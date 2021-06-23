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Рогозин показал школьникам и студентам космодром Восточный
Рогозин показал школьникам и студентам космодром Восточный - РИА Новости, 23.06.2021
Рогозин показал школьникам и студентам космодром Восточный
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин провел экскурсию по космодрому Восточный в Амурской области для участников всероссийских конкурсов "Твой ход" и "Большая... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T10:49
2021-06-23T10:49
российское общество "знание"
восточный (космодром)
арктика
космос - риа наука
союз
роскосмос
дмитрий рогозин
амурская область
общество
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 23 июн – РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин провел экскурсию по космодрому Восточный в Амурской области для участников всероссийских конкурсов "Твой ход" и "Большая перемена", они увидели всю технологическую цепочку, которую проходит ракета-носитель "Союз" перед установкой на стартовый стол, передает корреспондент РИА Новости.Восточный стал первым объектом, которые посетили 30 школьников и студентов – участники конкурсов "Твой ход" и "Большая перемена" на Дальнем Востоке. Экскурсию Рогозин начал с самого высокого сооружения космодрома – башни мобильного обслуживания, ее высота 52 метра. Башня позволяет готовить к старту ракеты типа "Союз-2", ее аналог специалисты "Роскосмоса" впервые возвели на космодроме Куру во Французской Гвиане, но конструкция на Восточном специально приспособлена для дальневосточных морозов.Увидели школьники и студенты и командный пункт, откуда непосредственно даётся команда к пуску. Здесь Рогозин рассказал о первом пуске с космодрома Восточный, который был запланирован на 27 апреля 2016 года, но перенесен на резервный день из-за того, что сработала автоматика."Тогда космодром сам выключил набор стартовой готовности, потому что заметил, что есть проблемы. Зачастую космодром бывает умнее ракеты. "Союз-2" – это ракета-девушка, очень любит, чтобы за ней ухаживали, около 400 человек проверяют все системы. Наши стартовики ракету провожают с грустью. Какая-то связь возникает между этой красивой мощной женщиной и 400 красавцами-стартовиками", - рассказал Рогозин.Глава "Роскосмоса" максимально упрощал свою речь во время экскурсии, в том числе он показал участникам всероссийских проектов "морковки" - две ракеты в разобранном состоянии в монтажно-испытательном корпусе.Рогозин после экскурсии рассказал журналистам, что его задачей было "зародить в детях желание вернуться на Восточный уже молодыми специалистами".Рогозин добавил, что из всех вопросов, которые ему задавали во время экскурсии, самым запоминающимся стал про "порции, соотношения окислителя и нафтила при заправке ракеты".Затем школьники и студенты на вертолетах отправились на Амурский газоперерабатывающий завод. После Амурской области школьники и студенты посетят долину гейзеров на Камчатке, отправятся в путешествие на ледоколе в Арктику. Поездки организует российское общество "Знание".Всероссийский конкурс для школьников "Большая перемена" - проект президентской платформы "Россия – страна возможностей", впервые он прошел в 2020 году, его аналог для студентов – конкурс "Твой ход".
https://sn.ria.ru/20210603/konkurs-1735371957.html
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российское общество "знание", восточный (космодром), арктика, космос - риа наука, союз, роскосмос, дмитрий рогозин, амурская область, общество
Рогозин показал школьникам и студентам космодром Восточный
10:49 23.06.2021
 
© Фото : Космический центр "Восточный"/РоскосмосВывоз ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb на Восточном
Вывоз ракеты-носителя Союз-2.1б с космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb на Восточном - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© Фото : Космический центр "Восточный"/Роскосмос

Рогозин показал участникам конкурсов "Твой ход" и "Большая перемена" космодром Восточный

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 23 июн – РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин провел экскурсию по космодрому Восточный в Амурской области для участников всероссийских конкурсов "Твой ход" и "Большая перемена", они увидели всю технологическую цепочку, которую проходит ракета-носитель "Союз" перед установкой на стартовый стол, передает корреспондент РИА Новости.
Восточный стал первым объектом, которые посетили 30 школьников и студентов – участники конкурсов "Твой ход" и "Большая перемена" на Дальнем Востоке. Экскурсию Рогозин начал с самого высокого сооружения космодрома – башни мобильного обслуживания, ее высота 52 метра. Башня позволяет готовить к старту ракеты типа "Союз-2", ее аналог специалисты "Роскосмоса" впервые возвели на космодроме Куру во Французской Гвиане, но конструкция на Восточном специально приспособлена для дальневосточных морозов.
Конкурс Большая перемена - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 10:23
Около 2,3 млн заявок поступило на конкурс "Большая перемена"
Увидели школьники и студенты и командный пункт, откуда непосредственно даётся команда к пуску. Здесь Рогозин рассказал о первом пуске с космодрома Восточный, который был запланирован на 27 апреля 2016 года, но перенесен на резервный день из-за того, что сработала автоматика.
"Тогда космодром сам выключил набор стартовой готовности, потому что заметил, что есть проблемы. Зачастую космодром бывает умнее ракеты. "Союз-2" – это ракета-девушка, очень любит, чтобы за ней ухаживали, около 400 человек проверяют все системы. Наши стартовики ракету провожают с грустью. Какая-то связь возникает между этой красивой мощной женщиной и 400 красавцами-стартовиками", - рассказал Рогозин.
Глава "Роскосмоса" максимально упрощал свою речь во время экскурсии, в том числе он показал участникам всероссийских проектов "морковки" - две ракеты в разобранном состоянии в монтажно-испытательном корпусе.
"Я не ожидал, что где-то на Дальнем Востоке возможно что-то настолько масштабное и захватывающее. Сейчас моя основная деятельность связана с экологией. В космосе сейчас очень много космического мусора, и космодромы могут в будущем запускать аппараты, которые будут решать эту ракету", - рассказал РИА Новости участник проекта "Большая перемена", десятиклассник из Хабаровска Дмитрий Евсюков после экскурсии по космодрому.
Рогозин после экскурсии рассказал журналистам, что его задачей было "зародить в детях желание вернуться на Восточный уже молодыми специалистами".
"Я хочу, чтобы (наукоград рядом с космодромом Восточный) Циолковский расцвел, стал красивым уютным городом, чтобы здесь были хорошие зарплаты, чтобы было много работы, чтобы летали, чтобы туристы приезжали, для них сейчас тоже придумываем инфраструктуру на будущее", - сказал он.
Рогозин добавил, что из всех вопросов, которые ему задавали во время экскурсии, самым запоминающимся стал про "порции, соотношения окислителя и нафтила при заправке ракеты".
Затем школьники и студенты на вертолетах отправились на Амурский газоперерабатывающий завод. После Амурской области школьники и студенты посетят долину гейзеров на Камчатке, отправятся в путешествие на ледоколе в Арктику. Поездки организует российское общество "Знание".
Всероссийский конкурс для школьников "Большая перемена" - проект президентской платформы "Россия – страна возможностей", впервые он прошел в 2020 году, его аналог для студентов – конкурс "Твой ход".
Пуск ракеты Союз-2 с 36 британскими спутниками связи с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
29 мая, 13:52Наука
Космодром Восточный побил свой рекорд по пускам
 
Российское общество "Знание"Восточный (космодром)АрктикаКосмос - РИА НаукаСоюзРоскосмосДмитрий РогозинАмурская областьОбщество
 
 
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