https://ria.ru/20210623/chipirovanie-1738274900.html

Муфтий неоднозначно высказался о чипировании людей

Муфтий неоднозначно высказался о чипировании людей - РИА Новости, 23.06.2021

Муфтий неоднозначно высказался о чипировании людей

Чипирование людей греховно, если проводится не по медицинским показаниям, поскольку человеческое тело не нуждается в каких-либо модификациях или дополнениях,... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T19:30

2021-06-23T19:30

2021-06-23T19:30

религия и мировоззрение

россия

рушан аббясов

российская академия наук

владимир путин

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 июня – РИА Новости. Чипирование людей греховно, если проводится не по медицинским показаниям, поскольку человеческое тело не нуждается в каких-либо модификациях или дополнениях, заявил РИА Новости председатель Духовного управления мусульман Московской области муфтий Рушан Аббясов.Ранее "Коммерсант" сообщил, что в России разрабатывают программу "Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021-2029 годы", в рамках которой планируется вживление микрокомпьютеров в мозг человека. Отмечалось, что документ разработан Российской академией наук совместно с МГУ и якобы одобрен президентом Владимиром Путиным. Позже Минобрнауки опровергло информацию о том, что при его участии ведется разработка программы по "чипированию мозга", "в конце прошлого года на уровне правительства было принято решение о нецелесообразности ее разработки"."Аллах говорит в священном Коране: "Мы сотворили человека в прекраснейшем облике". Данный аят (стих в Коране - ред.) указывает на то, человеческое тело не нуждается в каких-либо модификациях или дополнениях, и что это греховно, если только речь не идет о медицинских предписаниях. С точки зрения медицины, устройства, помогающие людям справиться с недугом или увечьем, можно отнести к лекарствам, - сказал Аббясов.Он отметил, что современная медицина использует различные устройства для эндо- и экзопротезирования, кардиостимуляторы, высокотехнологичные протезы, искусственные сердечные клапаны, поэтому "если в перспективе появятся микрочипы, которые помогут снять симптомы или вовсе избавиться от таких болезней как, например, эпилепсия или болезнь Паркинсона, то это облегчит жизнь миллионов людей". По его мнению, отрадно, если государство "понимает перспективность данного направления и вкладывает деньги в его развитие".В то же время, отметил он, недопустимо использовать чипирование не по медицинским показаниям, а, например, для управления, в том числе удаленного, техникой: автомобилями, самолетами, умными домами."Это как раз таки относится к канонически необоснованным изменениям, дополнениям человеческого тела. Если идти этим путем, то от тела можно ничего в итоге не оставить, всякий раз интегрируя в него новые устройства и обосновывая это ходьбой в ногу со временем, прогрессом и удобством жизни. Всевышний уже дал нам все органы чувств и инструменты для взаимодействия с внешним миром и получения из него информации", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210622/chipirovanie-1738099372.html

https://ria.ru/20210622/mikrochipy-1738054893.html

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, рушан аббясов, российская академия наук, владимир путин, московская область (подмосковье)