончил цикл вакцинации.Всего в Петербург с начала вакцинации поступило 952 102 комплекта доз вакцины, из них 27 540 - "ЭпиВакКорона", 17160 - "КовиВак", остальное - "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"). Запас вакцины в городе на сегодняшний день составляет 140 207 комплектов доз.В настоящее время в городе работают 134 пункта вакцинации на базе медицинских организаций: городских - 107, федеральных - шесть, частных - 21. Кроме того, при поликлиниках работают выездные прививочные бригады, часть из них прививает в 25 мобильных пунктах.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, здоровье - общество, санкт-петербург, общество
В Петербурге приостановили запись на вакцинацию "КовиВаком"
В Петербурге приостановили запись на вакцинацию "КовиВаком"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Запись на вакцинацию препаратом "КовиВак" в Петербурге приостановлена, поскольку остаток этой вакцины уже "забронирован" желающими привиться от коронавируса, сообщает в среду межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19.
"В наличии имеются три вида вакцин: "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V), "ЭпиВакКорона", "КовиВак". Вакцина "Гам-Ковид-Вак" доступна во всех пунктах, вакцина "ЭпиВакКорона" - в пунктах по адресам, опубликованным на сайте комитета по здравоохранению. Запись на вакцину "КовиВак" временно не ведется, так как на остаток вакцины в городе уже сформирована очередь", - говорится в сообщении.
Городские власти ранее сообщили, что темпы вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге
заметно увеличились, и в среду привито рекордное количество жителей – более 10 тысяч. Всего в Петербурге, по данным на 23 июня, первично привиты 811 895 человек, из них 676 001 полностью закончил цикл вакцинации.
Всего в Петербург с начала вакцинации поступило 952 102 комплекта доз вакцины, из них 27 540 - "ЭпиВакКорона", 17160 - "КовиВак", остальное - "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"). Запас вакцины в городе на сегодняшний день составляет 140 207 комплектов доз.
В настоящее время в городе работают 134 пункта вакцинации на базе медицинских организаций: городских - 107, федеральных - шесть, частных - 21. Кроме того, при поликлиниках работают выездные прививочные бригады, часть из них прививает в 25 мобильных пунктах.