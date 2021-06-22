https://ria.ru/20210622/voyna-1738015567.html

В Брестской крепости прошли мероприятия по случаю 80-летия начала ВОВ

В Брестской крепости прошли мероприятия по случаю 80-летия начала ВОВ - РИА Новости, 22.06.2021

В Брестской крепости прошли мероприятия по случаю 80-летия начала ВОВ

В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" прошли памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны, передаёт корреспондент... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T07:02

2021-06-22T07:02

2021-06-22T07:02

россия

великая отечественная война (1941-1945)

белоруссия

ссср

общество

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БРЕСТ (Белоруссия), 22 июн - РИА Новости. В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" прошли памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны, передаёт корреспондент РИА Новости.Тысячи людей пришли почтить память защитников Брестской крепости, 80 лет назад принявших на себя первый удар немецких войск.Оборона Брестской крепости – один из первых и самых драматичных эпизодов начального периода Великой Отечественной войны. Она была атакована на рассвете 22 июня 1941 года.В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" прошёл митинг-реквием, начавшийся по традиции в 03:30.Люди несли цветы и свечи к Вечному огню у мемориала. В память о погибших при героической обороне крепости на воды реки Западный Буг опустили венки с зажженными от Вечного огня свечами. В небо выпущены белые шары.На территории мемориального комплекса также прошла военно-истерическая реконструкция обороны Брестской крепости."Сегодня у нас есть вновь право осмыслить масштаб подвига защитников Брестской крепости, масштаб подвига солдат, защитивших своё единое Отечество и взявших на себя огромную ответственность за освобождение стран Европы", - заявил, выступая в рамках памятных мероприятий, государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев."Как мы живем сегодня? Смогли бы мы так же, как они 80 лет назад, проявить свои качества - волю, мужество, товарищество?" - отметил он.По словам Мезенцева, продолжаются "из западных столиц последовательные, нарастающие попытки фальсифицировать нашу историю, заставить нас думать по-другому, переписывать историю сражений - больших и малых - Великой Отечественной войны"."Мы видим, сколь сложен мир, который, не потому что мы отвечаем на эти вызовы, делает сплочённее Белоруссию и Россию, потому что мы понимаем, что стратегический выбор народов, наших руководителей - чтобы мы жили в мирное время, чтобы мы были сильнее, конкурентоспособнее, но никогда не забывали о той нравственной шкале, которая особо чувствуется в день 80-летия начала войны", - подчеркнул госсекретарь Союзного государства.

https://ria.ru/20210622/voyna-1738007843.html

https://ria.ru/20210622/voyna-1737997073.html

https://ria.ru/20210621/stikhotvorenie-1737873289.html

россия

белоруссия

ссср

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россия, великая отечественная война (1941-1945), белоруссия, ссср, общество