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ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Крыму и на Украине
ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Крыму и на Украине - РИА Новости, 22.06.2021
ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Крыму и на Украине
ФСБ опубликовала более 60 уникальных документов с доказательствами преступлений немецко-фашистских захватчиков в Крыму и двух областях Украины. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T14:52
2021-06-22T15:32
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николаевская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости. ФСБ опубликовала более 60 уникальных документов с доказательствами преступлений немецко-фашистских захватчиков в Крыму и двух областях Украины.Помимо этого, открываются новые обстоятельства преступлений против мирных жителей, в том числе детей, на полуострове, а также в Запорожской и Николаевской областях Украинской ССР.Все бумаги передадут в Государственный архив Республики Крым. Работа проводится в рамках проекта "Без срока давности".Ранее ФСБ обнародовала данные о зверствах немецких врачей в Крыму. Нацистские медики ставили эксперименты над военнопленными и мирными советскими гражданами — у людей вырезали почки и сосуды, выкачивали кровь для раненых немецких военных.Сегодня в России отмечают День памяти и скорби. Двадцать второго июня 1941 года Германия напала на СССР. Война продлилась 1418 дней и завершилась разгромом стран фашистского блока. Ее жертвами стали около 26,6 миллиона советских граждан. Это 40 процентов всех людских потерь во Второй мировой войне.
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), николаевская область, украина
ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Крыму и на Украине
14:52 22.06.2021 (обновлено: 15:32 22.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Халдей / Перейти в фотобанкВеликая Отечественная война. Оборона Севастополя и битва за Крым (сентябрь 1941 - июль 1942 гг.). Разрушенные немецкими бомбардировками здания на улице Ленина в Севастополе.
Великая Отечественная война. Оборона Севастополя и битва за Крым (сентябрь 1941 - июль 1942 гг.). Разрушенные немецкими бомбардировками здания на улице Ленина в Севастополе. - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Евгений Халдей
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ФСБ рассекретила более 60 документов о преступлениях нацистов в Крыму и на Украине

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости. ФСБ опубликовала более 60 уникальных документов с доказательствами преступлений немецко-фашистских захватчиков в Крыму и двух областях Украины.
"Материалы подтверждают факты нечеловеческих условий содержания узников и жестокие убийства на территории концлагеря "Красный", рассказывают о зверских медицинских экспериментах и опытах оккупантов в крымских больницах", — говорится в релизе регионального управления службы.
Помимо этого, открываются новые обстоятельства преступлений против мирных жителей, в том числе детей, на полуострове, а также в Запорожской и Николаевской областях Украинской ССР.
Все бумаги передадут в Государственный архив Республики Крым. Работа проводится в рамках проекта "Без срока давности".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
Вчера, 10:39
Путин написал статью для Die Zeit к 80-й годовщине начала ВОВ
Ранее ФСБ обнародовала данные о зверствах немецких врачей в Крыму. Нацистские медики ставили эксперименты над военнопленными и мирными советскими гражданами — у людей вырезали почки и сосуды, выкачивали кровь для раненых немецких военных.
Сегодня в России отмечают День памяти и скорби. Двадцать второго июня 1941 года Германия напала на СССР. Война продлилась 1418 дней и завершилась разгромом стран фашистского блока. Ее жертвами стали около 26,6 миллиона советских граждан. Это 40 процентов всех людских потерь во Второй мировой войне.
"Двадцать второго июня, ровно в четыре часа": день, когда началась война
© РИА Новости / Евгений Халдей / Перейти в фотобанк

Для миллионов людей 22 июня несет на себе неизгладимую печать трагических событий 1941 года. День начала Великой Отечественной войны страна не забудет никогда.

Жители столицы 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз
1 из 18

Для миллионов людей 22 июня несет на себе неизгладимую печать трагических событий 1941 года. День начала Великой Отечественной войны страна не забудет никогда.

© РИА Новости / Евгений Халдей
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

"Двадцать второго июня, ровно в четыре часа," — даже песня с такими словами на мелодию популярного "Синего платочка" появилась в первые дни войны и мгновенно распространилась по всей стране.

Колонны бойцов движутся на фронт. Москва. 23 июня 1941
2 из 18

"Двадцать второго июня, ровно в четыре часа," — даже песня с такими словами на мелодию популярного "Синего платочка" появилась в первые дни войны и мгновенно распространилась по всей стране.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

"Практически в четыре часа утра, в самом начале пятого, нас начали бомбить немецкие самолеты. Мы-то спали, только часовые на посту. Все повыскакивали, кто в чем, мечутся, крики, не видно ничего. Самолеты бомбят, кругом гарь, что-то горит", — вспоминал то утро танкист Иван Хохлов.

22 июня 1941 года немецкая авиация бомбит советские города
3 из 18

"Практически в четыре часа утра, в самом начале пятого, нас начали бомбить немецкие самолеты. Мы-то спали, только часовые на посту. Все повыскакивали, кто в чем, мечутся, крики, не видно ничего. Самолеты бомбят, кругом гарь, что-то горит", — вспоминал то утро танкист Иван Хохлов.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Первое сообщение о начале войны поступило в Генеральный штаб в три часа семь минут, а в семь пятнадцать утра Сталин подписал директиву об отражении гитлеровской агрессии.

Мобилизация. Новобранцы. Москва, 23 июня 1941 года
4 из 18

Первое сообщение о начале войны поступило в Генеральный штаб в три часа семь минут, а в семь пятнадцать утра Сталин подписал директиву об отражении гитлеровской агрессии.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Казимир Лишко / Перейти в фотобанк

В полдень вся страна слушала радиообращение наркома внутренних дел СССР Вячеслава Молотова о нападении Германии.

23 июня 1941 года в Киеве. Район Грушки
5 из 18

В полдень вся страна слушала радиообращение наркома внутренних дел СССР Вячеслава Молотова о нападении Германии.

© РИА Новости / Казимир Лишко
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© РИА Новости / Георгий Петрусов / Перейти в фотобанк

Через некоторое время диктор Юрий Левитан повторил этот текст. "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами", — слова, которыми заканчивалось обращение, врезались в память каждого советского человека.

Диктор Всесозного радио Юрий Левитан
6 из 18

Через некоторое время диктор Юрий Левитан повторил этот текст. "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами", — слова, которыми заканчивалось обращение, врезались в память каждого советского человека.

© РИА Новости / Георгий Петрусов
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© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанк

Фашистские войска перешли в наступление по всему фронту.

Медсестры оказывают помощь первым раненым после воздушного налёта фашистов под Кишиневом
7 из 18

Фашистские войска перешли в наступление по всему фронту.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Основной удар в первые дни войны пришелся на Прибалтику, Белоруссию, Украину.

Дети на улицах города. Москва, 23 июня 1941 год
8 из 18

Основной удар в первые дни войны пришелся на Прибалтику, Белоруссию, Украину.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Ночью 23 июня вражеская авиация пыталась произвести налет на Ленинград.

Работа Советского информбюро в годы ВОВ
9 из 18

Ночью 23 июня вражеская авиация пыталась произвести налет на Ленинград.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Григорий Чертов / Перейти в фотобанк

Руководство Третьего рейха рассчитывало на стратегию молниеносной войны, целью которой было ликвидировать советское государство и "германизировать" территорию.

Воздушная тревога в Ленинграде в первые дни Великой Отечественной войны
10 из 18

Руководство Третьего рейха рассчитывало на стратегию молниеносной войны, целью которой было ликвидировать советское государство и "германизировать" территорию.

© РИА Новости / Григорий Чертов
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

План нацистской Германии, получивший название "Барбаросса", подразумевал окончание войны до осенней распутицы.

Танковый полк при Военной Академии механизации и моторизации им. Сталина
11 из 18

План нацистской Германии, получивший название "Барбаросса", подразумевал окончание войны до осенней распутицы.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Однако яростное сопротивление советских войск помешало выполнению плана захватчиков.

Лучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы. Москва, июнь 1941 год
12 из 18

Однако яростное сопротивление советских войск помешало выполнению плана захватчиков.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Для Советского Союза Великая Отечественная война стала борьбой за свободу и независимость.

Санитарка медико-санитарной службы. Москва, июнь 1941 год
13 из 18

Для Советского Союза Великая Отечественная война стала борьбой за свободу и независимость.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

"Гитлеровцы, конечно, не рассчитывали, что им будет оказано такое ожесточенное сопротивление. При этом чем дальше они продвигались, тем сильнее нарастало это ожесточение", — рассказывал маршал Георгий Жуков.

Боевая реактивная установка Катюша
14 из 18

"Гитлеровцы, конечно, не рассчитывали, что им будет оказано такое ожесточенное сопротивление. При этом чем дальше они продвигались, тем сильнее нарастало это ожесточение", — рассказывал маршал Георгий Жуков.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Уже 23 июня для руководства фронтами, флотами и авиацией была создана Ставка Верховного Командования.

Выпускники Военной Академии им. Сталина
15 из 18

Уже 23 июня для руководства фронтами, флотами и авиацией была создана Ставка Верховного Командования.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Тяжелая кровопролитная война длилась 1418 дней и ночей и завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом фашистов.

Танковый полк при Военной Академии механизации и моторизации им. Сталина
16 из 18

Тяжелая кровопролитная война длилась 1418 дней и ночей и завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом фашистов.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Василий Савранский / Перейти в фотобанк

Потери СССР в годы Великой Отечественной составили 40% всех людских потерь во Второй мировой войне.

Горожане сооружают укрепления на улицах родного города
17 из 18

Потери СССР в годы Великой Отечественной составили 40% всех людских потерь во Второй мировой войне.

© РИА Новости / Василий Савранский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Анатолий Егоров / Перейти в фотобанк

Каждый год 22 июня в России скорбят по всем тем, кто ценой собственной жизни защитил Родину.

Один из первых немецких самолетов, сбитых под Одессой
18 из 18

Каждый год 22 июня в России скорбят по всем тем, кто ценой собственной жизни защитил Родину.

© РИА Новости / Анатолий Егоров
Перейти в фотобанк
1 из 18

Для миллионов людей 22 июня несет на себе неизгладимую печать трагических событий 1941 года. День начала Великой Отечественной войны страна не забудет никогда.

© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
2 из 18

"Двадцать второго июня, ровно в четыре часа," — даже песня с такими словами на мелодию популярного "Синего платочка" появилась в первые дни войны и мгновенно распространилась по всей стране.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
3 из 18

"Практически в четыре часа утра, в самом начале пятого, нас начали бомбить немецкие самолеты. Мы-то спали, только часовые на посту. Все повыскакивали, кто в чем, мечутся, крики, не видно ничего. Самолеты бомбят, кругом гарь, что-то горит", — вспоминал то утро танкист Иван Хохлов.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
4 из 18

Первое сообщение о начале войны поступило в Генеральный штаб в три часа семь минут, а в семь пятнадцать утра Сталин подписал директиву об отражении гитлеровской агрессии.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
5 из 18

В полдень вся страна слушала радиообращение наркома внутренних дел СССР Вячеслава Молотова о нападении Германии.

© РИА Новости / Казимир Лишко
Перейти в фотобанк
6 из 18

Через некоторое время диктор Юрий Левитан повторил этот текст. "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами", — слова, которыми заканчивалось обращение, врезались в память каждого советского человека.

© РИА Новости / Георгий Петрусов
Перейти в фотобанк
7 из 18

Фашистские войска перешли в наступление по всему фронту.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
8 из 18

Основной удар в первые дни войны пришелся на Прибалтику, Белоруссию, Украину.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
9 из 18

Ночью 23 июня вражеская авиация пыталась произвести налет на Ленинград.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
10 из 18

Руководство Третьего рейха рассчитывало на стратегию молниеносной войны, целью которой было ликвидировать советское государство и "германизировать" территорию.

© РИА Новости / Григорий Чертов
Перейти в фотобанк
11 из 18

План нацистской Германии, получивший название "Барбаросса", подразумевал окончание войны до осенней распутицы.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
12 из 18

Однако яростное сопротивление советских войск помешало выполнению плана захватчиков.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
13 из 18

Для Советского Союза Великая Отечественная война стала борьбой за свободу и независимость.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
14 из 18

"Гитлеровцы, конечно, не рассчитывали, что им будет оказано такое ожесточенное сопротивление. При этом чем дальше они продвигались, тем сильнее нарастало это ожесточение", — рассказывал маршал Георгий Жуков.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
15 из 18

Уже 23 июня для руководства фронтами, флотами и авиацией была создана Ставка Верховного Командования.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
16 из 18

Тяжелая кровопролитная война длилась 1418 дней и ночей и завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом фашистов.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
17 из 18

Потери СССР в годы Великой Отечественной составили 40% всех людских потерь во Второй мировой войне.

© РИА Новости / Василий Савранский
Перейти в фотобанк
18 из 18

Каждый год 22 июня в России скорбят по всем тем, кто ценой собственной жизни защитил Родину.

© РИА Новости / Анатолий Егоров
Перейти в фотобанк
 
РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Николаевская областьУкраина
 
 
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