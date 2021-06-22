Аксенов рассказал о ситуации в Ялте после наводнения

Глава Крыма Аксенов сообщил, что ситуацию в Ялте после наводнения удалось стабилизировать
Циклон нанес колоссальный ущерб инфраструктуре Ялты.
Циклон нанес колоссальный ущерб инфраструктуре Ялты.
Пострадали улицы, где буквально сорвано дорожное полотно, русла рек, берегоукрепительные сооружения.
Пострадали улицы, где буквально сорвано дорожное полотно, русла рек, берегоукрепительные сооружения.
Многие люди лишились своих домов или имущества.
Многие люди лишились своих домов или имущества.
Спасатели приступили к активной фазе восстановления Ялты.
Спасатели приступили к активной фазе восстановления Ялты.
Пляжи, где уже несколько дней запрещено купаться, восстанавливают после разгула стихии. Идет их уборка и подсыпка.
Пляжи, где уже несколько дней запрещено купаться, восстанавливают после разгула стихии. Идет их уборка и подсыпка.
Мобильные отряды очищают набережную от завалов ила и грунта.
Мобильные отряды очищают набережную от завалов ила и грунта.
Пляжи обещают открыть после окончания всех работ, в том числе по проверке дна и качества воды.
Пляжи обещают открыть после окончания всех работ, в том числе по проверке дна и качества воды.
Расчищать пострадавшие от наводнения дома помогают военнослужащие.
Расчищать пострадавшие от наводнения дома помогают военнослужащие.
Минобороны в 14 раз увеличило группировку для помощи пострадавшим от наводнения крымчанам.
Минобороны в 14 раз увеличило группировку для помощи пострадавшим от наводнения крымчанам.
В работах задействованы около 21 тысяч человек и более 1300 единиц техники.
В работах задействованы около 21 тысяч человек и более 1300 единиц техники.
Кроме всего прочего, жителям подвозят питьевую воду и предметы первой необходимости, помогают перевезти личные вещи.
Кроме всего прочего, жителям подвозят питьевую воду и предметы первой необходимости, помогают перевезти личные вещи.
Аварийно-восстановительные работы в городе должны завершиться до конца недели.
Аварийно-восстановительные работы в городе должны завершиться до конца недели.
Спасатели МЧС на одной из улиц Ялты.
Циклон нанес колоссальный ущерб инфраструктуре Ялты.
Пострадали улицы, где буквально сорвано дорожное полотно, русла рек, берегоукрепительные сооружения.
Многие люди лишились своих домов или имущества.
Спасатели приступили к активной фазе восстановления Ялты.
Пляжи, где уже несколько дней запрещено купаться, восстанавливают после разгула стихии. Идет их уборка и подсыпка.
Мобильные отряды очищают набережную от завалов ила и грунта.
Пляжи обещают открыть после окончания всех работ, в том числе по проверке дна и качества воды.
Расчищать пострадавшие от наводнения дома помогают военнослужащие.
Минобороны в 14 раз увеличило группировку для помощи пострадавшим от наводнения крымчанам.
В работах задействованы около 21 тысяч человек и более 1300 единиц техники.
Кроме всего прочего, жителям подвозят питьевую воду и предметы первой необходимости, помогают перевезти личные вещи.
Аварийно-восстановительные работы в городе должны завершиться до конца недели.
Спасатели МЧС на одной из улиц Ялты.