https://ria.ru/20210622/yalta-1738147220.html

Число пострадавших от наводнения в Ялте возросло до 54 человек

Число пострадавших от наводнения в Ялте возросло до 54 человек - РИА Новости, 22.06.2021

Число пострадавших от наводнения в Ялте возросло до 54 человек

Число пострадавших от наводнения в Ялте увеличилось до 54 человек, шестеро госпитализированы, сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T19:48

2021-06-22T19:48

2021-06-22T19:48

подтопления в крыму

россия

янина павленко

ялта

республика крым

происшествия

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ЯЛТА, 22 июн - РИА Новости. Число пострадавших от наводнения в Ялте увеличилось до 54 человек, шестеро госпитализированы, сообщила глава администрации города Янина Павленко.Ранее сообщалось, что от стихии пострадали 49 человека, один погиб, одна женщина пропали без вести."За медицинской помощью обратилось 54 человека пострадавших. Шесть остается госпитализированных, 48 оказана амбулаторная помощь. Серьезных повреждений для здоровья у людей нет", - сказала Павленко на заседании оперативного штаба по ЧС.По ее словам, без вести пропавшей числится одна женщина. Поиски ее продолжаются.Мощный циклон обрушился на Крым в четверг, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. В регионах объявлен режим ЧС.

https://ria.ru/20210622/yalta-1738145158.html

россия

ялта

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопления в крыму, россия, янина павленко, ялта, республика крым, происшествия