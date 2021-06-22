https://ria.ru/20210622/voyna-1738010669.html

Антонов: РФ не делит победу в Великой Отечественной войне на свою и чужую

Антонов: РФ не делит победу в Великой Отечественной войне на свою и чужую - РИА Новости, 22.06.2021

Антонов: РФ не делит победу в Великой Отечественной войне на свою и чужую

Россия не делит победу в Великой Отечественной войне на свою и чужую, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов на мероприятии в посольстве, приуроченном к 80-й... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T04:24

2021-06-22T04:24

2021-06-22T04:24

россия

великая отечественная война (1941-1945)

анатолий антонов

германия

ссср

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Россия не делит победу в Великой Отечественной войне на свою и чужую, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов на мероприятии в посольстве, приуроченном к 80-й годовщине нападения нацистской Германии на СССР.Посол РФ вернулся в США накануне после трёхмесячного отсутствия на консультациях в Москве. Возвращение послов стало результатом договоренностей лидеров США и РФ на саммите в Женеве.

https://ria.ru/20210622/voyna-1737997073.html

россия

германия

ссср

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, великая отечественная война (1941-1945), анатолий антонов, германия, ссср, сша, в мире