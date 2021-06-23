https://ria.ru/20210623/aktsizy-1738177557.html
Правительство предложило ввести акцизы на сладкие напитки
Правительство предложило ввести акцизы на сладкие напитки - РИА Новости, 23.06.2021
Правительство предложило ввести акцизы на сладкие напитки
Кабмин рассматривает идею введения акцизов на сладкие напитки, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на два источника, участвовавших в обсуждении вопроса. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T08:34
2021-06-23T08:34
2021-06-23T09:58
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экономика
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Кабмин рассматривает идею введения акцизов на сладкие напитки, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на два источника, участвовавших в обсуждении вопроса.Информацию подтвердил представитель Минсельхоза. Он заявил, что в ведомство поступил протокол по итогам совещания у первого замруководителя аппарата правительства Валерия Сидоренко, в котором поручено предложить критерии "отнесения сахаросодержащих напитков к подакцизным".Источник в Минфине также заявил, что идет обсуждение с другими ведомствами "о целесообразности введения акцизов на безалкогольные напитки, содержащие сахар или другие подсластители". По словам собеседников издания, есть два варианта: установление ставки акциза в зависимости от стоимости напитка или в зависимости от содержания в нем сахара. Ожидаемый ежегодный сбор акциза оценивается в диапазоне от десяти-двадцати миллиардов рублей. Решение пока не принято, вопрос требует проработки, отметил представитель Минфина.Подчеркивается, что Минсельхоз идею не одобряет, так как, по мнению ведомства, акцизы создают риски роста цен, снижения производства и потребления напитков. Кроме того, это может привести к сокращению числа производителей и появлению нелегального рынка — все эти факторы в итоге могут нивелировать эффект от пополнения бюджета за счет акцизов.Производители напитков уже и так добровольно сокращают содержание сахара, напоминает газета. В 2019 году Союзнапитки и его члены подписали кодекс добровольных обязательств, один из пунктов касается уменьшения доли сахара в среднем на десять процентов до конца 2024 года.Уточняется, что идея ввести акцизы на напитки с добавлением сахара возникает не впервые: в 2016-м Минфин предлагал установить соответствующий налог в размере пяти рублей за литр, доход от этого он оценивал в 25 миллиардов рублей в 2017 году. Меру отложили из-за того, что в кризис это могло сильно ударить по бизнесу.
https://ria.ru/20210422/pitanie-1729345889.html
https://ria.ru/20210406/sladkoe-1604378557.html
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россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство финансов рф (минфин россии), экономика
Правительство предложило ввести акцизы на сладкие напитки
08:34 23.06.2021 (обновлено: 09:58 23.06.2021)
"Ведомости": кабмин поручил проработать возможность введения акцизов на сладкие напитки
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости.
Кабмин рассматривает идею введения акцизов на сладкие напитки, сообщает газета "Ведомости"
со ссылкой на два источника, участвовавших в обсуждении вопроса.
Информацию подтвердил представитель Минсельхоза
. Он заявил, что в ведомство поступил протокол по итогам совещания у первого замруководителя аппарата правительства Валерия Сидоренко, в котором поручено предложить критерии "отнесения сахаросодержащих напитков к подакцизным".
Источник в Минфине
также заявил, что идет обсуждение с другими ведомствами "о целесообразности введения акцизов на безалкогольные напитки, содержащие сахар или другие подсластители".
По словам собеседников издания, есть два варианта: установление ставки акциза в зависимости от стоимости напитка или в зависимости от содержания в нем сахара. Ожидаемый ежегодный сбор акциза оценивается в диапазоне от десяти-двадцати миллиардов рублей.
Решение пока не принято, вопрос требует проработки, отметил представитель Минфина.
Подчеркивается, что Минсельхоз идею не одобряет, так как, по мнению ведомства, акцизы создают риски роста цен, снижения производства и потребления напитков. Кроме того, это может привести к сокращению числа производителей и появлению нелегального рынка — все эти факторы в итоге могут нивелировать эффект от пополнения бюджета за счет акцизов.
Производители напитков уже и так добровольно сокращают содержание сахара, напоминает газета. В 2019 году Союзнапитки и его члены подписали кодекс добровольных обязательств, один из пунктов касается уменьшения доли сахара в среднем на десять процентов до конца 2024 года.
Уточняется, что идея ввести акцизы на напитки с добавлением сахара возникает не впервые: в 2016-м Минфин предлагал установить соответствующий налог в размере пяти рублей за литр, доход от этого он оценивал в 25 миллиардов рублей в 2017 году. Меру отложили из-за того, что в кризис это могло сильно ударить по бизнесу.