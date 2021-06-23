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Шоубиз
https://ria.ru/20210623/buzova-1738190285.html
Возвращение к истокам: Бузова сменила имидж
Возвращение к истокам: Бузова сменила имидж - РИА Новости, 23.06.2021
Возвращение к истокам: Бузова сменила имидж
Ольга Бузова сменила имидж. Фото с новой прической она опубликовала в личном Instagram-аккаунте. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T10:42
2021-06-23T10:42
тнт (телеканал)
шоубиз
имидж
знаменитости
звезды
ольга бузова
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Ольга Бузова сменила имидж. Фото с новой прической она опубликовала в личном Instagram-аккаунте.Теледива нарастила волосы и превратилась из брюнетки в блондинку."Вот она я. И мое возвращение в блонд и к истокам. Перед вами стоит ваша Оля, которую вы впервые увидели 17 лет назад на ТНТ", — пишет Бузова. Ведущая также отметила, что в ее жизни начинается новый этап — у нее появилось свое шоу. "Очень непривычно", "Вау, Ольга, вам очень идет блонд", "Ну, наконец-то", "Я потеряла дар речи. Ну, лучшая просто", "Сейчас блонд очень красивый, раньше выглядел неопрятно и неестественно. Олечка, этот образ тебе очень идет", — отреагировали пользователи.На днях поклонников удивила Лайма Вайкуле — певица опубликовала фото с новой прической, она стала брюнеткой.
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тнт (телеканал), имидж, знаменитости, звезды, ольга бузова

Возвращение к истокам: Бузова сменила имидж

10:42 23.06.2021
 
© Фото : Instagram Ольги БузовойОльга Бузова
Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© Фото : Instagram Ольги Бузовой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Ольга Бузова сменила имидж. Фото с новой прической она опубликовала в личном Instagram-аккаунте.
Теледива нарастила волосы и превратилась из брюнетки в блондинку.
© ФотоСкрин из инстаграма Ольги Бузовой
Скрин из инстаграма Ольги Бузовой - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© Фото
Скрин из инстаграма Ольги Бузовой
"Вот она я. И мое возвращение в блонд и к истокам. Перед вами стоит ваша Оля, которую вы впервые увидели 17 лет назад на ТНТ", — пишет Бузова.
Ведущая также отметила, что в ее жизни начинается новый этап — у нее появилось свое шоу.
"Очень непривычно", "Вау, Ольга, вам очень идет блонд", "Ну, наконец-то", "Я потеряла дар речи. Ну, лучшая просто", "Сейчас блонд очень красивый, раньше выглядел неопрятно и неестественно. Олечка, этот образ тебе очень идет", — отреагировали пользователи.
На днях поклонников удивила Лайма Вайкуле — певица опубликовала фото с новой прической, она стала брюнеткой.
Телеведущая Екатерина Андреева - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
26 мая, 12:29Шоубиз
Екатерина Андреева сменила имидж
 
ШоубизТНТ (телеканал)имиджЗнаменитостизвездыОльга Бузова
 
 
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