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ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Крыму и на Украине

ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Крыму и на Украине - РИА Новости, 22.06.2021

ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Крыму и на Украине

ФСБ опубликовала более 60 уникальных документов с доказательствами преступлений немецко-фашистских захватчиков в Крыму и двух областях Украины. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T14:52

2021-06-22T14:52

2021-06-22T15:32

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

николаевская область

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости. ФСБ опубликовала более 60 уникальных документов с доказательствами преступлений немецко-фашистских захватчиков в Крыму и двух областях Украины.Помимо этого, открываются новые обстоятельства преступлений против мирных жителей, в том числе детей, на полуострове, а также в Запорожской и Николаевской областях Украинской ССР.Все бумаги передадут в Государственный архив Республики Крым. Работа проводится в рамках проекта "Без срока давности".Ранее ФСБ обнародовала данные о зверствах немецких врачей в Крыму. Нацистские медики ставили эксперименты над военнопленными и мирными советскими гражданами — у людей вырезали почки и сосуды, выкачивали кровь для раненых немецких военных.Сегодня в России отмечают День памяти и скорби. Двадцать второго июня 1941 года Германия напала на СССР. Война продлилась 1418 дней и завершилась разгромом стран фашистского блока. Ее жертвами стали около 26,6 миллиона советских граждан. Это 40 процентов всех людских потерь во Второй мировой войне.

https://ria.ru/20210622/oshibki-1738032941.html

россия

николаевская область

украина

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2021

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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), николаевская область, украина