Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210622/voyna-1737950657.html
"Немцы не ожидали": что творилось в первые часы Великой Отечественной
"Немцы не ожидали": что творилось в первые часы Великой Отечественной - РИА Новости, 22.06.2021
"Немцы не ожидали": что творилось в первые часы Великой Отечественной
Тысячи погибших, десятки разрушенных городов, уничтоженная боевая техника и военная инфраструктура — ровно 80 лет назад, 22 июня 1941-го, гитлеровские войска... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T08:00
2021-06-22T07:59
россия
великая отечественная война (1941-1945)
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149713/58/1497135841_0:213:3110:1962_1920x0_80_0_0_cdfa4717a52d13954fdffa123f8b45e5.jpg
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости, Николай Протопопов. Тысячи погибших, десятки разрушенных городов, уничтоженная боевая техника и военная инфраструктура — ровно 80 лет назад, 22 июня 1941-го, гитлеровские войска вторглись на территорию СССР. Нападение было внезапным и сокрушительным — Красная армия несла тяжелейшие потери по всему фронту. О первых мгновениях самой кровопролитной войны в истории страны — в материале РИА Новости.Первый ударЧтобы оценить масштаб катастрофы, постигшей систему обороны СССР в те июньские дни, стоит обратиться к сухим цифрам статистики. Вермахт развернул наступление по трем главным направлениям. У Белоруссии сосредоточилась группа армий "Центр" — немцы перебросили сюда почти 650 тысяч человек, 800 танков, 12,5 тысячи орудий и минометов, около 1,7 тысячи самолетов.Обороняющий этот участок Западный фронт по численности личного состава и техники не уступал противнику, а по танкам даже превосходил, однако в первом эшелоне советской группировки было только 13 стрелковых дивизий, в то время как у немцев — 28.В группе армий "Юг" было 730 тысяч военнослужащих, 800 танков, около десяти тысяч орудий и минометов, почти 800 самолетов. Сдержать натиск не удалось. Уже к вечеру 22 июня на многих участках фронта передовые гитлеровскиe части прорвались на глубину до 20 километров.Войска группы армий "Север" — 655 тысяч солдат и офицеров — довольно быстро пробили широкие бреши в обороне Северо-Западного фронта. Красная армия несла огромные потери в технике и людях. А контрудары не увенчались успехом. За сутки германские соединения вклинились на территорию СССР на глубину до 60 километров. Ситуацию осложняло то, что немцы одновременно атаковали практически вдоль всей границы — от Баренцева до Черного моря. Вторжению предшествовала мощнейшая артподготовка — тысячи орудий и минометов обстреливали наиболее важные объекты, сотни бомбардировщиков сбросили бомбы на военные базы, крупные города и промышленные центры. Пожалуй, самый сокрушительный удар силы люфтваффе нанесли по советской авиации. Буквально за несколько часов Красная армия лишилась 1200 самолетов, базирующихся в приграничных районах, — большинство машин сгорели, не успев подняться в воздух. Десятки аэродромов были полностью разрушены.Фатальные ошибкиПо оценкам историков, к трагическим поражениям лета 1941-го привели грубые просчеты военного и политического руководства страны, не подготовившего Вооруженные силы к вторжению, несмотря на потоки информации о скорой агрессии.Так, вечером 21 июня разведка Прибалтийского особого военного округа докладывала, что немцы закончили строительство мостов через Неман, эвакуировали местное население и сняли проволочные заграждения, сообщала о шуме моторов тяжелой техники вблизи границы.Тем не менее советское командование колебалось. А решение о переводе войск в полную боевую готовность, их рассредоточении, маскировке техники, аэродромов и важных объектов инфраструктуры дошло до штабов слишком поздно."Наши разведчики сделали все возможное, чтобы информация о скором германском нападении поступала советскому командованию, — рассказывает РИА Новости научный руководитель Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. — Но не было точной даты — доклады поступали еще с начала мая. Гитлер несколько раз переносил срок, в том числе ему пришлось отсрочить наступление на СССР из-за Балканской кампании".Еще одна важная причина катастрофы Красной армии в первые часы и дни войны — недостаточная подготовленность командиров и личного состава, а также техническое отставание СССР от Германии."Красная армия тогда находилась на этапе масштабной реконструкции, — поясняет историк. — Многие образцы военной техники начала 1930-х, такие как танки БТ, Т-26, самолеты И-16, морально устарели. Да, появлялись новые Т-34, КВ, реактивные минометы "Катюша", но их было очень мало. После 1 сентября 1939-го численность армии увеличилась с двух миллионов человек до пяти. Мы просто не успели обучить ни командиров, ни личный состав".К тому же не завершили возведение укрепрайонов на новых границах после вхождения Западной Украины и Западной Белоруссии в состав СССР. Так называемая линия Молотова оказалась недостроенной, многие доты и дзоты пустовали.Несломленное сопротивлениеИ все же легко пересечь границу с СССР вермахт не смог — каждая погранзастава и воинская часть стояли до конца, немцам приходилось дожидаться подхода дополнительных сил, чтобы сломить сопротивление.Яркий пример — ожесточенные бои в районе приграничного Перемышля. Там оборонялась 99-я стрелковая дивизия Западного военного округа. Внезапным ударом немцы захватили город, однако красноармейцы выбили их уже через день. В итоге Перемышль трижды переходил из рук в руки.Советские солдаты не только удержали границу, но и заставили германские войска отступить, несмотря на многократное преимущество в живой силе и технике. За неделю боев гитлеровцы потеряли около четырех тысяч человек. Дивизия получила приказ оставить позиции и отойти лишь после сдачи Львова.Героически оборонялась база Балтийского флота — латвийский город Лиепая. Немцы рассчитывали взять его за день. Но немногочисленный гарнизон с помощью гражданского населения отбивал атаки целую неделю, нанеся противнику значительные потери. На южном фронте советские войска сами переходили в наступление, захватывали плацдармы, перегруппировывались, восстанавливали боеспособность. А первые воздушные бои продемонстрировали превосходство советских асов."Немцы понесли самые большие потери авиации за весь 1941-й именно 22 июня — наши летчики сбили тогда 72 самолета, причем многие тараном, — отмечает Мягков. — Поражения Красной армии в самом начале Великой Отечественной стали камнем, заложенным в основание Победы. Если бы не было столь упорных оборонительных боев, войска второго стратегического эшелона не успели бы выйти к рекам Западная Двина и Днепр. Выиграли время для подтягивания основных частей, создания новой линии обороны, эвакуации населения и промышленности".План "Барбаросса" предусматривал разгром советских войск в приграничных сражениях и уничтожение основных сил еще до рубежа Западная Двина — Днепр. Далее Гитлер рассчитывал продвигаться на Ленинград, Киев, Москву, на южном фланге — выйти к Кавказу. А всю военную кампанию завершить за три-четыре месяца, до холодов.Однако блицкриг сорвался — в первые же недели гитлеровцы потеряли более 90 тысяч солдат и офицеров убитыми, ранеными и пропавшими без вести. А война растянулась на долгие четыре года и закончилась совсем не так, как хотел Гитлер.
https://ria.ru/20210210/arkhivy-1596823023.html
https://ria.ru/20200917/velikaya-otechestvennaya-voyna-1577338153.html
https://ria.ru/20210508/voyna-1730710834.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/149713/58/1497135841_190:0:2919:2047_1920x0_80_0_0_71a8861aff2d1b4e885f421f704b196c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, великая отечественная война (1941-1945), безопасность

"Немцы не ожидали": что творилось в первые часы Великой Отечественной

08:00 22.06.2021
 
© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанкКолонны бойцов движутся на фронт. Москва. 23 июня 1941
Колонны бойцов движутся на фронт. Москва. 23 июня 1941 - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости, Николай Протопопов. Тысячи погибших, десятки разрушенных городов, уничтоженная боевая техника и военная инфраструктура — ровно 80 лет назад, 22 июня 1941-го, гитлеровские войска вторглись на территорию СССР. Нападение было внезапным и сокрушительным — Красная армия несла тяжелейшие потери по всему фронту. О первых мгновениях самой кровопролитной войны в истории страны — в материале РИА Новости.

Первый удар

Чтобы оценить масштаб катастрофы, постигшей систему обороны СССР в те июньские дни, стоит обратиться к сухим цифрам статистики. Вермахт развернул наступление по трем главным направлениям. У Белоруссии сосредоточилась группа армий "Центр" — немцы перебросили сюда почти 650 тысяч человек, 800 танков, 12,5 тысячи орудий и минометов, около 1,7 тысячи самолетов.
Обороняющий этот участок Западный фронт по численности личного состава и техники не уступал противнику, а по танкам даже превосходил, однако в первом эшелоне советской группировки было только 13 стрелковых дивизий, в то время как у немцев — 28.
В группе армий "Юг" было 730 тысяч военнослужащих, 800 танков, около десяти тысяч орудий и минометов, почти 800 самолетов. Сдержать натиск не удалось. Уже к вечеру 22 июня на многих участках фронта передовые гитлеровскиe части прорвались на глубину до 20 километров.
ФСБ рассекретила документы о массовых казнях жителей Крыма гитлеровцами
10 февраля, 14:38
"Сжигали и травили газом": рассекречены архивы об оккупации Крыма
Войска группы армий "Север" — 655 тысяч солдат и офицеров — довольно быстро пробили широкие бреши в обороне Северо-Западного фронта. Красная армия несла огромные потери в технике и людях. А контрудары не увенчались успехом. За сутки германские соединения вклинились на территорию СССР на глубину до 60 километров.
Ситуацию осложняло то, что немцы одновременно атаковали практически вдоль всей границы — от Баренцева до Черного моря. Вторжению предшествовала мощнейшая артподготовка — тысячи орудий и минометов обстреливали наиболее важные объекты, сотни бомбардировщиков сбросили бомбы на военные базы, крупные города и промышленные центры.
Пожалуй, самый сокрушительный удар силы люфтваффе нанесли по советской авиации. Буквально за несколько часов Красная армия лишилась 1200 самолетов, базирующихся в приграничных районах, — большинство машин сгорели, не успев подняться в воздух. Десятки аэродромов были полностью разрушены.
© AP PhotoНемецкие пикирующие бомбардировщики "Юнкерс" (Ju 87)
Немецкие пикирующие бомбардировщики Юнкерс Ju 87 - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© AP Photo
Немецкие пикирующие бомбардировщики "Юнкерс" (Ju 87)

Фатальные ошибки

По оценкам историков, к трагическим поражениям лета 1941-го привели грубые просчеты военного и политического руководства страны, не подготовившего Вооруженные силы к вторжению, несмотря на потоки информации о скорой агрессии.
Так, вечером 21 июня разведка Прибалтийского особого военного округа докладывала, что немцы закончили строительство мостов через Неман, эвакуировали местное население и сняли проволочные заграждения, сообщала о шуме моторов тяжелой техники вблизи границы.
Тем не менее советское командование колебалось. А решение о переводе войск в полную боевую готовность, их рассредоточении, маскировке техники, аэродромов и важных объектов инфраструктуры дошло до штабов слишком поздно.
Подбитый немецкий танк брошен на поле боя - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября 2020, 08:00
Укротитель "Тигров": чьи танки всю войну наводили на немцев ужас
"Наши разведчики сделали все возможное, чтобы информация о скором германском нападении поступала советскому командованию, — рассказывает РИА Новости научный руководитель Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. — Но не было точной даты — доклады поступали еще с начала мая. Гитлер несколько раз переносил срок, в том числе ему пришлось отсрочить наступление на СССР из-за Балканской кампании".
Еще одна важная причина катастрофы Красной армии в первые часы и дни войны — недостаточная подготовленность командиров и личного состава, а также техническое отставание СССР от Германии.
© РИА Новости / Петр Бернштейн / Перейти в фотобанкБой в Белоруссии. 1941 год. Великая Отечественная война 1941-1945 годов
Бой в Белоруссии. 1941 год. Великая Отечественная война 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Петр Бернштейн
Перейти в фотобанк
Бой в Белоруссии. 1941 год. Великая Отечественная война 1941-1945 годов
"Красная армия тогда находилась на этапе масштабной реконструкции, — поясняет историк. — Многие образцы военной техники начала 1930-х, такие как танки БТ, Т-26, самолеты И-16, морально устарели. Да, появлялись новые Т-34, КВ, реактивные минометы "Катюша", но их было очень мало. После 1 сентября 1939-го численность армии увеличилась с двух миллионов человек до пяти. Мы просто не успели обучить ни командиров, ни личный состав".
К тому же не завершили возведение укрепрайонов на новых границах после вхождения Западной Украины и Западной Белоруссии в состав СССР. Так называемая линия Молотова оказалась недостроенной, многие доты и дзоты пустовали.
© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанкЛетчики готовят самолет к боевому вылету
Летчики готовят самолет к боевому вылету - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
Летчики готовят самолет к боевому вылету

Несломленное сопротивление

И все же легко пересечь границу с СССР вермахт не смог — каждая погранзастава и воинская часть стояли до конца, немцам приходилось дожидаться подхода дополнительных сил, чтобы сломить сопротивление.
Яркий пример — ожесточенные бои в районе приграничного Перемышля. Там оборонялась 99-я стрелковая дивизия Западного военного округа. Внезапным ударом немцы захватили город, однако красноармейцы выбили их уже через день. В итоге Перемышль трижды переходил из рук в руки.
Советские солдаты не только удержали границу, но и заставили германские войска отступить, несмотря на многократное преимущество в живой силе и технике. За неделю боев гитлеровцы потеряли около четырех тысяч человек. Дивизия получила приказ оставить позиции и отойти лишь после сдачи Львова.
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
8 мая, 08:00
"Они восхищались": кто стоит за очернением подвигов советских солдат
Героически оборонялась база Балтийского флота — латвийский город Лиепая. Немцы рассчитывали взять его за день. Но немногочисленный гарнизон с помощью гражданского населения отбивал атаки целую неделю, нанеся противнику значительные потери.
На южном фронте советские войска сами переходили в наступление, захватывали плацдармы, перегруппировывались, восстанавливали боеспособность. А первые воздушные бои продемонстрировали превосходство советских асов.
"Немцы понесли самые большие потери авиации за весь 1941-й именно 22 июня — наши летчики сбили тогда 72 самолета, причем многие тараном, — отмечает Мягков. — Поражения Красной армии в самом начале Великой Отечественной стали камнем, заложенным в основание Победы. Если бы не было столь упорных оборонительных боев, войска второго стратегического эшелона не успели бы выйти к рекам Западная Двина и Днепр. Выиграли время для подтягивания основных частей, создания новой линии обороны, эвакуации населения и промышленности".
© РИА Новости / Перейти в фотобанкГитлеровский самолет, сбитый в бою над Сталинградом
Гитлеровский самолет, сбитый в бою над Сталинградом - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Гитлеровский самолет, сбитый в бою над Сталинградом
План "Барбаросса" предусматривал разгром советских войск в приграничных сражениях и уничтожение основных сил еще до рубежа Западная Двина — Днепр. Далее Гитлер рассчитывал продвигаться на Ленинград, Киев, Москву, на южном фланге — выйти к Кавказу. А всю военную кампанию завершить за три-четыре месяца, до холодов.
Однако блицкриг сорвался — в первые же недели гитлеровцы потеряли более 90 тысяч солдат и офицеров убитыми, ранеными и пропавшими без вести. А война растянулась на долгие четыре года и закончилась совсем не так, как хотел Гитлер.
© РИА Новости / Виктор Темин / Перейти в фотобанкПленные немецкие солдаты
Пленные немецкие солдаты - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Виктор Темин
Перейти в фотобанк
Пленные немецкие солдаты
 
РоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:54Австралия оспорит заявление ЮНЕСКО, что Большой Барьерный риф в опасности
08:50Глава Сахалина поручил разбираться в случаях принуждения к вакцинации
08:48В Белоруссии приостановили трансляцию канала RTVI
08:33США зря ожидают возобновления диалога с КНДР, заявили в Пхеньяне
08:25Переболевший COVID-19 врио главы Мордовии привился "Спутником V"
08:23Синоптики предупредили москвичей о возможном температурном рекорде
08:16Советский ветеран из Нью-Йорка рассказал о первом и последнем дне ВОВ
08:15В Чаде задержали группу российских путешественников
08:11США вошли в десятку лидеров покупателей российской икры
08:00На Камчатке супругов осудили за убийство трехмесячного ребенка
08:00Жара обойдется в миллиарды. Откуда ажиотажный спрос на российский газ
08:00Перекладывание вины. Почему в Армении победил проигравший Пашинян
07:14Эксперт рассказал, как защитить банковскую карту в период летних отпусков
07:07В ФСБ рассказали о жестоких экспериментах нацистских врачей в Крыму
07:02В Брестской крепости прошли мероприятия по случаю 80-летия начала ВОВ
06:48СМИ: правительство поддержало новый штраф за выброс мусора
06:38Гинцбург рассказал, каким препаратом можно ревакцинироваться от COVID-19
06:29Во Владивостоке ребенка-инвалида изъяли из семьи
06:19В красноярском нацпарке при нападении медведя на туристов погиб подросток
06:13Исследование: каждый пятый россиянин работает в отпуске
Лента новостейМолния