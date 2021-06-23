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В Подмосковье число новых случаев COVID-19 превысило две тысячи

В Подмосковье число новых случаев COVID-19 превысило две тысячи - РИА Новости, 23.06.2021

В Подмосковье число новых случаев COVID-19 превысило две тысячи

Число новых случаев COVID-19 в Подмосковье превысило 2 тысячи (2323), в Москве отмечено 6534 новых случаев заболевания за сутки, сообщили журналистам в... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T11:19

2021-06-23T11:19

2021-06-23T11:19

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 в Подмосковье превысило 2 тысячи (2323), в Москве отмечено 6534 новых случаев заболевания за сутки, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Москва 6534, 2 Московская область 2323, 3 Санкт-Петербург 1092", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Еврейской автономной области - восемь, Ненецком автономном округе - четыре, Чукотском автономном округе - два.

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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