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В ФСБ рассказали о жестоких экспериментах нацистских врачей в Крыму
В ФСБ рассказали о жестоких экспериментах нацистских врачей в Крыму - РИА Новости, 22.06.2021
В ФСБ рассказали о жестоких экспериментах нацистских врачей в Крыму
Гитлеровские врачи во время нацистской оккупации Крыма в годы Великой Отечественной войны ставили эксперименты над военнопленными и мирными советскими... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T07:07
2021-06-22T08:54
россия
великая отечественная война (1941-1945)
германия
республика крым
ссср
фсб
в мире
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Гитлеровские врачи во время нацистской оккупации Крыма в годы Великой Отечественной войны ставили эксперименты над военнопленными и мирными советскими гражданами – у людей вырезали почки и сосуды, выкачивали кровь для раненных немецких военных.Об этом свидетельствуют архивные материалы, рассекреченные управлением ФСБ по Республике Крым и Севастополю, с которыми ознакомилось РИА Новости.Среди этих документов — спецсообщение "О злодеяниях немецких оккупантов над военнопленными и мирным населением в городе Симферополе", направленное 24 апреля 1944 года начальником отдела советской военной контрразведки СМЕРШ 51-й армии полковником Александром Никифоровым на имя начальника управления СМЕРШ 4-го Украинского фронта генерал-майора Николая Ковальчука, а также заключение военной контрразведки фронта по материалам расследования тех зверств."Проведенным по существу расследованием установлено, что немецкие врачи, с ведома своего правительства, творили неслыханные злодеяния, нарушив все международные законы и человеческие нормы – проводили "научные" работы и всевозможные опыты над русскими военнопленными и мирными жителями с последующим умерщвлением", - писал Никифоров.О злодеяниях нацистов военным контрразведчикам рассказал бывший служащий прозектуры главного лечебного учреждения Симферополя, Первой Советской больницы, Иван Галкин. Во время оккупации Крыма гитлеровцами он работал санитаром прозекторской "в немецком лазарете воздушного флота, имевшем номер полевой почты 27004", который размещался в здании этой больницы.Прозектуру возглавлял главный врач, доцент Берлинского медицинского института Готфрид Кюнтер, а его помощником был некий Оскар Шульц. Согласно спецсообщению, эти двое медиков "помимо своей основной работы как патологоанатомов вели "научную работу" — Кюнтер был специалистом по почечной системе, а Шульц — по сосудам.Согласно показаниям Галкина, Кюнтер держал при лазарете восемь советских военнопленных, над которыми втайне от русского персонала ставил опыты. "Галкин неоднократно видел, как Кюнтер по утрам заходил в этот подвал со шприцами, по-видимому, для каких-то уколов. Позднее он же видел, как из этого подвала принесли два трупа, сильно отекших, что характерно при болезнях почек", — отмечалось в спецсообщении.Однажды около подвала, где держали военнопленных, нашли записку. "Сидим здесь, обречены на смерть, над нами делают опыты, дают загадочные уколы", — приводил Галкин ее содержание.В январе 1942 года свидетель увидел в секционном зале на топчане, под которым была большая лужа крови, трупы двух юношей в возрасте 17 лет, одетых в гражданскую одежду. Рядом стояли две банки с почками. По словам Галкина, при осмотре тел он обнаружил косые разрезы в той области, откуда легче всего вырезать почки. При этом он отметил, что органы изъяли у совершенно здоровых людей.Спустя считанные дни на том же месте Галкин видел еще несколько трупов, одетых в форму красноармейцев. А в течение следующих месяцев несколько человек, в числе которых был и Галкин, после ночной работы нацистских врачей стали очевидцами захоронения в специальных ямах трупов."Были случаи, когда застигали неубранные и неодетые трупы, при этом кроме обычных разрезов для удаления почек имелись разрезы на шее по ходу сонной артерии и ниже до подключичной артерии. Участок с сосудами и мышцами на шеях отсутствовал. В таких случаях они видели, кроме банок с почками, банки с кусочками сосудов с мышцами шеи и недогоревшие остатки одежды в печи, по-видимому, одежду сжигали", — отмечалось в спецсообщении. В секционном зале иногда находились флакончики из-под эфира и хлороформа, а также респиратор, то есть все то, что нужно для анестезии при операциях, а не для работы над трупами, писал начальник военной контрразведки 51-й армии.Другие свидетели показали, что немецкие хирурги держали группу советских военнопленных из 35 человек, у которых без их согласия брали кровь для своих раненых солдат и офицеров. "Над этими же военнопленными проводили опыты по действию тропакокаина, как анестезирующего вещества. Тропакокаин вводили в каналы позвоночного столба путем укола в позвонок. После уколов наступала длительная атрофия конечностей примерно до 20 суток", — говорилось в спецсообщении.Спустя две недели после телеграммы Никифорова главный судмедэксперт 4-го Украинского фронта Исаак Шустер вместе с военными вскрыли могилу около ограды Первой Советской больницы, где гитлеровцы закапывали трупы людей, убитых Кюнтером и Шульцем. Акт судебно-медицинского исследования эксгумированных останков также обнародован. "После извлечения земли на глубине около полуметра обнаружены кости скелета 3-4 трупов и на такой же глубине также оказался еще один ряд человеческих костей. Таким образом, в данной яме было захоронено 10-12 трупов… В могиле среди костей обнаружены отдельные органы", — отмечалось в акте. "Скелеты принадлежали лицам в возрасте 15-30 лет… Части внутренних органов, обнаруженных в могиле, по их плотности указывают, что они (органы) после извлечения подвергались обработке фиксирующей жидкостью (формалин)", — писал Шустер в заключении к акту.
https://ria.ru/20210622/voyna-1738007843.html
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россия, великая отечественная война (1941-1945), германия, республика крым, ссср, фсб, в мире
В ФСБ рассказали о жестоких экспериментах нацистских врачей в Крыму
07:07 22.06.2021 (обновлено: 08:54 22.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Халдей / Перейти в фотобанкПленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристан
Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристан - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Евгений Халдей
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В ФСБ рассекретили документы об экспериментах нацистских врачей в Крыму в годы ВОВ

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Гитлеровские врачи во время нацистской оккупации Крыма в годы Великой Отечественной войны ставили эксперименты над военнопленными и мирными советскими гражданами – у людей вырезали почки и сосуды, выкачивали кровь для раненных немецких военных.
Об этом свидетельствуют архивные материалы, рассекреченные управлением ФСБ по Республике Крым и Севастополю, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Среди этих документов — спецсообщение "О злодеяниях немецких оккупантов над военнопленными и мирным населением в городе Симферополе", направленное 24 апреля 1944 года начальником отдела советской военной контрразведки СМЕРШ 51-й армии полковником Александром Никифоровым на имя начальника управления СМЕРШ 4-го Украинского фронта генерал-майора Николая Ковальчука, а также заключение военной контрразведки фронта по материалам расследования тех зверств.
"Проведенным по существу расследованием установлено, что немецкие врачи, с ведома своего правительства, творили неслыханные злодеяния, нарушив все международные законы и человеческие нормы – проводили "научные" работы и всевозможные опыты над русскими военнопленными и мирными жителями с последующим умерщвлением", - писал Никифоров.
© УФСБ по Крыму фото к новости "Вырезали почки у живых: ФСБ рассказала об изуверствах нацистских врачей в Крыму"
фото к новости Вырезали почки у живых: ФСБ рассказала об изуверствах нацистских врачей в Крыму
1 из 4
фото к новости "Вырезали почки у живых: ФСБ рассказала об изуверствах нацистских врачей в Крыму"
© УФСБ по Крыму
© УФСБ по Крыму фото к новости "Вырезали почки у живых: ФСБ рассказала об изуверствах нацистских врачей в Крыму"
фото к новости Вырезали почки у живых: ФСБ рассказала об изуверствах нацистских врачей в Крыму
2 из 4
фото к новости "Вырезали почки у живых: ФСБ рассказала об изуверствах нацистских врачей в Крыму"
© УФСБ по Крыму
© УФСБ по Крыму фото к новости "Вырезали почки у живых: ФСБ рассказала об изуверствах нацистских врачей в Крыму"
фото к новости Вырезали почки у живых: ФСБ рассказала об изуверствах нацистских врачей в Крыму
3 из 4
фото к новости "Вырезали почки у живых: ФСБ рассказала об изуверствах нацистских врачей в Крыму"
© УФСБ по Крыму
© УФСБ по Крыму фото к новости "Вырезали почки у живых: ФСБ рассказала об изуверствах нацистских врачей в Крыму"
фото к новости Вырезали почки у живых: ФСБ рассказала об изуверствах нацистских врачей в Крыму
4 из 4
фото к новости "Вырезали почки у живых: ФСБ рассказала об изуверствах нацистских врачей в Крыму"
© УФСБ по Крыму
1 из 4
фото к новости "Вырезали почки у живых: ФСБ рассказала об изуверствах нацистских врачей в Крыму"
© УФСБ по Крыму
2 из 4
фото к новости "Вырезали почки у живых: ФСБ рассказала об изуверствах нацистских врачей в Крыму"
© УФСБ по Крыму
3 из 4
фото к новости "Вырезали почки у живых: ФСБ рассказала об изуверствах нацистских врачей в Крыму"
© УФСБ по Крыму
4 из 4
фото к новости "Вырезали почки у живых: ФСБ рассказала об изуверствах нацистских врачей в Крыму"
© УФСБ по Крыму
О злодеяниях нацистов военным контрразведчикам рассказал бывший служащий прозектуры главного лечебного учреждения Симферополя, Первой Советской больницы, Иван Галкин. Во время оккупации Крыма гитлеровцами он работал санитаром прозекторской "в немецком лазарете воздушного флота, имевшем номер полевой почты 27004", который размещался в здании этой больницы.
Прозектуру возглавлял главный врач, доцент Берлинского медицинского института Готфрид Кюнтер, а его помощником был некий Оскар Шульц. Согласно спецсообщению, эти двое медиков "помимо своей основной работы как патологоанатомов вели "научную работу" — Кюнтер был специалистом по почечной системе, а Шульц — по сосудам.
Согласно показаниям Галкина, Кюнтер держал при лазарете восемь советских военнопленных, над которыми втайне от русского персонала ставил опыты. "Галкин неоднократно видел, как Кюнтер по утрам заходил в этот подвал со шприцами, по-видимому, для каких-то уколов. Позднее он же видел, как из этого подвала принесли два трупа, сильно отекших, что характерно при болезнях почек", — отмечалось в спецсообщении.
Однажды около подвала, где держали военнопленных, нашли записку. "Сидим здесь, обречены на смерть, над нами делают опыты, дают загадочные уколы", — приводил Галкин ее содержание.
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В январе 1942 года свидетель увидел в секционном зале на топчане, под которым была большая лужа крови, трупы двух юношей в возрасте 17 лет, одетых в гражданскую одежду. Рядом стояли две банки с почками. По словам Галкина, при осмотре тел он обнаружил косые разрезы в той области, откуда легче всего вырезать почки. При этом он отметил, что органы изъяли у совершенно здоровых людей.
Спустя считанные дни на том же месте Галкин видел еще несколько трупов, одетых в форму красноармейцев. А в течение следующих месяцев несколько человек, в числе которых был и Галкин, после ночной работы нацистских врачей стали очевидцами захоронения в специальных ямах трупов.
"Были случаи, когда застигали неубранные и неодетые трупы, при этом кроме обычных разрезов для удаления почек имелись разрезы на шее по ходу сонной артерии и ниже до подключичной артерии. Участок с сосудами и мышцами на шеях отсутствовал. В таких случаях они видели, кроме банок с почками, банки с кусочками сосудов с мышцами шеи и недогоревшие остатки одежды в печи, по-видимому, одежду сжигали", — отмечалось в спецсообщении. В секционном зале иногда находились флакончики из-под эфира и хлороформа, а также респиратор, то есть все то, что нужно для анестезии при операциях, а не для работы над трупами, писал начальник военной контрразведки 51-й армии.
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Другие свидетели показали, что немецкие хирурги держали группу советских военнопленных из 35 человек, у которых без их согласия брали кровь для своих раненых солдат и офицеров. "Над этими же военнопленными проводили опыты по действию тропакокаина, как анестезирующего вещества. Тропакокаин вводили в каналы позвоночного столба путем укола в позвонок. После уколов наступала длительная атрофия конечностей примерно до 20 суток", — говорилось в спецсообщении.
Спустя две недели после телеграммы Никифорова главный судмедэксперт 4-го Украинского фронта Исаак Шустер вместе с военными вскрыли могилу около ограды Первой Советской больницы, где гитлеровцы закапывали трупы людей, убитых Кюнтером и Шульцем.
Акт судебно-медицинского исследования эксгумированных останков также обнародован. "После извлечения земли на глубине около полуметра обнаружены кости скелета 3-4 трупов и на такой же глубине также оказался еще один ряд человеческих костей. Таким образом, в данной яме было захоронено 10-12 трупов… В могиле среди костей обнаружены отдельные органы", — отмечалось в акте.
"Скелеты принадлежали лицам в возрасте 15-30 лет… Части внутренних органов, обнаруженных в могиле, по их плотности указывают, что они (органы) после извлечения подвергались обработке фиксирующей жидкостью (формалин)", — писал Шустер в заключении к акту.
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