https://ria.ru/20210622/voyna-1737950657.html

"Немцы не ожидали": что творилось в первые часы Великой Отечественной

"Немцы не ожидали": что творилось в первые часы Великой Отечественной - РИА Новости, 22.06.2021

"Немцы не ожидали": что творилось в первые часы Великой Отечественной

Тысячи погибших, десятки разрушенных городов, уничтоженная боевая техника и военная инфраструктура — ровно 80 лет назад, 22 июня 1941-го, гитлеровские войска... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T08:00

2021-06-22T08:00

2021-06-22T07:59

россия

великая отечественная война (1941-1945)

безопасность

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости, Николай Протопопов. Тысячи погибших, десятки разрушенных городов, уничтоженная боевая техника и военная инфраструктура — ровно 80 лет назад, 22 июня 1941-го, гитлеровские войска вторглись на территорию СССР. Нападение было внезапным и сокрушительным — Красная армия несла тяжелейшие потери по всему фронту. О первых мгновениях самой кровопролитной войны в истории страны — в материале РИА Новости.Первый ударЧтобы оценить масштаб катастрофы, постигшей систему обороны СССР в те июньские дни, стоит обратиться к сухим цифрам статистики. Вермахт развернул наступление по трем главным направлениям. У Белоруссии сосредоточилась группа армий "Центр" — немцы перебросили сюда почти 650 тысяч человек, 800 танков, 12,5 тысячи орудий и минометов, около 1,7 тысячи самолетов.Обороняющий этот участок Западный фронт по численности личного состава и техники не уступал противнику, а по танкам даже превосходил, однако в первом эшелоне советской группировки было только 13 стрелковых дивизий, в то время как у немцев — 28.В группе армий "Юг" было 730 тысяч военнослужащих, 800 танков, около десяти тысяч орудий и минометов, почти 800 самолетов. Сдержать натиск не удалось. Уже к вечеру 22 июня на многих участках фронта передовые гитлеровскиe части прорвались на глубину до 20 километров.Войска группы армий "Север" — 655 тысяч солдат и офицеров — довольно быстро пробили широкие бреши в обороне Северо-Западного фронта. Красная армия несла огромные потери в технике и людях. А контрудары не увенчались успехом. За сутки германские соединения вклинились на территорию СССР на глубину до 60 километров. Ситуацию осложняло то, что немцы одновременно атаковали практически вдоль всей границы — от Баренцева до Черного моря. Вторжению предшествовала мощнейшая артподготовка — тысячи орудий и минометов обстреливали наиболее важные объекты, сотни бомбардировщиков сбросили бомбы на военные базы, крупные города и промышленные центры. Пожалуй, самый сокрушительный удар силы люфтваффе нанесли по советской авиации. Буквально за несколько часов Красная армия лишилась 1200 самолетов, базирующихся в приграничных районах, — большинство машин сгорели, не успев подняться в воздух. Десятки аэродромов были полностью разрушены.Фатальные ошибкиПо оценкам историков, к трагическим поражениям лета 1941-го привели грубые просчеты военного и политического руководства страны, не подготовившего Вооруженные силы к вторжению, несмотря на потоки информации о скорой агрессии.Так, вечером 21 июня разведка Прибалтийского особого военного округа докладывала, что немцы закончили строительство мостов через Неман, эвакуировали местное население и сняли проволочные заграждения, сообщала о шуме моторов тяжелой техники вблизи границы.Тем не менее советское командование колебалось. А решение о переводе войск в полную боевую готовность, их рассредоточении, маскировке техники, аэродромов и важных объектов инфраструктуры дошло до штабов слишком поздно."Наши разведчики сделали все возможное, чтобы информация о скором германском нападении поступала советскому командованию, — рассказывает РИА Новости научный руководитель Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. — Но не было точной даты — доклады поступали еще с начала мая. Гитлер несколько раз переносил срок, в том числе ему пришлось отсрочить наступление на СССР из-за Балканской кампании".Еще одна важная причина катастрофы Красной армии в первые часы и дни войны — недостаточная подготовленность командиров и личного состава, а также техническое отставание СССР от Германии."Красная армия тогда находилась на этапе масштабной реконструкции, — поясняет историк. — Многие образцы военной техники начала 1930-х, такие как танки БТ, Т-26, самолеты И-16, морально устарели. Да, появлялись новые Т-34, КВ, реактивные минометы "Катюша", но их было очень мало. После 1 сентября 1939-го численность армии увеличилась с двух миллионов человек до пяти. Мы просто не успели обучить ни командиров, ни личный состав".К тому же не завершили возведение укрепрайонов на новых границах после вхождения Западной Украины и Западной Белоруссии в состав СССР. Так называемая линия Молотова оказалась недостроенной, многие доты и дзоты пустовали.Несломленное сопротивлениеИ все же легко пересечь границу с СССР вермахт не смог — каждая погранзастава и воинская часть стояли до конца, немцам приходилось дожидаться подхода дополнительных сил, чтобы сломить сопротивление.Яркий пример — ожесточенные бои в районе приграничного Перемышля. Там оборонялась 99-я стрелковая дивизия Западного военного округа. Внезапным ударом немцы захватили город, однако красноармейцы выбили их уже через день. В итоге Перемышль трижды переходил из рук в руки.Советские солдаты не только удержали границу, но и заставили германские войска отступить, несмотря на многократное преимущество в живой силе и технике. За неделю боев гитлеровцы потеряли около четырех тысяч человек. Дивизия получила приказ оставить позиции и отойти лишь после сдачи Львова.Героически оборонялась база Балтийского флота — латвийский город Лиепая. Немцы рассчитывали взять его за день. Но немногочисленный гарнизон с помощью гражданского населения отбивал атаки целую неделю, нанеся противнику значительные потери. На южном фронте советские войска сами переходили в наступление, захватывали плацдармы, перегруппировывались, восстанавливали боеспособность. А первые воздушные бои продемонстрировали превосходство советских асов."Немцы понесли самые большие потери авиации за весь 1941-й именно 22 июня — наши летчики сбили тогда 72 самолета, причем многие тараном, — отмечает Мягков. — Поражения Красной армии в самом начале Великой Отечественной стали камнем, заложенным в основание Победы. Если бы не было столь упорных оборонительных боев, войска второго стратегического эшелона не успели бы выйти к рекам Западная Двина и Днепр. Выиграли время для подтягивания основных частей, создания новой линии обороны, эвакуации населения и промышленности".План "Барбаросса" предусматривал разгром советских войск в приграничных сражениях и уничтожение основных сил еще до рубежа Западная Двина — Днепр. Далее Гитлер рассчитывал продвигаться на Ленинград, Киев, Москву, на южном фланге — выйти к Кавказу. А всю военную кампанию завершить за три-четыре месяца, до холодов.Однако блицкриг сорвался — в первые же недели гитлеровцы потеряли более 90 тысяч солдат и офицеров убитыми, ранеными и пропавшими без вести. А война растянулась на долгие четыре года и закончилась совсем не так, как хотел Гитлер.

https://ria.ru/20210210/arkhivy-1596823023.html

https://ria.ru/20200917/velikaya-otechestvennaya-voyna-1577338153.html

https://ria.ru/20210508/voyna-1730710834.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, великая отечественная война (1941-1945), безопасность