https://ria.ru/20210623/avianosets-1738228601.html

Проект нового российского авианосца показали на военно-морском салоне

Проект нового российского авианосца показали на военно-морском салоне - РИА Новости, 23.06.2021

Проект нового российского авианосца показали на военно-морском салоне

Проект атомного авианосца "Ламантин" представило Невское проектно-конструкторское бюро на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге. На авианосце... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T13:30

2021-06-23T13:30

2021-06-23T13:35

морская держава

морская держава

международный военно-морской салон

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Проект атомного авианосца "Ламантин" представило Невское проектно-конструкторское бюро на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге. На авианосце смогут базироваться до 60 летательных аппаратов, помимо них предусмотрено место для 10 дронов."Ламантин" – это логичное продолжение серии авианосцев, которые служили и служат на базе Военно-морского флота. Но, естественно, он своевременен и доработан. В частности, на судне применен трамплинно-катапультный взлет, также отсутствуют какие-то массивные надстройки, это уже связано с тем, что судно движется на атомной энергии", – отметил заместитель генерального директора Невского ПКБ Алексей Юхнин.На салоне разработчики представили модель авианосца в размере водоизмещения на 80 тыс. тонн, но это лишь один из вариантов, которые завод предлагает флоту в качестве продолжения авианесущей программы."Район плавания этого корабля не ограничен – он может применяться как в тропических морях, с высокой температурой воздуха и воды, так и в арктической зоне, где температура воды близка к нулю градусов", – добавил Юхнин.Единственные сдерживающее факторы для использования авианосца "Ламантин" – это погодные условия, плохая видимость и волнение моря."Для этого корабля волнение моря приемлемо до 6 баллов", – уточнил он.Международный военно-морской салон проходит с 23 по 27 июня в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20210623/salon-1738082576.html

санкт-петербург

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морская держава, международный военно-морской салон, санкт-петербург