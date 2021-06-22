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Документы ФСБ помогут в поисках могилы детей, убитых нацистами в Ейске
Документы ФСБ помогут в поисках могилы детей, убитых нацистами в Ейске - РИА Новости, 22.06.2021
Документы ФСБ помогут в поисках могилы детей, убитых нацистами в Ейске
Рассекреченные ФСБ России документы о расследовании зверского уничтожения нацистами 214 инвалидов из числа воспитанников детского дома города Ейска в годы... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T03:22
2021-06-22T03:22
россия
великая отечественная война (1941-1945)
ейск
ссср
общество
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Рассекреченные ФСБ России документы о расследовании зверского уничтожения нацистами 214 инвалидов из числа воспитанников детского дома города Ейска в годы Великой Отечественной войны, и которые во вторник будут переданы Ейскому историко-краеведческому музею имени Самсонова, будут очень важны для поисковиков, поскольку помогут найти место первоначального захоронения убитых, считают специалисты.То чудовищное преступление, совершенное 9-10 октября 1942 года, можно считать самой страшной страницей военных лет в истории Ейска, сказала РИА Новости заместитель директора Ейского историко-краеведческого музея Марина Сидоренко. И поэтому то, что передача документов музею произойдет именно в день 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны, - это не совпадение, добавила она.Поисковики уже делали один заход, стараясь обнаружить могилу детей, отметила в беседе с РИА Новости ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена Цунаева."Но та наша попытка не увенчалась успехом - за многие десятилетия ландшафт там очень сильно поменялся. Поэтому мы рассчитываем на новые документы, будем их исследовать, смотреть, какие специальные приборы использовать, чтобы найти эту общую могилу", - сказала она."Мы очень благодарны силовым ведомствам, специальным службам, которые продолжают рассекречивание архивных документов. Для нас это дополнительная информация, очень важная с точки зрения уточнения мест гибели людей и числа убитых", - подчеркнула Цунаева.В начале Великой Отечественной войны в Ейск из Симферополя был эвакуирован детский дом — около 300 детей-инвалидов и воспитателей. В конце лета 1942 года город оккупировали гитлеровцы. 9-10 октября того же года гитлеровцы умертвили 214 детей в машинах-"душегубках". Как следует из рассекреченных документов, несчастных вывозили из детдома на грузовиках, причем тех, кто пытался бежать или сопротивляться, гитлеровцы бросали в машины силой. На вопросы детей, что происходит и куда их везут, звучали ответы: "В Краснодар на лечение", "В баню", "Грузить семечки".По имеющимся данным, нацисты вывозили детей в сторону поселка Симоновка Ейского района, где убитых газами "душегубок" сгружали в противотанковые рвы. После освобождения Ейска от оккупации 5 февраля 1943 года это страшное убийство расследовали две комиссии, после чего состоялось перезахоронение останков убитых в центре города. Однако, предположительно, перезахоронены были не все.Установлено, что во время оккупации в Краснодарском крае действовала зондеркоманда "СС-10А" во главе с Куртом Кристманом. В распоряжении этого подразделения имелись мобильные газовые камеры – газвагены. Именно каратели из "СС-10А" при содействии коменданта Ейска Кандлера, начальника местного гестапо Бедедекера и врача гестапо Штрауха осуществили массовое убийство 9-10 октября 1942 года.В октябре 2019 года Управление ФСБ по Краснодарскому краю впервые обнародовало документы, которые раскрывали детали гибели воспитанников детского дома в Ейске. РИА Новости тогда опубликовало три акта об исследовании братских могил и эксгумированных тел, а также список с именами погибших. В документах были обозначены их фамилии, даты рождения, места прибытия и национальности. В конце октября того же года СК России сообщил о том, что по факту убийства воспитанников Ейского детского дома возбуждено уголовное дело по статье "геноцид".
https://ria.ru/20210622/voyna-1738007843.html
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россия, великая отечественная война (1941-1945), ейск, ссср, общество
Документы ФСБ помогут в поисках могилы детей, убитых нацистами в Ейске
03:22 22.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ России) на Лубянской площади в Москве
Здание Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ России) на Лубянской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Рассекреченные ФСБ документы помогут в поисках могилы детей, убитых нацистами в Ейске

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Рассекреченные ФСБ России документы о расследовании зверского уничтожения нацистами 214 инвалидов из числа воспитанников детского дома города Ейска в годы Великой Отечественной войны, и которые во вторник будут переданы Ейскому историко-краеведческому музею имени Самсонова, будут очень важны для поисковиков, поскольку помогут найти место первоначального захоронения убитых, считают специалисты.
То чудовищное преступление, совершенное 9-10 октября 1942 года, можно считать самой страшной страницей военных лет в истории Ейска, сказала РИА Новости заместитель директора Ейского историко-краеведческого музея Марина Сидоренко. И поэтому то, что передача документов музею произойдет именно в день 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны, - это не совпадение, добавила она.
"Нам надо окончательно раскрыть то преступление и найти первоначальное захоронение детей, ведь большинство из них там так и осталось лежать. И благодаря новым открывающимся обстоятельствам это сделать будет более вероятно", - сказала Сидоренко.
© УФСБ по Краснодарскому краюПоисковики с помощью новых документов будут искать могилу детей, убитых нацистами в Ейске
Поисковики с помощью новых документов будут искать могилу детей, убитых нацистами в Ейске
1 из 5
Поисковики с помощью новых документов будут искать могилу детей, убитых нацистами в Ейске
© УФСБ по Краснодарскому краю
© УФСБ по Краснодарскому краюПоисковики с помощью новых документов будут искать могилу детей, убитых нацистами в Ейске
Поисковики с помощью новых документов будут искать могилу детей, убитых нацистами в Ейске
2 из 5
Поисковики с помощью новых документов будут искать могилу детей, убитых нацистами в Ейске
© УФСБ по Краснодарскому краю
© УФСБ по Краснодарскому краюПоисковики с помощью новых документов будут искать могилу детей, убитых нацистами в Ейске
Поисковики с помощью новых документов будут искать могилу детей, убитых нацистами в Ейске
3 из 5
Поисковики с помощью новых документов будут искать могилу детей, убитых нацистами в Ейске
© УФСБ по Краснодарскому краю
© УФСБ по Краснодарскому краюПоисковики с помощью новых документов будут искать могилу детей, убитых нацистами в Ейске
Поисковики с помощью новых документов будут искать могилу детей, убитых нацистами в Ейске
4 из 5
Поисковики с помощью новых документов будут искать могилу детей, убитых нацистами в Ейске
© УФСБ по Краснодарскому краю
© УФСБ по Краснодарскому краюПоисковики с помощью новых документов будут искать могилу детей, убитых нацистами в Ейске
Поисковики с помощью новых документов будут искать могилу детей, убитых нацистами в Ейске
5 из 5
Поисковики с помощью новых документов будут искать могилу детей, убитых нацистами в Ейске
© УФСБ по Краснодарскому краю
1 из 5
Поисковики с помощью новых документов будут искать могилу детей, убитых нацистами в Ейске
© УФСБ по Краснодарскому краю
2 из 5
Поисковики с помощью новых документов будут искать могилу детей, убитых нацистами в Ейске
© УФСБ по Краснодарскому краю
3 из 5
Поисковики с помощью новых документов будут искать могилу детей, убитых нацистами в Ейске
© УФСБ по Краснодарскому краю
4 из 5
Поисковики с помощью новых документов будут искать могилу детей, убитых нацистами в Ейске
© УФСБ по Краснодарскому краю
5 из 5
Поисковики с помощью новых документов будут искать могилу детей, убитых нацистами в Ейске
© УФСБ по Краснодарскому краю
Поисковики уже делали один заход, стараясь обнаружить могилу детей, отметила в беседе с РИА Новости ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена Цунаева.
"Но та наша попытка не увенчалась успехом - за многие десятилетия ландшафт там очень сильно поменялся. Поэтому мы рассчитываем на новые документы, будем их исследовать, смотреть, какие специальные приборы использовать, чтобы найти эту общую могилу", - сказала она.
"Мы очень благодарны силовым ведомствам, специальным службам, которые продолжают рассекречивание архивных документов. Для нас это дополнительная информация, очень важная с точки зрения уточнения мест гибели людей и числа убитых", - подчеркнула Цунаева.
В начале Великой Отечественной войны в Ейск из Симферополя был эвакуирован детский дом — около 300 детей-инвалидов и воспитателей. В конце лета 1942 года город оккупировали гитлеровцы. 9-10 октября того же года гитлеровцы умертвили 214 детей в машинах-"душегубках". Как следует из рассекреченных документов, несчастных вывозили из детдома на грузовиках, причем тех, кто пытался бежать или сопротивляться, гитлеровцы бросали в машины силой. На вопросы детей, что происходит и куда их везут, звучали ответы: "В Краснодар на лечение", "В баню", "Грузить семечки".
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По имеющимся данным, нацисты вывозили детей в сторону поселка Симоновка Ейского района, где убитых газами "душегубок" сгружали в противотанковые рвы. После освобождения Ейска от оккупации 5 февраля 1943 года это страшное убийство расследовали две комиссии, после чего состоялось перезахоронение останков убитых в центре города. Однако, предположительно, перезахоронены были не все.
Установлено, что во время оккупации в Краснодарском крае действовала зондеркоманда "СС-10А" во главе с Куртом Кристманом. В распоряжении этого подразделения имелись мобильные газовые камеры – газвагены. Именно каратели из "СС-10А" при содействии коменданта Ейска Кандлера, начальника местного гестапо Бедедекера и врача гестапо Штрауха осуществили массовое убийство 9-10 октября 1942 года.
В октябре 2019 года Управление ФСБ по Краснодарскому краю впервые обнародовало документы, которые раскрывали детали гибели воспитанников детского дома в Ейске. РИА Новости тогда опубликовало три акта об исследовании братских могил и эксгумированных тел, а также список с именами погибших. В документах были обозначены их фамилии, даты рождения, места прибытия и национальности. В конце октября того же года СК России сообщил о том, что по факту убийства воспитанников Ейского детского дома возбуждено уголовное дело по статье "геноцид".
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