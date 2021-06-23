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В Подмосковье число новых случаев COVID-19 превысило две тысячи
В Подмосковье число новых случаев COVID-19 превысило две тысячи - РИА Новости, 23.06.2021
В Подмосковье число новых случаев COVID-19 превысило две тысячи
Число новых случаев COVID-19 в Подмосковье превысило 2 тысячи (2323), в Москве отмечено 6534 новых случаев заболевания за сутки, сообщили журналистам в... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T11:19
2021-06-23T11:19
2021-06-23T11:19
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московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 в Подмосковье превысило 2 тысячи (2323), в Москве отмечено 6534 новых случаев заболевания за сутки, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Москва 6534, 2 Московская область 2323, 3 Санкт-Петербург 1092", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Еврейской автономной области - восемь, Ненецком автономном округе - четыре, Чукотском автономном округе - два.
москва
московская область (подмосковье)
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В Подмосковье число новых случаев COVID-19 превысило две тысячи
В Подмосковье число новых случаев COVID-19 превысило две тысячи