https://ria.ru/20210623/abkhaziya-1738282317.html

Эксперты рассказали, как открытие Турции влияет на цены отдыха в Абхазии

Эксперты рассказали, как открытие Турции влияет на цены отдыха в Абхазии - РИА Новости, 23.06.2021

Эксперты рассказали, как открытие Турции влияет на цены отдыха в Абхазии

Туроператоры рассказали о спросе на отдых в Абхазии и перспективе снижения его стоимости при открытии чартерных программ в Турцию, сообщает АТОР. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T17:53

2021-06-23T17:53

2021-06-23T17:53

туризм

туризм

пицунда

гагра

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

абхазия

сочи

минеральные воды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/149843/29/1498432931_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_7750649a85acb6fbcaa4512a86e3d714.jpg

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Туроператоры рассказали о спросе на отдых в Абхазии и перспективе снижения его стоимости при открытии чартерных программ в Турцию, сообщает АТОР.По оценкам туроператоров, Абхазия переживает один из лучших своих сезонов за последние годы. Причина — закрытые массовые зарубежные направления. Спрос на туры в сравнении с допандемийным 2019 годом вырос на величину от 30 до 70 процентов. У многих туроператоров интерес россиян к отдыху в этой республике уступает лишь курортам Крыма, Кубани и Минеральных Вод.Самые популярные курорты республики — Гагра, Пицунда и Сухум. Загрузка отелей и пансионатов в среднем превышает 90 процентов, а во многих гостиницах номера распроданы до конца сентября.По мнению туроператоров, открытие чартерного авиасообщения с Турцией не повлияет на ценообразование абхазских отелей, сезон у которых уже состоялся."Загрузка объектов Абхазии в полтора раза выше, чем в июле 2019 года. Продажи на август пока идут вровень с августом 2019 года. Но впереди полтора месяца продаж, ситуация будет корректироваться", — отметил гендиректор крупного туроператора Сергей Ромашкин.По сравнению с позапрошлым годом, цены на проживание в гостиницах Абхазии увеличились на десять-тридцать процентов, отмечают участники рынка. Но в среднем и сегменте эконом они примерно на четверть меньше, чем на главном кубанском курорте. Даже в самых дорогих отелях республики стоимость проживания не превышает 200 тысяч рублей в неделю.

https://ria.ru/20201020/abkhaziya-1579373063.html

https://ria.ru/20210622/turtsiya-1737955660.html

пицунда

гагра

абхазия

сочи

минеральные воды

сухум

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, пицунда, гагра, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, абхазия, сочи, минеральные воды, сухум