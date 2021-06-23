https://ria.ru/20210623/eksport-1738218030.html

Доля Москвы в российском экспорте микросхем достигла 25 процентов

Доля Москвы в российском экспорте микросхем достигла 25 процентов - РИА Новости, 23.06.2021

Доля Москвы в российском экспорте микросхем достигла 25 процентов

Объем поставок за рубеж электронных деталей, микросхем и плат из Москвы в 2020 году достиг 160 миллионов долларов, что составило почти четверть общероссийского... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T12:45

2021-06-23T12:45

2021-06-23T12:45

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владимир ефимов (политик)

александр прохоров

чехия

белоруссия

технологии

экономика

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Объем поставок за рубеж электронных деталей, микросхем и плат из Москвы в 2020 году достиг 160 миллионов долларов, что составило почти четверть общероссийского экспорта, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."В 2020 году московские компании поставили свои микросхемы, электронные детали и платы в 101 страну мира. В числе основных торговых партнёров страны ближнего зарубежья – Казахстан, Беларусь и Узбекистан, а также Китай, Нидерланды и Гонконг", - рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.Вице-мэр уточнил, что более четверти от общего московского экспорта данной продукции приходится на Казахстан – 42,3 миллиона долларов. На втором месте Беларусь (24,2 миллиона), на третьем – Китай (18,8 миллиона долларов).В товарной структуре экспорта первую позицию со значительным отрывом занимает аппаратура приема, преобразования и передачи информации - объём поставок 65 миллионов долларов. Затем идут поставки карточек с чипами (11,4 миллиона), коммуникационная аппаратура (9,7 миллиона), компьютерные устройства ввода и вывода (8,9 миллиона) и электронные интегральные схемы (8,8 миллиона)."Одной из самых перспективных для роста категорией электронного экспорта являются процессоры и контроллеры, поставки которых выросли в прошлом году на 4,8%. Их импортерами стали 22 страны мира, главные из которых - Нидерланды, Чехия, Беларусь, Казахстан и Гонконг", - отметил руководитель ДИПП Александр Прохоров. Он добавил, что в I первом квартале 2021 года экспорт процессоров и контроллеров столичного производства уже составил 2,8 миллиона долларов.

https://ria.ru/20210531/tekhnopolis-1734897533.html

чехия

белоруссия

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владимир ефимов (политик), александр прохоров, чехия, белоруссия, технологии, экономика