https://ria.ru/20210623/kosmodrom-1738195100.html

Рогозин показал школьникам и студентам космодром Восточный

Рогозин показал школьникам и студентам космодром Восточный - РИА Новости, 23.06.2021

Рогозин показал школьникам и студентам космодром Восточный

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин провел экскурсию по космодрому Восточный в Амурской области для участников всероссийских конкурсов "Твой ход" и "Большая... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T10:49

2021-06-23T10:49

2021-06-23T10:49

российское общество "знание"

восточный (космодром)

арктика

космос - риа наука

союз

роскосмос

дмитрий рогозин

амурская область

общество

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 23 июн – РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин провел экскурсию по космодрому Восточный в Амурской области для участников всероссийских конкурсов "Твой ход" и "Большая перемена", они увидели всю технологическую цепочку, которую проходит ракета-носитель "Союз" перед установкой на стартовый стол, передает корреспондент РИА Новости.Восточный стал первым объектом, которые посетили 30 школьников и студентов – участники конкурсов "Твой ход" и "Большая перемена" на Дальнем Востоке. Экскурсию Рогозин начал с самого высокого сооружения космодрома – башни мобильного обслуживания, ее высота 52 метра. Башня позволяет готовить к старту ракеты типа "Союз-2", ее аналог специалисты "Роскосмоса" впервые возвели на космодроме Куру во Французской Гвиане, но конструкция на Восточном специально приспособлена для дальневосточных морозов.Увидели школьники и студенты и командный пункт, откуда непосредственно даётся команда к пуску. Здесь Рогозин рассказал о первом пуске с космодрома Восточный, который был запланирован на 27 апреля 2016 года, но перенесен на резервный день из-за того, что сработала автоматика."Тогда космодром сам выключил набор стартовой готовности, потому что заметил, что есть проблемы. Зачастую космодром бывает умнее ракеты. "Союз-2" – это ракета-девушка, очень любит, чтобы за ней ухаживали, около 400 человек проверяют все системы. Наши стартовики ракету провожают с грустью. Какая-то связь возникает между этой красивой мощной женщиной и 400 красавцами-стартовиками", - рассказал Рогозин.Глава "Роскосмоса" максимально упрощал свою речь во время экскурсии, в том числе он показал участникам всероссийских проектов "морковки" - две ракеты в разобранном состоянии в монтажно-испытательном корпусе.Рогозин после экскурсии рассказал журналистам, что его задачей было "зародить в детях желание вернуться на Восточный уже молодыми специалистами".Рогозин добавил, что из всех вопросов, которые ему задавали во время экскурсии, самым запоминающимся стал про "порции, соотношения окислителя и нафтила при заправке ракеты".Затем школьники и студенты на вертолетах отправились на Амурский газоперерабатывающий завод. После Амурской области школьники и студенты посетят долину гейзеров на Камчатке, отправятся в путешествие на ледоколе в Арктику. Поездки организует российское общество "Знание".Всероссийский конкурс для школьников "Большая перемена" - проект президентской платформы "Россия – страна возможностей", впервые он прошел в 2020 году, его аналог для студентов – конкурс "Твой ход".

https://sn.ria.ru/20210603/konkurs-1735371957.html

https://ria.ru/20210529/vostochnyy-1734720734.html

арктика

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российское общество "знание", восточный (космодром), арктика, космос - риа наука, союз, роскосмос, дмитрий рогозин, амурская область, общество