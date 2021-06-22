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Шойгу встретился с главкомом ВС Мьянмы
Шойгу встретился с главкомом ВС Мьянмы - РИА Новости, 22.06.2021
Шойгу встретился с главкомом ВС Мьянмы
Взаимодействие в военной и военно-технической областях - важная составляющая всего комплекса отношений между Россией и Мьянмой, двусторонние связи должны... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T18:01
2021-06-22T18:04
россия
юго-восточная азия
здоровье - общество
сергей шойгу
москва
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Взаимодействие в военной и военно-технической областях - важная составляющая всего комплекса отношений между Россией и Мьянмой, двусторонние связи должны укрепляться, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Сегодняшней встрече придаём особое значение, ведь Мьянма для нас - проверенный временем стратегический партнёр и надёжный союзник в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал Шойгу в ходе рабочей встречи с главнокомандующим вооружёнными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайном. Он также является председателем Государственного административного совета страны.В начале встречи он приветствовал Хлайна на бирманском языке, назвав дорогим другом. "Уважаемый господин старший генерал! Дорогой друг! Очень рад очередной встрече с вами и делегацией министерства обороны Республики Союз Мьянма в Москве. Прежде всего благодарю вас за решение принять личное участие в IX Московской конференции по международной безопасности и выступить на её пленарном заседании", - сказал Шойгу.Шойгу подчеркнул, что "взаимодействие в военной и военно-технической областях - важная составляющая всего комплекса российско-мьянманских отношений"."Сегодня вооружённые силы Мьянмы - одни из наиболее эффективных в регионе… Они оснащены современным вооружением и военной техникой, и в этом, господин старший генерал, безусловно, ваша личная заслуга", - сказал Шойгу, обращаясь к Хлайну.В российском военном ведомстве, сказал Шойгу, рассматривают эту встречу "как отличную возможность обменяться мнениями о перспективах развития нашего сотрудничества, прежде всего в военной и военно-технической сферах"."Настроены и впредь прилагать усилия по укреплению двусторонних связей с опорой на сложившиеся между нашими странами взаимопонимание, уважение и доверие. Мы всегда, как и прежде, открыты для хорошего взаимного диалога по самым разным вопросам", - сказал Шойгу.Помощь России сделала армию Мьянмы одной из сильнейших в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил главнокомандующий Вооружёнными силами страны Мин Аунг Хлайн."Наша армия стала одной из сильнейших в регионе благодаря Российской Федерации", - сказал Хлайн на переговорах с министром обороны России Сергеем Шойгу в Москве во вторник.При этом он отметил личный вклад главы российского военного ведомства в развитие Вооружённых сил Мьянмы."Благодарю за это", - сказал Хлайн, выразив Шойгу признательность за предоставленную возможность встретиться лично и за приглашение участвовать в Девятой Московской конференции по международной безопасности. По оценке главкома, сегодняшний визит подтверждает, что дружба между двумя странами "продолжается всё сильнее и сильнее". Хлайн сообщил, что у него есть три-четыре вопроса для обсуждения на личной встрече с Шойгу.Далее переговоры продолжились без присутствия прессы.
https://ria.ru/20210621/patrushev-1737902251.html
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россия, юго-восточная азия, здоровье - общество, сергей шойгу, москва
Шойгу встретился с главкомом ВС Мьянмы
18:01 22.06.2021 (обновлено: 18:04 22.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк Министр обороны РФ Сергей Шойгу
 Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Шойгу встретился с главкомом ВС Мьянмы Мин Аунг Хлайном

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Взаимодействие в военной и военно-технической областях - важная составляющая всего комплекса отношений между Россией и Мьянмой, двусторонние связи должны укрепляться, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Сегодняшней встрече придаём особое значение, ведь Мьянма для нас - проверенный временем стратегический партнёр и надёжный союзник в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал Шойгу в ходе рабочей встречи с главнокомандующим вооружёнными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайном. Он также является председателем Государственного административного совета страны.
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В начале встречи он приветствовал Хлайна на бирманском языке, назвав дорогим другом. "Уважаемый господин старший генерал! Дорогой друг! Очень рад очередной встрече с вами и делегацией министерства обороны Республики Союз Мьянма в Москве. Прежде всего благодарю вас за решение принять личное участие в IX Московской конференции по международной безопасности и выступить на её пленарном заседании", - сказал Шойгу.
Шойгу подчеркнул, что "взаимодействие в военной и военно-технической областях - важная составляющая всего комплекса российско-мьянманских отношений".
"Сегодня вооружённые силы Мьянмы - одни из наиболее эффективных в регионе… Они оснащены современным вооружением и военной техникой, и в этом, господин старший генерал, безусловно, ваша личная заслуга", - сказал Шойгу, обращаясь к Хлайну.
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В российском военном ведомстве, сказал Шойгу, рассматривают эту встречу "как отличную возможность обменяться мнениями о перспективах развития нашего сотрудничества, прежде всего в военной и военно-технической сферах".
"Настроены и впредь прилагать усилия по укреплению двусторонних связей с опорой на сложившиеся между нашими странами взаимопонимание, уважение и доверие. Мы всегда, как и прежде, открыты для хорошего взаимного диалога по самым разным вопросам", - сказал Шойгу.
Помощь России сделала армию Мьянмы одной из сильнейших в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил главнокомандующий Вооружёнными силами страны Мин Аунг Хлайн.
"Наша армия стала одной из сильнейших в регионе благодаря Российской Федерации", - сказал Хлайн на переговорах с министром обороны России Сергеем Шойгу в Москве во вторник.
При этом он отметил личный вклад главы российского военного ведомства в развитие Вооружённых сил Мьянмы.
"Благодарю за это", - сказал Хлайн, выразив Шойгу признательность за предоставленную возможность встретиться лично и за приглашение участвовать в Девятой Московской конференции по международной безопасности. По оценке главкома, сегодняшний визит подтверждает, что дружба между двумя странами "продолжается всё сильнее и сильнее". Хлайн сообщил, что у него есть три-четыре вопроса для обсуждения на личной встрече с Шойгу.
Далее переговоры продолжились без присутствия прессы.
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