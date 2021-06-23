https://ria.ru/20210623/golikova-1738253207.html

Голикова назвала регионы с высокой заболеваемостью COVID-19

Голикова назвала регионы с высокой заболеваемостью COVID-19 - РИА Новости, 23.06.2021

Голикова назвала регионы с высокой заболеваемостью COVID-19

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что более 47% новых случаев коронавируса выявлено в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T15:17

2021-06-23T15:17

2021-06-23T15:17

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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здоровье - общество

татьяна голикова

владимир путин

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что более 47% новых случаев коронавируса выявлено в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.По ее словам, за прошедшие три недели фиксируется рост заболеваемости, среднесуточный показатель заболеваемости поднялся на 31,2%."Более 47% случаев зарегистрировано на территории города Москвы, затем следуют Московская область и город Санкт-Петербург", - сказала Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

https://ria.ru/20210623/vaktsinatsiya-1738253040.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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