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Пляжи Ялты начали восстанавливать после наводнения
Пляжи Ялты начали восстанавливать после наводнения - РИА Новости, 22.06.2021
Пляжи Ялты начали восстанавливать после наводнения
Пляжи Ялты, пострадавшие при наводнении, начали засыпать песком, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T11:23
2021-06-22T13:37
туризм
новости - туризм
подтопления в крыму
россия
алексей черняк
ялта
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости. Пляжи Ялты, пострадавшие при наводнении, начали засыпать песком, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк."После окончания всех работ, в том числе по проверке дна пляжей и качества морской воды, будет принято решение об их открытии", — сказал собеседник агентства.По его словам, курортная инфраструктура активно восстанавливается. Объекты туристического показа в Ялтинском регионе пока остаются закрытыми.В свою очередь, в пресс-службе министерства сообщили, что купание в акватории Ялты по-прежнему запрещено, но сами пляжи открыты для посетителей.Мощный циклон обрушился на Крым в четверг, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. В регионах объявлен режим ЧС.
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туризм, новости - туризм, подтопления в крыму, россия, алексей черняк, ялта, республика крым, происшествия
Пляжи Ялты начали восстанавливать после наводнения
11:23 22.06.2021 (обновлено: 13:37 22.06.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий наводнения в Ялте
Ликвидация последствий наводнения в Ялте - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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В парламенте Крыма сообщили, что пляжи Ялты начали восстанавливать после наводнения

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости. Пляжи Ялты, пострадавшие при наводнении, начали засыпать песком, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
"После окончания всех работ, в том числе по проверке дна пляжей и качества морской воды, будет принято решение об их открытии", — сказал собеседник агентства.
Люди на затопленной улице в Ялте - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
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Число пострадавших от наводнения в Ялте приблизилось к 50
По его словам, курортная инфраструктура активно восстанавливается. Объекты туристического показа в Ялтинском регионе пока остаются закрытыми.
В свою очередь, в пресс-службе министерства сообщили, что купание в акватории Ялты по-прежнему запрещено, но сами пляжи открыты для посетителей.
Мощный циклон обрушился на Крым в четверг, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. В регионах объявлен режим ЧС.
"Поток воды просто сносит машины, сносит людей": наводнение в Ялте
© Фото : сайт мэрии Ялты

В ночь на пятницу в Ялте и на Ай-Петри выпало две месячных нормы осадков.

Последствия ливней в Ялте
1 из 8

В ночь на пятницу в Ялте и на Ай-Петри выпало две месячных нормы осадков.

© Фото : сайт мэрии Ялты
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В городе из берегов вышли реки Водопадная и Дерекойка, затопив многие улицы и переходы.

Автомобильное движение на одной из улиц Ялты. В Крыму прошли сильные дожди, вызвавшие подтопления
2 из 8

В городе из берегов вышли реки Водопадная и Дерекойка, затопив многие улицы и переходы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В центре Ялты не работает общественный транспорт.

Мужчина на одной из улиц Ялты
3 из 8

В центре Ялты не работает общественный транспорт.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Ливни привели к отключению 80 трансформаторных подстанций и двух ЛЭП.

Селевые потоки на одной из улиц Ялты
4 из 8

Ливни привели к отключению 80 трансформаторных подстанций и двух ЛЭП.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© Фото : Янина Павленко/Facebook

К полудню пятницы без света оставались более двух с половиной тысяч человек.

Последствия ливней в Ялте
5 из 8

К полудню пятницы без света оставались более двух с половиной тысяч человек.

© Фото : Янина Павленко/Facebook
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Чтобы обеспечить безопасность людей, въезд в Ялту перекрыли.

Мужчина на одной из улиц Ялты. В Крыму прошли сильные дожди, вызвавшие подтопления
6 из 8

Чтобы обеспечить безопасность людей, въезд в Ялту перекрыли.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанк

"В настоящее время перекрыт въезд в Ялту, поскольку сейчас неконтролируемый поток воды просто сносит машины, сносит людей..." — объяснила глава администрации Янина Павленко.

Работник МЧС РФ на одной из улиц Ялты
7 из 8

"В настоящее время перекрыт въезд в Ялту, поскольку сейчас неконтролируемый поток воды просто сносит машины, сносит людей..." — объяснила глава администрации Янина Павленко.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Циклон, который принес в Крым обильные осадки, покинет полуостров к вечеру пятницы.

Селевые потоки на одной из улиц Ялты
8 из 8

Циклон, который принес в Крым обильные осадки, покинет полуостров к вечеру пятницы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 8

В ночь на пятницу в Ялте и на Ай-Петри выпало две месячных нормы осадков.

© Фото : сайт мэрии Ялты
2 из 8

В городе из берегов вышли реки Водопадная и Дерекойка, затопив многие улицы и переходы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 8

В центре Ялты не работает общественный транспорт.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 8

Ливни привели к отключению 80 трансформаторных подстанций и двух ЛЭП.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 8

К полудню пятницы без света оставались более двух с половиной тысяч человек.

© Фото : Янина Павленко/Facebook
6 из 8

Чтобы обеспечить безопасность людей, въезд в Ялту перекрыли.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 8

"В настоящее время перекрыт въезд в Ялту, поскольку сейчас неконтролируемый поток воды просто сносит машины, сносит людей..." — объяснила глава администрации Янина Павленко.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
8 из 8

Циклон, который принес в Крым обильные осадки, покинет полуостров к вечеру пятницы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
 
ТуризмНовости - ТуризмПодтопления в КрымуРоссияАлексей ЧернякЯлтаРеспублика КрымПроисшествия
 
 
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