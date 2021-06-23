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Туризм
https://ria.ru/20210623/abkhaziya-1738282317.html
Эксперты рассказали, как открытие Турции влияет на цены отдыха в Абхазии
Эксперты рассказали, как открытие Турции влияет на цены отдыха в Абхазии - РИА Новости, 23.06.2021
Эксперты рассказали, как открытие Турции влияет на цены отдыха в Абхазии
Туроператоры рассказали о спросе на отдых в Абхазии и перспективе снижения его стоимости при открытии чартерных программ в Турцию, сообщает АТОР. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T17:53
2021-06-23T17:53
туризм
туризм
пицунда
гагра
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
абхазия
сочи
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Туроператоры рассказали о спросе на отдых в Абхазии и перспективе снижения его стоимости при открытии чартерных программ в Турцию, сообщает АТОР.По оценкам туроператоров, Абхазия переживает один из лучших своих сезонов за последние годы. Причина — закрытые массовые зарубежные направления. Спрос на туры в сравнении с допандемийным 2019 годом вырос на величину от 30 до 70 процентов. У многих туроператоров интерес россиян к отдыху в этой республике уступает лишь курортам Крыма, Кубани и Минеральных Вод.Самые популярные курорты республики — Гагра, Пицунда и Сухум. Загрузка отелей и пансионатов в среднем превышает 90 процентов, а во многих гостиницах номера распроданы до конца сентября.По мнению туроператоров, открытие чартерного авиасообщения с Турцией не повлияет на ценообразование абхазских отелей, сезон у которых уже состоялся."Загрузка объектов Абхазии в полтора раза выше, чем в июле 2019 года. Продажи на август пока идут вровень с августом 2019 года. Но впереди полтора месяца продаж, ситуация будет корректироваться", — отметил гендиректор крупного туроператора Сергей Ромашкин.По сравнению с позапрошлым годом, цены на проживание в гостиницах Абхазии увеличились на десять-тридцать процентов, отмечают участники рынка. Но в среднем и сегменте эконом они примерно на четверть меньше, чем на главном кубанском курорте. Даже в самых дорогих отелях республики стоимость проживания не превышает 200 тысяч рублей в неделю.
https://ria.ru/20201020/abkhaziya-1579373063.html
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туризм, пицунда, гагра, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, абхазия, сочи, минеральные воды, сухум

Эксперты рассказали, как открытие Турции влияет на цены отдыха в Абхазии

17:53 23.06.2021
 
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкОтдыхающие идут с пляжа в Пицунде
Отдыхающие идут с пляжа в Пицунде - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Туроператоры рассказали о спросе на отдых в Абхазии и перспективе снижения его стоимости при открытии чартерных программ в Турцию, сообщает АТОР.
По оценкам туроператоров, Абхазия переживает один из лучших своих сезонов за последние годы. Причина — закрытые массовые зарубежные направления. Спрос на туры в сравнении с допандемийным 2019 годом вырос на величину от 30 до 70 процентов. У многих туроператоров интерес россиян к отдыху в этой республике уступает лишь курортам Крыма, Кубани и Минеральных Вод.
Самые популярные курорты республики — Гагра, Пицунда и Сухум. Загрузка отелей и пансионатов в среднем превышает 90 процентов, а во многих гостиницах номера распроданы до конца сентября.
По мнению туроператоров, открытие чартерного авиасообщения с Турцией не повлияет на ценообразование абхазских отелей, сезон у которых уже состоялся.
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"Загрузка объектов Абхазии в полтора раза выше, чем в июле 2019 года. Продажи на август пока идут вровень с августом 2019 года. Но впереди полтора месяца продаж, ситуация будет корректироваться", — отметил гендиректор крупного туроператора Сергей Ромашкин.
По сравнению с позапрошлым годом, цены на проживание в гостиницах Абхазии увеличились на десять-тридцать процентов, отмечают участники рынка. Но в среднем и сегменте эконом они примерно на четверть меньше, чем на главном кубанском курорте. Даже в самых дорогих отелях республики стоимость проживания не превышает 200 тысяч рублей в неделю.
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