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Россияне стали вдвое чаще проверяться на антитела к COVID-19

Россияне стали вдвое чаще проверяться на антитела к COVID-19 - РИА Новости, 23.06.2021

Россияне стали вдвое чаще проверяться на антитела к COVID-19

Спрос на исследования на антитела к коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 в России вырос вдвое за последние дни, заявили опрошенные РИА Новости российские частные... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T04:04

2021-06-23T04:04

2021-06-23T04:04

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Спрос на исследования на антитела к коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 в России вырос вдвое за последние дни, заявили опрошенные РИА Новости российские частные медицинские сети.На данный момент, по ее словам, сеть ежедневно выполняет одну тысячу исследований на антитела к COVID-19, в то время как неделю назад в день выполнялось по 500 тестов. "Отмечается устойчивая тенденция к росту спроса", - добавила она.Частная медицинская сеть "Инвитро" отметила рост спроса на исследования на антитела к коронавирусу за прошедшую неделю (с 14 по 20 июня) по сравнению с неделей ранее (с 7 по 13 июня)."Рост спроса на тесты на наличие антител класса IgM составил 70%, рост спроса на IgG - 130%. Спрос на комплекс тестов на антитела M+G вырос в 2 раза", - сказали в компании.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество