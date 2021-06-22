https://ria.ru/20210622/uscherb-1738151000.html

В Крыму оценили ущерб от наводнения

В Крыму оценили ущерб от наводнения - РИА Новости, 22.06.2021

В Крыму оценили ущерб от наводнения

Чтобы восстановить дороги и инфраструктуру в подтопленных районах Крыма, понадобится более 5,5 миллиарда рублей, сообщил вице-премьер правительства республики... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T20:30

2021-06-22T20:30

2021-06-22T21:03

керчь

кировский район

подтопление на востоке крыма

ялта

республика крым

происшествия

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ЯЛТА, 22 июн — РИА Новости. Чтобы восстановить дороги и инфраструктуру в подтопленных районах Крыма, понадобится более 5,5 миллиарда рублей, сообщил вице-премьер правительства республики Евгений Кабанов.На заседании оперативного штаба по ЧС он отметил, что эти цифры соответствуют первоначальным прикидкам.Мощный циклон обрушился на Крым в четверг. Это привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, где реки вышли из берегов, подтопило улицы и дома. Стихия затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. В регионе объявили режим ЧС.Ранее в Крым прибыл замглавы Минобороны Дмитрий Булгаков, чтобы координировать борьбу с паводком. Генерал облетел населенные пункты, пострадавшие от потопа, и провел совещание по оказанию помощи населению. По его словам, основные работы по расчистке подтопленных районов Крыма завершат к 24 июня.Как сообщила министр труда и социальной защиты полуострова Елена Романовская, Крым приступает к выплате первой неотложной помощи пострадавшим от наводнения, суммы варьируются от 10 до 100 тысяч рублей на человека. В управление соцзащиты подали заявления уже 330 крымчан, в семьях которых проживают более 800 человек.

https://ria.ru/20210622/krym-1738126449.html

керчь

кировский район

ялта

республика крым

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керчь, кировский район, подтопление на востоке крыма, ялта, республика крым, происшествия