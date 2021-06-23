https://ria.ru/20210623/golikova-1738253207.html
Голикова назвала регионы с высокой заболеваемостью COVID-19
Голикова назвала регионы с высокой заболеваемостью COVID-19 - РИА Новости, 23.06.2021
Голикова назвала регионы с высокой заболеваемостью COVID-19
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что более 47% новых случаев коронавируса выявлено в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T15:17
2021-06-23T15:17
2021-06-23T15:17
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
владимир путин
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что более 47% новых случаев коронавируса выявлено в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.По ее словам, за прошедшие три недели фиксируется рост заболеваемости, среднесуточный показатель заболеваемости поднялся на 31,2%."Более 47% случаев зарегистрировано на территории города Москвы, затем следуют Московская область и город Санкт-Петербург", - сказала Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
https://ria.ru/20210623/vaktsinatsiya-1738253040.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова, владимир путин, москва, московская область (подмосковье), общество
Голикова назвала регионы с высокой заболеваемостью COVID-19
Голикова заявила, что 47% новых случаев COVID-19 выявили в Москве и области и в Петербурге