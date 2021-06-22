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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210622/voyna-1738007843.html
Священник рассказал о найденной православной символике в местах боев ВОВ
Священник рассказал о найденной православной символике в местах боев ВОВ - РИА Новости, 22.06.2021
Священник рассказал о найденной православной символике в местах боев ВОВ
Волонтеры, которые занимаются поиском и перезахоронением останков погибших во время Великой Отечественной войны солдат, нередко находят в местах боев атрибуты... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T03:11
2021-06-22T03:11
религия и мировоззрение
россия
великая отечественная война (1941-1945)
ссср
общество
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Волонтеры, которые занимаются поиском и перезахоронением останков погибших во время Великой Отечественной войны солдат, нередко находят в местах боев атрибуты верующих людей - нательные крестики, иконки. Об этом в День памяти и скорби рассказал РИА Новости протоиерей Михаил Васильев, настоятель Патриаршего подворья при штабе РВСН во Власихе - храма святой великомученицы Варвары с приделом преподобного Илии Муромца.Военно-патриотический и поисковый клуб "Илья Муромец" существует при храме, где он настоятельствует, уже 21 год. "Мы регулярно находим, не в большом количестве, не у каждого третьего, но находим и крестики, и есть колечко "Спаси и сохрани". И даже мы нашли пулемет Дегтярева, останки солдата, большой слой стреляных гильз. А на бруствере погибшего воина нашли иконку Владимирской Божией Матери: она тоже сгнила, остался только металлический оклад, но по нему четко видно", - рассказал священник.Находятся на полях боев, по его словам, и медальоны с молитвами "Спаси и сохрани", "Живые в помощи", переписанными от руки. "Один из ветеранов, наших прихожан, сержант Леденев - со своей ладанкой дошел до Берлина, с 1941 по 1945. Уже когда он скончался, его родные принесли к нам в музей вот эту ладанку и его военный билет", - добавил он.За время существования клуба, рассказал протоиерей, удалось найти и захоронить 540 бойцов и командиров Красной армии, имена 42 из которых которых были установлены. Только в мае 2021 года на границе Тверской и Смоленской областей были найдены 42 воина: "один медальон сейчас мы отдали на экспертизу - плохая сохранность медальона, но есть возможность его прочитать".Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. На рассвете этого дня фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 13 июля 1992 года он был объявлен Днем памяти защитников Отечества. Указом президента России от 8 июня 1996 года название памятной даты было изменено на День памяти и скорби.
https://ria.ru/20210622/voyna-1737997073.html
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россия, великая отечественная война (1941-1945), ссср, общество
Священник рассказал о найденной православной символике в местах боев ВОВ
03:11 22.06.2021
 
© Flickr / RchardКрест
Крест - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© Flickr / Rchard

Священник рассказал о находках в местах сражений Великой Отечественной войны

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Волонтеры, которые занимаются поиском и перезахоронением останков погибших во время Великой Отечественной войны солдат, нередко находят в местах боев атрибуты верующих людей - нательные крестики, иконки. Об этом в День памяти и скорби рассказал РИА Новости протоиерей Михаил Васильев, настоятель Патриаршего подворья при штабе РВСН во Власихе - храма святой великомученицы Варвары с приделом преподобного Илии Муромца.
Военно-патриотический и поисковый клуб "Илья Муромец" существует при храме, где он настоятельствует, уже 21 год. "Мы регулярно находим, не в большом количестве, не у каждого третьего, но находим и крестики, и есть колечко "Спаси и сохрани". И даже мы нашли пулемет Дегтярева, останки солдата, большой слой стреляных гильз. А на бруствере погибшего воина нашли иконку Владимирской Божией Матери: она тоже сгнила, остался только металлический оклад, но по нему четко видно", - рассказал священник.
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Находятся на полях боев, по его словам, и медальоны с молитвами "Спаси и сохрани", "Живые в помощи", переписанными от руки. "Один из ветеранов, наших прихожан, сержант Леденев - со своей ладанкой дошел до Берлина, с 1941 по 1945. Уже когда он скончался, его родные принесли к нам в музей вот эту ладанку и его военный билет", - добавил он.
За время существования клуба, рассказал протоиерей, удалось найти и захоронить 540 бойцов и командиров Красной армии, имена 42 из которых которых были установлены. Только в мае 2021 года на границе Тверской и Смоленской областей были найдены 42 воина: "один медальон сейчас мы отдали на экспертизу - плохая сохранность медальона, но есть возможность его прочитать".
Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. На рассвете этого дня фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 13 июля 1992 года он был объявлен Днем памяти защитников Отечества. Указом президента России от 8 июня 1996 года название памятной даты было изменено на День памяти и скорби.
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Религия и мировоззрениеРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)СССРОбщество
 
 
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