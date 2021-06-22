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В Крыму оценили ущерб от наводнения
В Крыму оценили ущерб от наводнения - РИА Новости, 22.06.2021
В Крыму оценили ущерб от наводнения
Чтобы восстановить дороги и инфраструктуру в подтопленных районах Крыма, понадобится более 5,5 миллиарда рублей, сообщил вице-премьер правительства республики... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T20:30
2021-06-22T21:03
керчь
кировский район
подтопление на востоке крыма
ялта
республика крым
происшествия
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ЯЛТА, 22 июн — РИА Новости. Чтобы восстановить дороги и инфраструктуру в подтопленных районах Крыма, понадобится более 5,5 миллиарда рублей, сообщил вице-премьер правительства республики Евгений Кабанов.На заседании оперативного штаба по ЧС он отметил, что эти цифры соответствуют первоначальным прикидкам.Мощный циклон обрушился на Крым в четверг. Это привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, где реки вышли из берегов, подтопило улицы и дома. Стихия затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. В регионе объявили режим ЧС.Ранее в Крым прибыл замглавы Минобороны Дмитрий Булгаков, чтобы координировать борьбу с паводком. Генерал облетел населенные пункты, пострадавшие от потопа, и провел совещание по оказанию помощи населению. По его словам, основные работы по расчистке подтопленных районов Крыма завершат к 24 июня.Как сообщила министр труда и социальной защиты полуострова Елена Романовская, Крым приступает к выплате первой неотложной помощи пострадавшим от наводнения, суммы варьируются от 10 до 100 тысяч рублей на человека. В управление соцзащиты подали заявления уже 330 крымчан, в семьях которых проживают более 800 человек.
https://ria.ru/20210622/krym-1738126449.html
керчь
кировский район
ялта
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керчь, кировский район, подтопление на востоке крыма, ялта, республика крым, происшествия
В Крыму оценили ущерб от наводнения
20:30 22.06.2021 (обновлено: 21:03 22.06.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на улице Джафера Сейдамета в Ялте после наводнения
Ситуация на улице Джафера Сейдамета в Ялте после наводнения - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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В Крыму заявили, что на восстановление после наводнения нужно 5,5 миллиарда рублей

Читать ria.ru в
ЯЛТА, 22 июн — РИА Новости. Чтобы восстановить дороги и инфраструктуру в подтопленных районах Крыма, понадобится более 5,5 миллиарда рублей, сообщил вице-премьер правительства республики Евгений Кабанов.
На заседании оперативного штаба по ЧС он отметил, что эти цифры соответствуют первоначальным прикидкам.
Сотрудники МЧС на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
Вчера, 17:45
В Крыму после наводнения погибли посевы
Мощный циклон обрушился на Крым в четверг. Это привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, где реки вышли из берегов, подтопило улицы и дома. Стихия затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. В регионе объявили режим ЧС.
Ранее в Крым прибыл замглавы Минобороны Дмитрий Булгаков, чтобы координировать борьбу с паводком. Генерал облетел населенные пункты, пострадавшие от потопа, и провел совещание по оказанию помощи населению. По его словам, основные работы по расчистке подтопленных районов Крыма завершат к 24 июня.
Как сообщила министр труда и социальной защиты полуострова Елена Романовская, Крым приступает к выплате первой неотложной помощи пострадавшим от наводнения, суммы варьируются от 10 до 100 тысяч рублей на человека. В управление соцзащиты подали заявления уже 330 крымчан, в семьях которых проживают более 800 человек.
Колоссальный ущерб: Ялта после потопа
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Циклон нанес колоссальный ущерб инфраструктуре Ялты.

Последствия подтопления в Ялте
1 из 14

Циклон нанес колоссальный ущерб инфраструктуре Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Пострадали улицы, где буквально сорвано дорожное полотно, русла рек, берегоукрепительные сооружения.

Сотрудники МЧС на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения
2 из 14

Пострадали улицы, где буквально сорвано дорожное полотно, русла рек, берегоукрепительные сооружения.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Многие люди лишились своих домов или имущества.

Военнослужащие на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения
3 из 14

Многие люди лишились своих домов или имущества.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Спасатели приступили к активной фазе восстановления Ялты.

Сотрудники МЧС на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения
4 из 14

Спасатели приступили к активной фазе восстановления Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Пляжи, где уже несколько дней запрещено купаться, восстанавливают после разгула стихии. Идет их уборка и подсыпка.

Знак Купание запрещено на городском пляже Ялты
5 из 14

Пляжи, где уже несколько дней запрещено купаться, восстанавливают после разгула стихии. Идет их уборка и подсыпка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Мобильные отряды очищают набережную от завалов ила и грунта.

Ликвидация последствий наводнения в Ялте
6 из 14

Мобильные отряды очищают набережную от завалов ила и грунта.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Пляжи обещают открыть после окончания всех работ, в том числе по проверке дна и качества воды.

Сотрудник МЧС на набережной Ялты во время ликвидации последствий наводнения
7 из 14

Пляжи обещают открыть после окончания всех работ, в том числе по проверке дна и качества воды.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В Крым перебрасывают спецтехнику.

Спецтехника на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения
8 из 14

В Крым перебрасывают спецтехнику.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Расчищать пострадавшие от наводнения дома помогают военнослужащие.

Мужчины очищают тротуар во время ликвидации последствий наводнения в Ялте
9 из 14

Расчищать пострадавшие от наводнения дома помогают военнослужащие.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Минобороны в 14 раз увеличило группировку для помощи пострадавшим от наводнения крымчанам.

Последствия подтопления в Ялте
10 из 14

Минобороны в 14 раз увеличило группировку для помощи пострадавшим от наводнения крымчанам.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В работах задействованы около 21 тысяч человек и более 1300 единиц техники.

Рабочие на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения
11 из 14

В работах задействованы около 21 тысяч человек и более 1300 единиц техники.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Кроме всего прочего, жителям подвозят питьевую воду и предметы первой необходимости, помогают перевезти личные вещи.

Сотрудники МЧС и местные жители на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения
12 из 14

Кроме всего прочего, жителям подвозят питьевую воду и предметы первой необходимости, помогают перевезти личные вещи.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Аварийно-восстановительные работы в городе должны завершиться до конца недели.

Спецтехника на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения
13 из 14

Аварийно-восстановительные работы в городе должны завершиться до конца недели.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Спасатели МЧС на одной из улиц Ялты.

Сотрудники МЧС на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения
14 из 14

Спасатели МЧС на одной из улиц Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 14

Циклон нанес колоссальный ущерб инфраструктуре Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
2 из 14

Пострадали улицы, где буквально сорвано дорожное полотно, русла рек, берегоукрепительные сооружения.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 14

Многие люди лишились своих домов или имущества.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 14

Спасатели приступили к активной фазе восстановления Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 14

Пляжи, где уже несколько дней запрещено купаться, восстанавливают после разгула стихии. Идет их уборка и подсыпка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
6 из 14

Мобильные отряды очищают набережную от завалов ила и грунта.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 14

Пляжи обещают открыть после окончания всех работ, в том числе по проверке дна и качества воды.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
8 из 14

В Крым перебрасывают спецтехнику.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
9 из 14

Расчищать пострадавшие от наводнения дома помогают военнослужащие.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
10 из 14

Минобороны в 14 раз увеличило группировку для помощи пострадавшим от наводнения крымчанам.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
11 из 14

В работах задействованы около 21 тысяч человек и более 1300 единиц техники.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
12 из 14

Кроме всего прочего, жителям подвозят питьевую воду и предметы первой необходимости, помогают перевезти личные вещи.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
13 из 14

Аварийно-восстановительные работы в городе должны завершиться до конца недели.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
14 из 14

Спасатели МЧС на одной из улиц Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
 
КерчьКировский районПодтопление на востоке КрымаЯлтаРеспублика КрымПроисшествия
 
 
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