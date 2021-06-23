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Возвращение к истокам: Бузова сменила имидж
Возвращение к истокам: Бузова сменила имидж - РИА Новости, 23.06.2021
Возвращение к истокам: Бузова сменила имидж
Ольга Бузова сменила имидж. Фото с новой прической она опубликовала в личном Instagram-аккаунте. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T10:42
2021-06-23T10:42
2021-06-23T10:42
тнт (телеканал)
шоубиз
имидж
знаменитости
звезды
ольга бузова
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Ольга Бузова сменила имидж. Фото с новой прической она опубликовала в личном Instagram-аккаунте.Теледива нарастила волосы и превратилась из брюнетки в блондинку."Вот она я. И мое возвращение в блонд и к истокам. Перед вами стоит ваша Оля, которую вы впервые увидели 17 лет назад на ТНТ", — пишет Бузова. Ведущая также отметила, что в ее жизни начинается новый этап — у нее появилось свое шоу. "Очень непривычно", "Вау, Ольга, вам очень идет блонд", "Ну, наконец-то", "Я потеряла дар речи. Ну, лучшая просто", "Сейчас блонд очень красивый, раньше выглядел неопрятно и неестественно. Олечка, этот образ тебе очень идет", — отреагировали пользователи.На днях поклонников удивила Лайма Вайкуле — певица опубликовала фото с новой прической, она стала брюнеткой.
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тнт (телеканал), имидж, знаменитости, звезды, ольга бузова
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости.
Ольга Бузова сменила имидж. Фото с новой прической она опубликовала
в личном Instagram-аккаунте.
Теледива нарастила волосы и превратилась из брюнетки в блондинку.
"Вот она я. И мое возвращение в блонд и к истокам. Перед вами стоит ваша Оля, которую вы впервые увидели 17 лет назад на ТНТ", — пишет Бузова.
Ведущая также отметила, что в ее жизни начинается новый этап — у нее появилось
свое шоу.
"Очень непривычно", "Вау, Ольга, вам очень идет блонд", "Ну, наконец-то", "Я потеряла дар речи. Ну, лучшая просто", "Сейчас блонд очень красивый, раньше выглядел неопрятно и неестественно. Олечка, этот образ тебе очень идет", — отреагировали пользователи.
На днях поклонников удивила Лайма Вайкуле — певица опубликовала
фото с новой прической, она стала брюнеткой.