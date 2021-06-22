https://ria.ru/20210622/yalta-1738145158.html

Аксенов рассказал о ситуации в Ялте после наводнения

Аксенов рассказал о ситуации в Ялте после наводнения - РИА Новости, 22.06.2021

Аксенов рассказал о ситуации в Ялте после наводнения

Ситуацию в Ялте, пострадавшей от наводнения, стабилизировали, мест, угрожающих жизни и здоровью, нет, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T19:34

2021-06-22T19:34

2021-06-22T19:40

подтопление на востоке крыма

сергей аксенов (политик)

ялта

республика крым

происшествия

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ЯЛТА, 22 июн – РИА Новости. Ситуацию в Ялте, пострадавшей от наводнения, стабилизировали, мест, угрожающих жизни и здоровью, нет, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Ситуацию стабилизировали, острых мест, угрожающих жизни и здоровью, сейчас нет", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по ЧС.По его словам, вода в некоторых локальных точках города еще не сошла, но динамики с точки зрения ее увеличения нет.Мощный циклон обрушился на Крым в четверг, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. В регионах объявлен режим ЧС.

ялта

республика крым

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопление на востоке крыма, сергей аксенов (политик), ялта, республика крым, происшествия