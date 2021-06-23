https://ria.ru/20210623/abkhaziya-1738282317.html
Эксперты рассказали, как открытие Турции влияет на цены отдыха в Абхазии
Эксперты рассказали, как открытие Турции влияет на цены отдыха в Абхазии - РИА Новости, 23.06.2021
Эксперты рассказали, как открытие Турции влияет на цены отдыха в Абхазии
Туроператоры рассказали о спросе на отдых в Абхазии и перспективе снижения его стоимости при открытии чартерных программ в Турцию, сообщает АТОР. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T17:53
2021-06-23T17:53
2021-06-23T17:53
туризм
туризм
пицунда
гагра
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
абхазия
сочи
минеральные воды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149843/29/1498432931_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_7750649a85acb6fbcaa4512a86e3d714.jpg
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Туроператоры рассказали о спросе на отдых в Абхазии и перспективе снижения его стоимости при открытии чартерных программ в Турцию, сообщает АТОР.По оценкам туроператоров, Абхазия переживает один из лучших своих сезонов за последние годы. Причина — закрытые массовые зарубежные направления. Спрос на туры в сравнении с допандемийным 2019 годом вырос на величину от 30 до 70 процентов. У многих туроператоров интерес россиян к отдыху в этой республике уступает лишь курортам Крыма, Кубани и Минеральных Вод.Самые популярные курорты республики — Гагра, Пицунда и Сухум. Загрузка отелей и пансионатов в среднем превышает 90 процентов, а во многих гостиницах номера распроданы до конца сентября.По мнению туроператоров, открытие чартерного авиасообщения с Турцией не повлияет на ценообразование абхазских отелей, сезон у которых уже состоялся."Загрузка объектов Абхазии в полтора раза выше, чем в июле 2019 года. Продажи на август пока идут вровень с августом 2019 года. Но впереди полтора месяца продаж, ситуация будет корректироваться", — отметил гендиректор крупного туроператора Сергей Ромашкин.По сравнению с позапрошлым годом, цены на проживание в гостиницах Абхазии увеличились на десять-тридцать процентов, отмечают участники рынка. Но в среднем и сегменте эконом они примерно на четверть меньше, чем на главном кубанском курорте. Даже в самых дорогих отелях республики стоимость проживания не превышает 200 тысяч рублей в неделю.
https://ria.ru/20201020/abkhaziya-1579373063.html
https://ria.ru/20210622/turtsiya-1737955660.html
пицунда
гагра
абхазия
сочи
минеральные воды
сухум
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/149843/29/1498432931_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_4c5ad32797376d532990fc188b00e68d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, пицунда, гагра, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, абхазия, сочи, минеральные воды, сухум
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости.
Туроператоры рассказали о спросе на отдых в Абхазии и перспективе снижения его стоимости при открытии чартерных программ в Турцию, сообщает
АТОР.
По оценкам туроператоров, Абхазия переживает один из лучших своих сезонов за последние годы. Причина — закрытые массовые зарубежные направления. Спрос на туры в сравнении с допандемийным 2019 годом вырос на величину от 30 до 70 процентов. У многих туроператоров интерес россиян к отдыху в этой республике уступает лишь курортам Крыма, Кубани и Минеральных Вод.
Самые популярные курорты республики — Гагра, Пицунда и Сухум. Загрузка отелей и пансионатов в среднем превышает 90 процентов, а во многих гостиницах номера распроданы до конца сентября.
По мнению туроператоров, открытие чартерного авиасообщения с Турцией не повлияет на ценообразование абхазских отелей, сезон у которых уже состоялся.
"Загрузка объектов Абхазии в полтора раза выше, чем в июле 2019 года. Продажи на август пока идут вровень с августом 2019 года. Но впереди полтора месяца продаж, ситуация будет корректироваться", — отметил гендиректор крупного туроператора Сергей Ромашкин.
По сравнению с позапрошлым годом, цены на проживание в гостиницах Абхазии увеличились на десять-тридцать процентов, отмечают участники рынка. Но в среднем и сегменте эконом они примерно на четверть меньше, чем на главном кубанском курорте. Даже в самых дорогих отелях республики стоимость проживания не превышает 200 тысяч рублей в неделю.