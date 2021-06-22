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Пляжи Ялты начали восстанавливать после наводнения

Пляжи Ялты начали восстанавливать после наводнения - РИА Новости, 22.06.2021

Пляжи Ялты начали восстанавливать после наводнения

Пляжи Ялты, пострадавшие при наводнении, начали засыпать песком, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T11:23

2021-06-22T11:23

2021-06-22T13:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости. Пляжи Ялты, пострадавшие при наводнении, начали засыпать песком, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк."После окончания всех работ, в том числе по проверке дна пляжей и качества морской воды, будет принято решение об их открытии", — сказал собеседник агентства.По его словам, курортная инфраструктура активно восстанавливается. Объекты туристического показа в Ялтинском регионе пока остаются закрытыми.В свою очередь, в пресс-службе министерства сообщили, что купание в акватории Ялты по-прежнему запрещено, но сами пляжи открыты для посетителей.Мощный циклон обрушился на Крым в четверг, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. В регионах объявлен режим ЧС.

https://radiosputnik.ria.ru/20210621/navodnenie-1737981027.html

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