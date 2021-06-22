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В Общественной палате призвали принять закон о статусе детей войны
В Общественной палате призвали принять закон о статусе детей войны - РИА Новости, 22.06.2021
В Общественной палате призвали принять закон о статусе детей войны
Принять федеральный закон о статусе детей войны призвал заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по территориальному развитию... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T16:08
2021-06-22T16:08
россия
великая отечественная война (1941-1945)
общественная палата рф
общество
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Принять федеральный закон о статусе детей войны призвал заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по территориальному развитию и местному самоуправлению Леонид Шафиров, соответствующее обращение он, по информации РИА Новости, направил в Общественные советы при Минтруде РФ и при Минфине РФ.В ряде субъектов России, как отметил общественник, приняты и исполняются региональные законы о статусе и льготах для детей войны – граждан, которые были несовершеннолетними в период Великой Отечественной войны. Региональные власти самостоятельно определяют, какие граждане могут быть отнесены к категории детей войны, на какие льготы они могут рассчитывать."Сложившаяся ситуация – следствие существующего межрегионального неравенства. Получение детей войны соответствующего статуса зависит от уровня бюджетной обеспеченности региона. Россияне - дети Великой Отечественной войны, работавшие в тылу, угнанные на принудительные работы, находившиеся в концлагерях, должны иметь особый статус, независимо от того, в каком регионе они живут. Предлагается устранить этот социальный дисбаланс", – пояснил Шафиров.
https://ria.ru/20210426/vyplata-1729971629.html
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россия, великая отечественная война (1941-1945), общественная палата рф, общество
В Общественной палате призвали принять закон о статусе детей войны
16:08 22.06.2021
 
© РИА Новости / Василий Савранский / Перейти в фотобанкЖенщины и дети идут через поле во время войны
Женщины и дети идут через поле во время войны - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Василий Савранский
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В Общественной палате России призвали принять федеральный закон о статусе детей войны

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Принять федеральный закон о статусе детей войны призвал заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по территориальному развитию и местному самоуправлению Леонид Шафиров, соответствующее обращение он, по информации РИА Новости, направил в Общественные советы при Минтруде РФ и при Минфине РФ.
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В ряде субъектов России, как отметил общественник, приняты и исполняются региональные законы о статусе и льготах для детей войны – граждан, которые были несовершеннолетними в период Великой Отечественной войны. Региональные власти самостоятельно определяют, какие граждане могут быть отнесены к категории детей войны, на какие льготы они могут рассчитывать.
"Сложившаяся ситуация – следствие существующего межрегионального неравенства. Получение детей войны соответствующего статуса зависит от уровня бюджетной обеспеченности региона. Россияне - дети Великой Отечественной войны, работавшие в тылу, угнанные на принудительные работы, находившиеся в концлагерях, должны иметь особый статус, независимо от того, в каком регионе они живут. Предлагается устранить этот социальный дисбаланс", – пояснил Шафиров.
 
РоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Общественная палата РФОбщество
 
 
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