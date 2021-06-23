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Шапка проекта Морская держава - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
Морская держава
https://ria.ru/20210623/avianosets-1738228601.html
Проект нового российского авианосца показали на военно-морском салоне
Проект нового российского авианосца показали на военно-морском салоне - РИА Новости, 23.06.2021
Проект нового российского авианосца показали на военно-морском салоне
Проект атомного авианосца "Ламантин" представило Невское проектно-конструкторское бюро на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге. На авианосце... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T13:30
2021-06-23T13:35
морская держава
морская держава
международный военно-морской салон
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Проект атомного авианосца "Ламантин" представило Невское проектно-конструкторское бюро на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге. На авианосце смогут базироваться до 60 летательных аппаратов, помимо них предусмотрено место для 10 дронов."Ламантин" – это логичное продолжение серии авианосцев, которые служили и служат на базе Военно-морского флота. Но, естественно, он своевременен и доработан. В частности, на судне применен трамплинно-катапультный взлет, также отсутствуют какие-то массивные надстройки, это уже связано с тем, что судно движется на атомной энергии", – отметил заместитель генерального директора Невского ПКБ Алексей Юхнин.На салоне разработчики представили модель авианосца в размере водоизмещения на 80 тыс. тонн, но это лишь один из вариантов, которые завод предлагает флоту в качестве продолжения авианесущей программы."Район плавания этого корабля не ограничен – он может применяться как в тропических морях, с высокой температурой воздуха и воды, так и в арктической зоне, где температура воды близка к нулю градусов", – добавил Юхнин.Единственные сдерживающее факторы для использования авианосца "Ламантин" – это погодные условия, плохая видимость и волнение моря."Для этого корабля волнение моря приемлемо до 6 баллов", – уточнил он.Международный военно-морской салон проходит с 23 по 27 июня в Санкт-Петербурге.
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морская держава, международный военно-морской салон, санкт-петербург

Проект нового российского авианосца показали на военно-морском салоне

13:30 23.06.2021 (обновлено: 13:35 23.06.2021)
 
© Екатерина СытинаМакет атомного авианосца "Ламантин" на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге
Макет атомного авианосца Ламантин на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге
© Екатерина Сытина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Проект атомного авианосца "Ламантин" представило Невское проектно-конструкторское бюро на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге. На авианосце смогут базироваться до 60 летательных аппаратов, помимо них предусмотрено место для 10 дронов.
"Ламантин" – это логичное продолжение серии авианосцев, которые служили и служат на базе Военно-морского флота. Но, естественно, он своевременен и доработан. В частности, на судне применен трамплинно-катапультный взлет, также отсутствуют какие-то массивные надстройки, это уже связано с тем, что судно движется на атомной энергии", – отметил заместитель генерального директора Невского ПКБ Алексей Юхнин.
На салоне разработчики представили модель авианосца в размере водоизмещения на 80 тыс. тонн, но это лишь один из вариантов, которые завод предлагает флоту в качестве продолжения авианесущей программы.
Макет тактической противокорабельной ракеты Х-35УЭ комплекса Уран на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
02:04
Международный военно-морской салон
"Район плавания этого корабля не ограничен – он может применяться как в тропических морях, с высокой температурой воздуха и воды, так и в арктической зоне, где температура воды близка к нулю градусов", – добавил Юхнин.
Единственные сдерживающее факторы для использования авианосца "Ламантин" – это погодные условия, плохая видимость и волнение моря.
"Для этого корабля волнение моря приемлемо до 6 баллов", – уточнил он.
Международный военно-морской салон проходит с 23 по 27 июня в Санкт-Петербурге.
 
Морская державаМорская державаМеждународный военно-морской салонСанкт-Петербург
 
 
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