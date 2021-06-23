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Морская держава
https://ria.ru/20210623/apparat-1738232401.html
Новейшие необитаемые подводные аппараты исследуют опасные глубины
Новейшие необитаемые подводные аппараты исследуют опасные глубины - РИА Новости, 23.06.2021
Новейшие необитаемые подводные аппараты исследуют опасные глубины
Использование необитаемых подводных аппаратов становится более востребованным, заявил РИА Новости в ходе Международного военно-морского салона ведущий... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T14:30
2021-06-23T14:30
морская держава
морская держава
международный военно-морской салон
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Использование необитаемых подводных аппаратов становится более востребованным, заявил РИА Новости в ходе Международного военно-морского салона ведущий конструктор конструкторского бюро "Рубин" Павел Клочков. "Автономные подводные аппараты становятся все более востребованными, это говорит и о развитии технологии управления, но и также это более эргономично. Например, если аппарат нужно погрузить под лед, то экипаж тоже нужно готовить, обучать, а с необитаемыми суднами такой проблемы нет", – отметил он.В рамках МВМС-2021 конструкторское бюро представило макеты сразу нескольких необитаемых подводных аппаратов – "Амулет", "Амулет-2", "Юнона", "Витязь" и "Талисман"."Все представленные аппараты призваны помочь в исследованиях под водой, и они также отлично подходят для исследований на малых глубинах", – сообщил он корреспонденту РИА Новости. По словам Клочкова, в некоторые водоемы рациональнее опускать технику без людей: "Это может быть обусловлено размером прохода, как это бывает в узких расщелинах, или если на дне находятся опасные объекты – подводные вулканы или неизвестные донные хищники". Напомним, что в мае прошлого года российский "Витязь" оказался пятым в списке искусственных аппаратов, которым покорилась глубочайшая впадина мирового океана – дно бездны Челленджера Марианской впадины.
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морская держава, международный военно-морской салон, санкт-петербург

Новейшие необитаемые подводные аппараты исследуют опасные глубины

14:30 23.06.2021
 
© Екатерина СытинаМакет автономного подводного аппарата "Витязь" на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге
Макет автономного подводного аппарата Витязь на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге
© Екатерина Сытина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Использование необитаемых подводных аппаратов становится более востребованным, заявил РИА Новости в ходе Международного военно-морского салона ведущий конструктор конструкторского бюро "Рубин" Павел Клочков.
"Автономные подводные аппараты становятся все более востребованными, это говорит и о развитии технологии управления, но и также это более эргономично. Например, если аппарат нужно погрузить под лед, то экипаж тоже нужно готовить, обучать, а с необитаемыми суднами такой проблемы нет", – отметил он.
В рамках МВМС-2021 конструкторское бюро представило макеты сразу нескольких необитаемых подводных аппаратов – "Амулет", "Амулет-2", "Юнона", "Витязь" и "Талисман".
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"Все представленные аппараты призваны помочь в исследованиях под водой, и они также отлично подходят для исследований на малых глубинах", – сообщил он корреспонденту РИА Новости.
По словам Клочкова, в некоторые водоемы рациональнее опускать технику без людей: "Это может быть обусловлено размером прохода, как это бывает в узких расщелинах, или если на дне находятся опасные объекты – подводные вулканы или неизвестные донные хищники".
Напомним, что в мае прошлого года российский "Витязь" оказался пятым в списке искусственных аппаратов, которым покорилась глубочайшая впадина мирового океана – дно бездны Челленджера Марианской впадины.
 
Морская державаМорская державаМеждународный военно-морской салонСанкт-Петербург
 
 
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