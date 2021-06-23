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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210623/delta-1738229630.html
В Словакии заявили о завезенном из России первом случае штамма "дельта"
В Словакии заявили о завезенном из России первом случае штамма "дельта" - РИА Новости, 23.06.2021
В Словакии заявили о завезенном из России первом случае штамма "дельта"
Первый случай штамма коронавируса "Дельта" обнаружен у человека, прибывшего в Словакию из России, сообщил в среду журналистам глава гигиенического управления... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T13:27
2021-06-23T13:42
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ПРАГА, 23 июн – РИА Новости. Первый случай штамма коронавируса "Дельта" обнаружен у человека, прибывшего в Словакию из России, сообщил в среду журналистам глава гигиенического управления республики Ян Микас."Штамм коронавируса "Дельта" обнаружен у человека, который прибыл в Словакию из России. В настоящее время он находится в домашнем карантине. Предполагается, что данный человек мог заразиться во время посещения футбольного матча первенства Европы в Санкт-Петербурге. Это первый случай обнаружения данного штамма в Словакии", - сказал Микас.По данным минздрава, во вторник в стране проведено 4,3 тысячи PCR-тестов на наличие коронавируса, 35 из них дали положительный результат. Госпитализированы 230 человек, из них 17 находятся в реанимации, а 13 подключены к аппаратуре ИВЛ. Ни один человек от коронавируса в этот день не скончался. В целом за время пандемии в республике скончались 12,5 тысячи человек.Первую прививку от коронавируса в 5-миллионной Словакии получили 1,9 миллиона человек, вторую – 1,4 миллиона человек.
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россия, словакия, санкт-петербург, в мире
В Словакии заявили о завезенном из России первом случае штамма "дельта"
13:27 23.06.2021 (обновлено: 13:42 23.06.2021)
 
© Courtesy of the National Institutes of HealthКоронавирус SARS-CoV-2 под микроскопом
Коронавирус SARS-CoV-2 под микроскопом
© Courtesy of the National Institutes of Health

В Словакии заявили, что первый случай заражения штаммом "дельта" завезли в страну из России

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ПРАГА, 23 июн – РИА Новости. Первый случай штамма коронавируса "Дельта" обнаружен у человека, прибывшего в Словакию из России, сообщил в среду журналистам глава гигиенического управления республики Ян Микас.
"Штамм коронавируса "Дельта" обнаружен у человека, который прибыл в Словакию из России. В настоящее время он находится в домашнем карантине. Предполагается, что данный человек мог заразиться во время посещения футбольного матча первенства Европы в Санкт-Петербурге. Это первый случай обнаружения данного штамма в Словакии", - сказал Микас.
По данным минздрава, во вторник в стране проведено 4,3 тысячи PCR-тестов на наличие коронавируса, 35 из них дали положительный результат. Госпитализированы 230 человек, из них 17 находятся в реанимации, а 13 подключены к аппаратуре ИВЛ. Ни один человек от коронавируса в этот день не скончался. В целом за время пандемии в республике скончались 12,5 тысячи человек.
Первую прививку от коронавируса в 5-миллионной Словакии получили 1,9 миллиона человек, вторую – 1,4 миллиона человек.
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