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В Крыму назвали сумасшествием слова Гордона о выдворении россиян
В Крыму назвали сумасшествием слова Гордона о выдворении россиян - РИА Новости, 23.06.2021
В Крыму назвали сумасшествием слова Гордона о выдворении россиян
Глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал проявлением сумасшествия заявление украинского журналиста Дмитрия Гордона о выселении россиян с... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T10:26
2021-06-23T12:14
россия
дмитрий гордон
общественная палата крыма
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн — РИА Новости. Глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал проявлением сумасшествия заявление украинского журналиста Дмитрия Гордона о выселении россиян с полуострова.Ранее Гордон в эфире телеканала "Украина 24" сказал, что после "возвращения" Крыма, на которое надеются в Киеве, с полуострова выдворят россиян, переехавших туда с материковой части страны. Он пригрозил гражданам, которые покупают недвижимость в республике, что у них "все потом заберут", так как это "шатко" и "незаконно"."Налицо проявление сумасшествия и мании величия. Все это иллюзии не в меру самолюбивого и тщеславного человека. Если он решил, что может вершить судьбы крымчан, то он ошибается. Россия ни при каких обстоятельствах никому не собирается угождать и кому-то возвращать Крым. Крым был, есть и будет российским", — сказал РИА Новости Форманчук.Глава ОП Крыма подчеркнул, что когда-то считал Гордона талантливым и в чем-то объективным человеком, но сегодня он "игнорирует элементарные реалии".
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россия, дмитрий гордон, общественная палата крыма, республика крым, общество
В Крыму назвали сумасшествием слова Гордона о выдворении россиян
10:26 23.06.2021 (обновлено: 12:14 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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В Общественной палате Крыма назвали сумасшествием слова Дмитрия Гордона о выдворении россиян

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн — РИА Новости. Глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал проявлением сумасшествия заявление украинского журналиста Дмитрия Гордона о выселении россиян с полуострова.
Ранее Гордон в эфире телеканала "Украина 24" сказал, что после "возвращения" Крыма, на которое надеются в Киеве, с полуострова выдворят россиян, переехавших туда с материковой части страны. Он пригрозил гражданам, которые покупают недвижимость в республике, что у них "все потом заберут", так как это "шатко" и "незаконно".
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"Налицо проявление сумасшествия и мании величия. Все это иллюзии не в меру самолюбивого и тщеславного человека. Если он решил, что может вершить судьбы крымчан, то он ошибается. Россия ни при каких обстоятельствах никому не собирается угождать и кому-то возвращать Крым. Крым был, есть и будет российским", — сказал РИА Новости Форманчук.
Глава ОП Крыма подчеркнул, что когда-то считал Гордона талантливым и в чем-то объективным человеком, но сегодня он "игнорирует элементарные реалии".
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РоссияДмитрий ГордонОбщественная палата КрымаРеспублика КрымОбщество
 
 
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