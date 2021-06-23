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Правительство предложило ввести акцизы на сладкие напитки
Правительство предложило ввести акцизы на сладкие напитки - РИА Новости, 23.06.2021
Правительство предложило ввести акцизы на сладкие напитки
Кабмин рассматривает идею введения акцизов на сладкие напитки, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на два источника, участвовавших в обсуждении вопроса. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T08:34
2021-06-23T09:58
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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экономика
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Кабмин рассматривает идею введения акцизов на сладкие напитки, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на два источника, участвовавших в обсуждении вопроса.Информацию подтвердил представитель Минсельхоза. Он заявил, что в ведомство поступил протокол по итогам совещания у первого замруководителя аппарата правительства Валерия Сидоренко, в котором поручено предложить критерии "отнесения сахаросодержащих напитков к подакцизным".Источник в Минфине также заявил, что идет обсуждение с другими ведомствами "о целесообразности введения акцизов на безалкогольные напитки, содержащие сахар или другие подсластители". По словам собеседников издания, есть два варианта: установление ставки акциза в зависимости от стоимости напитка или в зависимости от содержания в нем сахара. Ожидаемый ежегодный сбор акциза оценивается в диапазоне от десяти-двадцати миллиардов рублей. Решение пока не принято, вопрос требует проработки, отметил представитель Минфина.Подчеркивается, что Минсельхоз идею не одобряет, так как, по мнению ведомства, акцизы создают риски роста цен, снижения производства и потребления напитков. Кроме того, это может привести к сокращению числа производителей и появлению нелегального рынка — все эти факторы в итоге могут нивелировать эффект от пополнения бюджета за счет акцизов.Производители напитков уже и так добровольно сокращают содержание сахара, напоминает газета. В 2019 году Союзнапитки и его члены подписали кодекс добровольных обязательств, один из пунктов касается уменьшения доли сахара в среднем на десять процентов до конца 2024 года.Уточняется, что идея ввести акцизы на напитки с добавлением сахара возникает не впервые: в 2016-м Минфин предлагал установить соответствующий налог в размере пяти рублей за литр, доход от этого он оценивал в 25 миллиардов рублей в 2017 году. Меру отложили из-за того, что в кризис это могло сильно ударить по бизнесу.
https://ria.ru/20210422/pitanie-1729345889.html
https://ria.ru/20210406/sladkoe-1604378557.html
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россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство финансов рф (минфин россии), экономика
Правительство предложило ввести акцизы на сладкие напитки
08:34 23.06.2021 (обновлено: 09:58 23.06.2021)
 
© Fotolia / Michael EichhammerГазированная вода в холодильнике
Газированная вода в холодильнике - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© Fotolia / Michael Eichhammer

"Ведомости": кабмин поручил проработать возможность введения акцизов на сладкие напитки

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Кабмин рассматривает идею введения акцизов на сладкие напитки, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на два источника, участвовавших в обсуждении вопроса.
Информацию подтвердил представитель Минсельхоза. Он заявил, что в ведомство поступил протокол по итогам совещания у первого замруководителя аппарата правительства Валерия Сидоренко, в котором поручено предложить критерии "отнесения сахаросодержащих напитков к подакцизным".
Источник в Минфине также заявил, что идет обсуждение с другими ведомствами "о целесообразности введения акцизов на безалкогольные напитки, содержащие сахар или другие подсластители".
По словам собеседников издания, есть два варианта: установление ставки акциза в зависимости от стоимости напитка или в зависимости от содержания в нем сахара. Ожидаемый ежегодный сбор акциза оценивается в диапазоне от десяти-двадцати миллиардов рублей.
Решение пока не принято, вопрос требует проработки, отметил представитель Минфина.
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Подчеркивается, что Минсельхоз идею не одобряет, так как, по мнению ведомства, акцизы создают риски роста цен, снижения производства и потребления напитков. Кроме того, это может привести к сокращению числа производителей и появлению нелегального рынка — все эти факторы в итоге могут нивелировать эффект от пополнения бюджета за счет акцизов.
Производители напитков уже и так добровольно сокращают содержание сахара, напоминает газета. В 2019 году Союзнапитки и его члены подписали кодекс добровольных обязательств, один из пунктов касается уменьшения доли сахара в среднем на десять процентов до конца 2024 года.
Уточняется, что идея ввести акцизы на напитки с добавлением сахара возникает не впервые: в 2016-м Минфин предлагал установить соответствующий налог в размере пяти рублей за литр, доход от этого он оценивал в 25 миллиардов рублей в 2017 году. Меру отложили из-за того, что в кризис это могло сильно ударить по бизнесу.
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