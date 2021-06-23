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Россияне стали вдвое чаще проверяться на антитела к COVID-19
Россияне стали вдвое чаще проверяться на антитела к COVID-19 - РИА Новости, 23.06.2021
Россияне стали вдвое чаще проверяться на антитела к COVID-19
Спрос на исследования на антитела к коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 в России вырос вдвое за последние дни, заявили опрошенные РИА Новости российские частные... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T04:04
2021-06-23T04:04
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Спрос на исследования на антитела к коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 в России вырос вдвое за последние дни, заявили опрошенные РИА Новости российские частные медицинские сети.На данный момент, по ее словам, сеть ежедневно выполняет одну тысячу исследований на антитела к COVID-19, в то время как неделю назад в день выполнялось по 500 тестов. "Отмечается устойчивая тенденция к росту спроса", - добавила она.Частная медицинская сеть "Инвитро" отметила рост спроса на исследования на антитела к коронавирусу за прошедшую неделю (с 14 по 20 июня) по сравнению с неделей ранее (с 7 по 13 июня)."Рост спроса на тесты на наличие антител класса IgM составил 70%, рост спроса на IgG - 130%. Спрос на комплекс тестов на антитела M+G вырос в 2 раза", - сказали в компании.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
Россияне стали вдвое чаще проверяться на антитела к COVID-19
04:04 23.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедсестра в лаборатории
Медсестра в лаборатории - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Россияне стали вдвое чаще проверяться на антитела к COVID-19

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Спрос на исследования на антитела к коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 в России вырос вдвое за последние дни, заявили опрошенные РИА Новости российские частные медицинские сети.
"С начала прошлой недели по всей сети клиник "Медси" отмечается значительное увеличение спроса на исследования на антитела к COVID-19. Сейчас в день делаем тестов вдвое больше, чем неделю назад", - сказала заместитель медицинского директора сети частных клиник "Медси" (принадлежит АФК "Система") Ксения Шеховцова.
На данный момент, по ее словам, сеть ежедневно выполняет одну тысячу исследований на антитела к COVID-19, в то время как неделю назад в день выполнялось по 500 тестов. "Отмечается устойчивая тенденция к росту спроса", - добавила она.
Частная медицинская сеть "Инвитро" отметила рост спроса на исследования на антитела к коронавирусу за прошедшую неделю (с 14 по 20 июня) по сравнению с неделей ранее (с 7 по 13 июня).
"Рост спроса на тесты на наличие антител класса IgM составил 70%, рост спроса на IgG - 130%. Спрос на комплекс тестов на антитела M+G вырос в 2 раза", - сказали в компании.
 
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