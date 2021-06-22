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Историк рассказал, как маскировались планы Гитлера напасть на СССР

Историк рассказал, как маскировались планы Гитлера напасть на СССР - РИА Новости, 22.06.2021

Историк рассказал, как маскировались планы Гитлера напасть на СССР

Германская разведка с помощью разных мер сумела тщательно замаскировать намерения Адольфа Гитлера напасть на СССР, но советские органы госбезопасности в ходе... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T16:59

2021-06-22T16:59

2021-06-22T17:19

россия

владимир макаров

великая отечественная война (1941-1945)

германия

ссср

адольф гитлер

общество

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Германская разведка с помощью разных мер сумела тщательно замаскировать намерения Адольфа Гитлера напасть на СССР, но советские органы госбезопасности в ходе Великой Отечественной войны с лихвой взяли реванш и "накормили" нацистов дезинформацией, во многом приблизившей разгром гитлеровцев, рассказал РИА Новости историк спецслужб Владимир Макаров.Во вторник исполнилось 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Специалисты по сей день ведут дискуссии, что стало причиной успехов германских войск в первый период войны. Вероломно напав на Советский Союз, вермахт упредил стратегическое сосредоточение и развертывание сил Красной армии. В числе прочего обсуждается, в какой мере этому способствовали дезинформационные мероприятия гитлеровской разведки, из-за чего СССР не в полной мере успел подготовиться к вторжению.Что было правдой, а что "дезой"?"О "походе на Восток" Гитлер заявил еще в своей книге "Майн Кампф" в 1925 году, которую Иосиф Виссарионович Сталин наверняка читал, и в СССР внимательно следили за содержанием публичных выступлений руководителей германской Третьей империи", - рассказал Макаров."Безусловно, советское руководство не принимало на веру их заявления, но и полностью игнорировать их не могло", - отметил он.Так, например, 31 января 1940 года Гитлер на торжественном собрании, посвященном седьмой годовщине прихода национал-социалистов к власти, выступил с большой речью, в которой один из фрагментов был посвящен советско-германским отношениям."В частности, Гитлер сказал следующее: "В течение многих столетий Германия и Россия жили в дружбе и мире. Почему этого не может случиться в будущем? Я думаю, что это возможно, потому что этого хотят оба народа. Всякая попытка британской и французской плутократии спровоцировать нас на столкновение обречена на неудачу", - сказал Макаров."Да, безусловно, советское руководство знало о приближающейся угрозе нападения со стороны нацистской Германии. Объем сообщений о подготовке Германии к войне с СССР рос ежемесячно. Но вот вопрос: а что из поступавшей от различных источников информации было правдой, а что умело сфабрикованной дезинформацией?" - добавил собеседник агентства.Малоизвестные подробности того, как нацистская Германия маскировала подготовку нападения на СССР, содержатся, в частности, в собственноручных показаниях бывшего советника германского посольства в Бухаресте оберфюрера СС Вилли Ределя от 26 декабря 1944 года, рассказал Макаров."Что гитлеровское командование еще во время подписания с СССР договора о дружбе думало уже о его разрыве, доказывает нижеследующее высказывание бывшего посла (Манфреда) фон Киллингера: "Гитлер с самого начала не думал о том, чтобы соблюдать договор с СССР. В то время он только лишь хотел иметь тыл в безопасности", - писал Редель, слова которого привел историк."Чтобы ввести русских в заблуждение, установлено организовать встречу обоих министров иностранных дел в Вене. Фабрики знамен получили задание для изготовления в большом количестве знамен. Миру и германскому народу Гитлер хочет показать, какие честные намерения имеет он по отношению к СССР, с тем расчетом, чтобы позднее он смог свалить вину за возникновение войны на русских. Насколько мне помнится, это заявление сделал фон Киллингер в присутствии меня и его жены, за 3 месяца до нападения на СССР, после одной поездки в Берлин", - добавлял Редель.Признания руководства АбвераВ числе бывших руководителей Абвера в советском плену после войны оказались бывший начальник отдела военной разведки ("Абвер I") генерал-лейтенант Ганс Пиккенброк, заместитель начальника отдела диверсий и саботажа ("Абвер II") полковник Эрвин Штольце, начальник отдела военной контрразведки ("Абвер III") генерал-лейтенант Франц Эккарт фон Бентивеньи, и руководитель подразделения "Абверштелле Бухарест" полковник Эрих Родлер.Фон Бентивеньи на допросе в августе 1945 года в Москве рассказал, какие задачи перед германской военной контрразведкой поставил руководитель Абвера адмирал Вильгельм Канарис. Дело в том, что именно германская военная контрразведка имела в своем составе специальное подразделение, занимавшееся подготовкой дезинформационных мероприятий для противника, пояснил Макаров."Канарис поставил передо мной общую задачу: подготовить контрразведывательные органы "Абвера" к войне против СССР. Разработка и проведение конкретных действий в области контрразведки лежала на мне, как на начальнике "Абвер III". Канарис лишь предупредил меня, что всю подготовку к войне нужно вести в строжайшей тайне, не издавая каких-либо письменных приказаний или распоряжений", - рассказывал фон Бентивеньи.Во исполнение приказаний Канариса, отдел "Абвер III", руководимый в то время Бентивеньи, проделал ряд мероприятий."По контрразведывательной линии мною были предприняты следующие меры: 1. Подготовка низовых органов "Абвера" к ведению активной контрразведывательной работы против СССР в условиях военных действий. 2. Дезинформирование иностранных разведывательных органов и, в частности, советской разведки в том смысле, что германское правительство придерживается, якобы, тенденции улучшения отношений с Советским Союзом. 3. Мероприятия в области почтовой, телефонной и телеграфной связи для обеспечения тайны в вопросе переброски войск на восток … Во все Абвергруппы, которые до этого времени действовали с войсками против Франции, Бельгии и Голландии были введены лица, владевшие русским языком, были заполнены все вакантные места в Абвергруппах", - рассказывал фон Бентивеньи на допросе.В показаниях фон Бентивеньи вызывает интерес его рассказ о том, какие дезинформационные мероприятия были проведены Абвером для того, чтобы скрыть от советской разведки подготовку нападения на Советский Союз, отметил Макаров."В марте 1941 года адмирал Канарис приказал мне использовать нашу агентуру, внедренную в органы иностранных разведок, для поддержания мнений о хороших взаимоотношениях между СССР и Германией и тенденции их улучшения. Наша агентура должна была вызвать убеждение в том, что в 1941 году германская армия осуществит вторжение на Британские острова и, поэтому немцы, прежде всего, заинтересованы в нейтралитете СССР. Я, в свою очередь, поставил эту задачу перед полковником (Иоахимом) Роледером, который возглавлял подчиненный мне реферат (отделение) 3 Ф, который занимался контршпионажем, и имел свою агентуру в иностранных разведках. Приказание о дезинформировании иностранных разведок было проведено в жизнь", - заявлял фон Бентивеньи.Основное "острие" Абвера было направлено против советской и британской разведок."Я помню следующие случаи: швейцарский журналист под псевдонимом "Хокули" являлся нашим агентом, находившимся на связи у полковника Роледера и работавшим по его заданию с британской разведкой, в частности, с английским посольством в Швейцарии. Согласно моих указаний, Роледер снабдил "Хокули" материалами, из которых явствовало, что Германия рассчитывает осуществить вторжение на Британские острова в 1941 году и, желая обеспечить себе тыл на востоке, стремится ко всяческому улучшению отношений с СССР. Мне известно, что эти материалы попали по назначению", - говорил фон Бентивеньи.Он привел еще несколько примеров дезинформационных шагов, предпринятых "Абвером III" для маскировки германских намерений весной 1941 года, рассказал Макаров."Сотрудник "Абверштелле-Кёнигсберг" капитан Крибитц установил в 1940 году, что советский консул в Кёнигсберге имеет среди местного населения доверенных лиц, которые сообщают ему некоторые интересующие советское консульство данные. В 1941 году мы решили использовать этих лиц для дезинформации советских органов по указанным вопросам. Крибитц установил контакт с одним из доверенных лиц советского консула и через него передавал дезинформационные материалы. Фамилия этого человека мне неизвестна … Крибитц имел еще одну связь, через которую дезинформировал советские органы, но об этой второй связи я ничего конкретно показать не могу", - говорил бывший нацист.Фон Бентивеньи вспоминал и еще один случай дезинформации советской разведки, добавил Макаров."После установления демаркационной линии между советскими и германскими войсками на территории Польши, нашему разведоргану "Абверштелле-Варшава" удалось задержать несколько советских разведчиков, направленных на оккупированную немцами территорию. Четырех или пятерых разведчиков мы перевербовали и в 1941 году использовали для передачи советской разведке ложных данных о количестве германских войск в Польше. В район демаркационной линии были направлены два Абвер-офицера из "Абверштелле-Варшава", которые встречались с советскими разведчиками, нами перевербованными", - говорил фон Бентивеньи.По ознакомлении с задачами, которые были поставлены советской разведкой, в Абвере составляли такие ответы, из которых явствовало, что Германия держит в Польше лишь такое количество войск, которое необходимо для поддержания порядка и охраны границы, признавался фон Бентивеньи.Подготовкой всех дезинформационных материалов занимался реферат "3 Д" под руководством полковника Хуго Шефера. Этот реферат входил в отдел "Абвер III". Материалы для дезинформации реферат получал в германском генеральном штабе."Стоит обратить внимание читателя на эпизод в показаниях фон Бентивеньи по дезинформированию германской военной контрразведкой советского консула в Кёнигсберге", - добавил Макаров.Он напомнил, что ранее был опубликован фрагмент донесения советского генерального консула Евгения Киселева в Москву от 5 мая 1941 года."30 апреля (1941 года) все части германской армии в районе Эйдукау были приведены в полную боевую готовность. Орудия направлены на советские позиции, пулеметные части расположились на самой границе. Положение остается напряженным и сегодня, хотя дата наступления, распространявшаяся среди пограничного населения, – 1 мая – миновала", - так сообщал тогда Киселев. "Вполне вероятно, это сообщение – одна из "дез", подброшенных немцами советскому дипломату", - отметил Макаров.Отвлекающие маневрыПо словам историка, большой интерес представляют показания и заместителя начальника отдела диверсий и саботажа (Абвер II) полковника Эрвина Штольце, одного из руководителей всей подрывной работы против СССР накануне и в годы войны. Штольце на допросе 29 мая 1945 года в Берлине рассказал о совещании представителей германских вооруженных сил, проходившем в мае 1941 года, по маскировке концентрации частей и соединений вермахта у границ СССР."В начале мая 1941 года в местечке Крампнитц, близ города Потсдам, имело место совещание представителей всех родов германских вооруженных сил под председательством начальника оперативного штаба вооруженных сил генерала Варлимонта. Кроме генерала Варлимонта и его сотрудников на совещании присутствовали начальник отдела пропаганды германских вооруженных сил – полковник (впоследствии генерал) [Хассо] фон Ведель, представители "Абвера" – полковник Рудольф, полковник Лахузен и я, а также представители трех родов войск, кто именно не помню", - показывал Штольце.Выступая от имени начальника штаба оперативного руководства Верховного командования вермахта (ОКВ) генерал-полковника Альфреда Йодля, Варлимонт предложил участникам совещания разработать наиболее эффективные мероприятия по маскировке подготовки нападения на Советский Союз, говорил Штольце."В ходе обсуждения совещание пришло к выводу, что необходимо замаскировать подготовку нападения на Советский Союз под видом проведения мероприятий по реализации плана "Морской Лев", то есть плана высадки десанта на Британские острова. В этих целях был намечен перевод значительной части германского военно-морского флота в порты на французском и немецком северном побережье, а также концентрация авиационных соединений на французских аэродромах", - рассказывал Штольце.Таким образом, концентрация больших контингентов германский войск на советско-германской границе должна была выглядеть как отвлекающая мера, маскирующая мероприятия по реализации плана "Морской Лев", добавлял он."Все эти действия должны были быть в осторожной форме акцентированы германской прессой и радиовещанием. Предложения, выработанные на этом совещании, были направлены (главе ОКВ Вильгельму) Кейтелю и Йодлю, которые их затем докладывали Гитлеру. Лахузен мне говорил, что предложенный нами план был в основном утвержден Гитлером и принят к выполнению", - признавался Штольце.Реванш, взятый с лихвой"Как видно из показаний германских дипломатов и руководителей Абвера следует, что нацистская Германия осуществила целый ряд комплексных дезинформационных мероприятий по всей Европе с целью скрыть точную дату агрессии против Советского Союза. Следует признать, что Гитлеру удалось тщательно замаскировать свои намерения", - сказал Макаров.Тем не менее, это ничуть не умаляет заслуг советских спецслужб времен Второй мировой войны, указал он."Ведь после вторжения на территорию СССР германское командование довольно быстро поняло, что полученные Абвером сведения о советском военно-промышленном потенциале оказались не просто недостаточными, но очень далекими от реальности", - напомнил Макаров.Что касается стратегической дезинформации противника, то органы государственной безопасности СССР в ходе войны с лихвой взяли реванш у гитлеровцев, подчеркнул Макаров. "С помощью комплекса специальных мероприятий они провели широкомасштабную дезинформацию Верховного командования вермахта и руководства Третьей империи", - отметил он.Речь, в числе прочего, идет о радиоиграх - использовании средств радиосвязи для дезинформации разведывательных органов противника. Широкое распространение радиоигры с германской разведкой получили с апреля 1942 года. В отличие от радиоигр, которые проводили немцы, советские спецслужбы проводили их централизованно, с участием Генерального штаба Красной армии, где работала отдельная группа, которая готовила дезинформационные материалы.Радиоигры позволяли советскому командованию проводить дезинформационные мероприятия по широкому спектру задач, которые стояли перед Красной армией. В результате радиоигр противник успешно вводился в заблуждение не просто о переброске отдельных батальонов и полков, а целых армий, добавил историк.Германские спецслужбы не смогли обеспечить вермахт надежной информацией о планах Красной армии, о дислокации ее частей и подразделений. "В итоге в ходе войны против СССР гигантская машина немецкой разведки сработала попросту вхолостую", - подчеркнул Макаров.

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https://ria.ru/20210622/voyna-1733868702.html

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россия, владимир макаров, великая отечественная война (1941-1945), германия, ссср, адольф гитлер, общество