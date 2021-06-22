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Зеленский заявил, что посетит 12 июля Берлин для переговоров с Меркель
Зеленский заявил, что посетит 12 июля Берлин для переговоров с Меркель - РИА Новости, 22.06.2021
Зеленский заявил, что посетит 12 июля Берлин для переговоров с Меркель
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что посетит Берлин 12 июля, чтобы встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и обсудить вопросы безопасности и... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T19:11
2021-06-22T19:11
донецкая народная республика
владимир зеленский
ангела меркель
оон
берлин (город)
украина
в мире
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КИЕВ, 22 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что посетит Берлин 12 июля, чтобы встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и обсудить вопросы безопасности и сотрудничества двух стран.Во вторник офис президента Украины сообщил, что Меркель пригласила Зеленского в Берлин для обсуждения вопроса мирного урегулирования конфликта в Донбассе."В особую дату поговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель о том, что мир должен сделать все, чтобы такие трагедии, как Вторая мировая война, не повторялись. Благодарен за приглашение посетить 12 июля Берлин для обсуждения актуальных вопросов безопасности и вопросов сотрудничества Украины и Германии", - написал Зеленский в своем Twitter.&nbsp;Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.
https://ria.ru/20210620/kravchuk-1737793696.html
донецкая народная республика
берлин (город)
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донецкая народная республика, владимир зеленский, ангела меркель, оон, берлин (город), украина, в мире
Зеленский заявил, что посетит 12 июля Берлин для переговоров с Меркель
19:11 22.06.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Зеленский заявил, что посетит 12 июля Берлин для переговоров с Меркель

Читать ria.ru в
КИЕВ, 22 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что посетит Берлин 12 июля, чтобы встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и обсудить вопросы безопасности и сотрудничества двух стран.
Во вторник офис президента Украины сообщил, что Меркель пригласила Зеленского в Берлин для обсуждения вопроса мирного урегулирования конфликта в Донбассе.
"В особую дату поговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель о том, что мир должен сделать все, чтобы такие трагедии, как Вторая мировая война, не повторялись. Благодарен за приглашение посетить 12 июля Берлин для обсуждения актуальных вопросов безопасности и вопросов сотрудничества Украины и Германии", - написал Зеленский в своем Twitter.
 Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.
Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
20 июня, 16:31
Кравчук посоветовал Зеленскому быть настойчивым в разговоре с Байденом
 
Донецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийАнгела МеркельООНБерлин (город)УкраинаВ мире
 
 
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