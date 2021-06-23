https://ria.ru/20210623/dni-1738244077.html
В Бурятии объявили нерабочими дни с 27 июня по 11 июля
В Бурятии объявили нерабочими дни с 27 июня по 11 июля - РИА Новости, 23.06.2021
В Бурятии объявили нерабочими дни с 27 июня по 11 июля
Власти Бурятии ввели в республике нерабочие дни с 27 июня по 11 июля из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T14:40
2021-06-23T14:40
2021-06-23T15:15
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
улан-удэ
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
республика бурятия
общество
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КРАСНОЯРСК, 23 июн — РИА Новости. Власти Бурятии ввели в республике нерабочие дни с 27 июня по 11 июля из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса."На две недели будет запрещена деятельность всех предприятий за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ", — уточнила пресс-служба правительства региона.Также ограничат доступ к местам массового отдыха, в том числе в направлении Байкала.Кроме того, дети до 14 лет смогут выходить на улицу только в сопровождении взрослых. В четверг опубликуют указ главы республики, в котором будут детально прописаны все ограничения.По данным регионального главка Роспотребнадзора на утро среды в регионе с начала пандемии зарегистрировано 42 435 случаев COVID-19, за сутки 258 больных. Более половины заразившихся приходится на жителей столицы республики Улан-Удэ. Заболеваемость растет шестую неделю подряд.
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улан-удэ
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), улан-удэ, коронавирус covid-19, республика бурятия, общество
В Бурятии объявили нерабочими дни с 27 июня по 11 июля
14:40 23.06.2021 (обновлено: 15:15 23.06.2021)
В Бурятии объявили нерабочими дни с 27 июня по 11 июля из-за коронавируса
КРАСНОЯРСК, 23 июн — РИА Новости. Власти Бурятии ввели в республике нерабочие дни с 27 июня по 11 июля из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса.
"На две недели будет запрещена деятельность всех предприятий за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ", — уточнила пресс-служба правительства региона.
Также ограничат доступ к местам массового отдыха, в том числе в направлении Байкала
.
Кроме того, дети до 14 лет смогут выходить на улицу только в сопровождении взрослых.
В четверг опубликуют указ главы республики, в котором будут детально прописаны все ограничения.
По данным регионального главка Роспотребнадзора
на утро среды в регионе с начала пандемии зарегистрировано 42 435 случаев COVID-19, за сутки 258 больных. Более половины заразившихся приходится на жителей столицы республики Улан-Удэ
. Заболеваемость растет шестую неделю подряд.