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Число пострадавших от наводнения в Ялте возросло до 54 человек
Число пострадавших от наводнения в Ялте возросло до 54 человек - РИА Новости, 22.06.2021
Число пострадавших от наводнения в Ялте возросло до 54 человек
Число пострадавших от наводнения в Ялте увеличилось до 54 человек, шестеро госпитализированы, сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T19:48
2021-06-22T19:48
подтопления в крыму
россия
янина павленко
ялта
республика крым
происшествия
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ЯЛТА, 22 июн - РИА Новости. Число пострадавших от наводнения в Ялте увеличилось до 54 человек, шестеро госпитализированы, сообщила глава администрации города Янина Павленко.Ранее сообщалось, что от стихии пострадали 49 человека, один погиб, одна женщина пропали без вести."За медицинской помощью обратилось 54 человека пострадавших. Шесть остается госпитализированных, 48 оказана амбулаторная помощь. Серьезных повреждений для здоровья у людей нет", - сказала Павленко на заседании оперативного штаба по ЧС.По ее словам, без вести пропавшей числится одна женщина. Поиски ее продолжаются.Мощный циклон обрушился на Крым в четверг, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. В регионах объявлен режим ЧС.
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подтопления в крыму, россия, янина павленко, ялта, республика крым, происшествия
Число пострадавших от наводнения в Ялте возросло до 54 человек
19:48 22.06.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛюди на затопленной улице в Ялте
Люди на затопленной улице в Ялте - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Власти Ялты сообщили, что число пострадавших от наводнения выросло до 54 человек

Читать ria.ru в
ЯЛТА, 22 июн - РИА Новости. Число пострадавших от наводнения в Ялте увеличилось до 54 человек, шестеро госпитализированы, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
Ранее сообщалось, что от стихии пострадали 49 человека, один погиб, одна женщина пропали без вести.
Сотрудники МЧС и местные жители на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
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"За медицинской помощью обратилось 54 человека пострадавших. Шесть остается госпитализированных, 48 оказана амбулаторная помощь. Серьезных повреждений для здоровья у людей нет", - сказала Павленко на заседании оперативного штаба по ЧС.
По ее словам, без вести пропавшей числится одна женщина. Поиски ее продолжаются.
Мощный циклон обрушился на Крым в четверг, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. В регионах объявлен режим ЧС.
Колоссальный ущерб: Ялта после потопа
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Циклон нанес колоссальный ущерб инфраструктуре Ялты.

Последствия подтопления в Ялте
1 из 14

Циклон нанес колоссальный ущерб инфраструктуре Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Пострадали улицы, где буквально сорвано дорожное полотно, русла рек, берегоукрепительные сооружения.

Сотрудники МЧС на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения
2 из 14

Пострадали улицы, где буквально сорвано дорожное полотно, русла рек, берегоукрепительные сооружения.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Многие люди лишились своих домов или имущества.

Военнослужащие на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения
3 из 14

Многие люди лишились своих домов или имущества.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Спасатели приступили к активной фазе восстановления Ялты.

Сотрудники МЧС на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения
4 из 14

Спасатели приступили к активной фазе восстановления Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Пляжи, где уже несколько дней запрещено купаться, восстанавливают после разгула стихии. Идет их уборка и подсыпка.

Знак Купание запрещено на городском пляже Ялты
5 из 14

Пляжи, где уже несколько дней запрещено купаться, восстанавливают после разгула стихии. Идет их уборка и подсыпка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Мобильные отряды очищают набережную от завалов ила и грунта.

Ликвидация последствий наводнения в Ялте
6 из 14

Мобильные отряды очищают набережную от завалов ила и грунта.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Пляжи обещают открыть после окончания всех работ, в том числе по проверке дна и качества воды.

Сотрудник МЧС на набережной Ялты во время ликвидации последствий наводнения
7 из 14

Пляжи обещают открыть после окончания всех работ, в том числе по проверке дна и качества воды.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В Крым перебрасывают спецтехнику.

Спецтехника на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения
8 из 14

В Крым перебрасывают спецтехнику.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Расчищать пострадавшие от наводнения дома помогают военнослужащие.

Мужчины очищают тротуар во время ликвидации последствий наводнения в Ялте
9 из 14

Расчищать пострадавшие от наводнения дома помогают военнослужащие.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Минобороны в 14 раз увеличило группировку для помощи пострадавшим от наводнения крымчанам.

Последствия подтопления в Ялте
10 из 14

Минобороны в 14 раз увеличило группировку для помощи пострадавшим от наводнения крымчанам.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В работах задействованы около 21 тысяч человек и более 1300 единиц техники.

Рабочие на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения
11 из 14

В работах задействованы около 21 тысяч человек и более 1300 единиц техники.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Кроме всего прочего, жителям подвозят питьевую воду и предметы первой необходимости, помогают перевезти личные вещи.

Сотрудники МЧС и местные жители на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения
12 из 14

Кроме всего прочего, жителям подвозят питьевую воду и предметы первой необходимости, помогают перевезти личные вещи.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Аварийно-восстановительные работы в городе должны завершиться до конца недели.

Спецтехника на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения
13 из 14

Аварийно-восстановительные работы в городе должны завершиться до конца недели.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Спасатели МЧС на одной из улиц Ялты.

Сотрудники МЧС на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения
14 из 14

Спасатели МЧС на одной из улиц Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 14

Циклон нанес колоссальный ущерб инфраструктуре Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
2 из 14

Пострадали улицы, где буквально сорвано дорожное полотно, русла рек, берегоукрепительные сооружения.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 14

Многие люди лишились своих домов или имущества.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 14

Спасатели приступили к активной фазе восстановления Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 14

Пляжи, где уже несколько дней запрещено купаться, восстанавливают после разгула стихии. Идет их уборка и подсыпка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
6 из 14

Мобильные отряды очищают набережную от завалов ила и грунта.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 14

Пляжи обещают открыть после окончания всех работ, в том числе по проверке дна и качества воды.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
8 из 14

В Крым перебрасывают спецтехнику.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
9 из 14

Расчищать пострадавшие от наводнения дома помогают военнослужащие.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
10 из 14

Минобороны в 14 раз увеличило группировку для помощи пострадавшим от наводнения крымчанам.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
11 из 14

В работах задействованы около 21 тысяч человек и более 1300 единиц техники.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
12 из 14

Кроме всего прочего, жителям подвозят питьевую воду и предметы первой необходимости, помогают перевезти личные вещи.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
13 из 14

Аварийно-восстановительные работы в городе должны завершиться до конца недели.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
14 из 14

Спасатели МЧС на одной из улиц Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
 
Подтопления в КрымуРоссияЯнина ПавленкоЯлтаРеспублика КрымПроисшествия
 
 
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