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Антонов: РФ не делит победу в Великой Отечественной войне на свою и чужую
Антонов: РФ не делит победу в Великой Отечественной войне на свою и чужую - РИА Новости, 22.06.2021
Антонов: РФ не делит победу в Великой Отечественной войне на свою и чужую
Россия не делит победу в Великой Отечественной войне на свою и чужую, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов на мероприятии в посольстве, приуроченном к 80-й... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T04:24
2021-06-22T04:24
2021-06-22T04:24
россия
великая отечественная война (1941-1945)
анатолий антонов
германия
ссср
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Россия не делит победу в Великой Отечественной войне на свою и чужую, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов на мероприятии в посольстве, приуроченном к 80-й годовщине нападения нацистской Германии на СССР.Посол РФ вернулся в США накануне после трёхмесячного отсутствия на консультациях в Москве. Возвращение послов стало результатом договоренностей лидеров США и РФ на саммите в Женеве.
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россия, великая отечественная война (1941-1945), анатолий антонов, германия, ссср, сша, в мире
Антонов: РФ не делит победу в Великой Отечественной войне на свою и чужую
Антонов заявил, что Россия не делит победу в Великой Отечественной войне на свою и чужую