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Туризм
https://ria.ru/20210622/turtsiya-1738024720.html
В Анталью прибыли первые российские туристы после возобновления полетов
В Анталью прибыли первые российские туристы после возобновления полетов - РИА Новости, 22.06.2021
В Анталью прибыли первые российские туристы после возобновления полетов
Первый самолет из России после отмены ограничений на полеты в Турцию прибыл в Анталью, сообщили РИА Новости в местном аэропорту. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T09:30
2021-06-22T14:51
туризм
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
россия
анталья (провинция)
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
турция
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АНКАРА, 22 июн - РИА Новости. Первый самолет из России после отмены ограничений на полеты в Турцию прибыл в Анталью, сообщили РИА Новости в местном аэропорту."Мы приняли сегодня утром первый самолет из РФ после возобновления полетов, это рейс Turkish Airlines из Москвы, на нем прилетели 132 пассажира. В течение суток заявлено 44 рейса из России", - сообщили РИА Новости в аэропорту.Как накануне заявил РИА Новости представитель авиакомпании Тurkish Airlines, авиакомпания возобновляет со вторника полеты в Россию в полном объеме.Глава рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджеп Явуз сообщил агентству, что курорт ожидает около десяти тысяч российских туристов во вторник после возобновления авиасообщения. По его словам, ожидается, что в последующие дни эта цифра увеличится до 20-25 тысяч российских гостей в день, всего в следующие 4 месяца в Анталью могут приехать около четырех миллионов туристов из России. Россияне составляют в этом году 40% всех иностранных туристов на этом турецком курорте.Как сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, рейсы в первый день возобновления авиасообщения с Турцией заявлены из 17 городов России, в том числе из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Санкт-Петербурга, Самары и Ростова-на-Дону.По оценкам АТОР, количество туристов, которые ожидали открытия Турции и переносили туры, составляет более чем 1 миллион человек. В ассоциации уверены, что возобновление авиасообщения положительно скажется как на отдыхе туристов, так и на работе туркомпаний. Это улучшит, в том числе, предложение в туризме и здоровую конкуренцию между направлениями и странами.
https://ria.ru/20210622/turizm-1738011703.html
россия
анталья (провинция)
турция
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Эмоции первых российских туристов, которые летят в Турцию
Первые российские туристы летят в Турцию из Екатеринбурга и Петербурга делятся эмоциями.
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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, россия, анталья (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, турция
В Анталью прибыли первые российские туристы после возобновления полетов
09:30 22.06.2021 (обновлено: 14:51 22.06.2021)
 
CC0 / Mayya666 / KemerПляж в Кемере
Пляж в Кемере - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
CC0 / Mayya666 / Kemer

В Анталью прибыл первый самолет с российскими туристами после возобновления авиасообщения

Читать ria.ru в
АНКАРА, 22 июн - РИА Новости. Первый самолет из России после отмены ограничений на полеты в Турцию прибыл в Анталью, сообщили РИА Новости в местном аэропорту.
"Мы приняли сегодня утром первый самолет из РФ после возобновления полетов, это рейс Turkish Airlines из Москвы, на нем прилетели 132 пассажира. В течение суток заявлено 44 рейса из России", - сообщили РИА Новости в аэропорту.
Как накануне заявил РИА Новости представитель авиакомпании Тurkish Airlines, авиакомпания возобновляет со вторника полеты в Россию в полном объеме.
Глава рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджеп Явуз сообщил агентству, что курорт ожидает около десяти тысяч российских туристов во вторник после возобновления авиасообщения. По его словам, ожидается, что в последующие дни эта цифра увеличится до 20-25 тысяч российских гостей в день, всего в следующие 4 месяца в Анталью могут приехать около четырех миллионов туристов из России. Россияне составляют в этом году 40% всех иностранных туристов на этом турецком курорте.
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Вчера, 08:35Туризм
Как сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, рейсы в первый день возобновления авиасообщения с Турцией заявлены из 17 городов России, в том числе из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Санкт-Петербурга, Самары и Ростова-на-Дону.
По оценкам АТОР, количество туристов, которые ожидали открытия Турции и переносили туры, составляет более чем 1 миллион человек. В ассоциации уверены, что возобновление авиасообщения положительно скажется как на отдыхе туристов, так и на работе туркомпаний. Это улучшит, в том числе, предложение в туризме и здоровую конкуренцию между направлениями и странами.
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