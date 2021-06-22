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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210622/turtsiya-1737955660.html
Туры в Кемер, Бодрум и Анталью. Как курорты Турции встречают россиян
Туры в Кемер, Бодрум и Анталью. Как курорты Турции встречают россиян - РИА Новости, 22.06.2021
Туры в Кемер, Бодрум и Анталью. Как курорты Турции встречают россиян
Россия 22 июня планирует возобновить авиасообщение с Турцией. Туристы отправятся в отели на побережье Средиземного и Адриатического морей. Действуют ли на... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T08:00
2021-06-22T08:00
отдых в россии 2021 летом
отдых на море
анталия
адриатическое море
бодрум
туристы
средиземное море
анталья (провинция)
туризм
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости, Мария Селиванова. Россия 22 июня планирует возобновить авиасообщение с Турцией. Туристы отправятся в отели на побережье Средиземного и Адриатического морей. Действуют ли на курортах ограничения, какие правила необходимо соблюдать в гостиницах, кафе и на пляже, нужно ли носить маски, сдавать ПЦР-тесты и во сколько обойдется отдых — в материале РИА Новости.Коронавирус отступилВ середине апреля в Турции резко возросло число заболевших COVID-19, и российские власти с 15 апреля ограничили авиасообщение между странами. Остались два рейса в неделю (Москва — Стамбул), чартеры не летали, и планы сотен тысяч туристов на пляжный отдых рухнули.Местные власти предприняли все меры, чтобы побороть вспышку: ввели ограничения и начали активно вакцинировать население."В Турции был трехнедельный полный локдаун, — рассказывает гид в Анталье Юстасия Булгакова. — Контролировали запреты очень строго: когда было нельзя выходить из дома, на каждом перекрестке стояли полицейские посты и всех проверяли". Штрафы достигали 900 лир (около 7,5 тысячи рублей). Местные жители оказались очень законопослушными и соблюдали правила.Кроме того, в Анталье сейчас — прививочный бум. "В пунктах, где можно вакцинироваться, — очереди, — рассказывает Булгакова. — Сейчас 1,4 миллиона из 2,4 миллиона жителей города привились". Иммунизацию прошли все работники сферы гостеприимства. Эти меры позволили сократить число зараженных и принимать туристов.Тест нужен не всем туристамОтправляющимся в Турцию россиянам виза по-прежнему не нужна. Необходимо иметь справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия. От ее получения освобождены вакцинированные и те, кто в последние шесть месяцев переболел COVID-19. В этом случае путешественники должны представить сертификат вакцинации двумя дозами препарата или справку с анализом на антитела, рассказал советник по культуре и туризму посольства Турции в России Джелаль Кылыч.В АТОР добавляют: прививки должны быть сделаны не позднее чем за 14 дней до въезда, а документ необходимо представить на английском языке. В нем обязательно нужно указать данные загранпаспорта.Кроме того, за 72 часа до вылета всем пассажирам старше шести лет нужно заполнить спецформу на сайте https://register.health.gov.tr/, распечатать ее или скачать на мобильное устройство. Анкету проверяют при посадке на борт, она содержит HES-код, необходимый для заселения в отель.Прибывших могут выборочно протестировать.Правила отдыха на курортеНа турецких курортах ограничений для туристов нет. Но для безопасного отдыха им рекомендуют носить маски в общественных местах, говорит Джелаль Кылыч.До 1 июля сохранен комендантский час для местного населения — каждый день с 22 часов до пяти утра. В воскресенье также необходимо быть дома, лишь с десяти до 17 часов можно выходить в магазин за продуктами. Супермаркеты работают до пяти часов вечера, позже — только небольшие лавки.Отели сейчас загружены не полностью, некоторые недавно открылись, другие распахнут двери на днях. В гостиницах персонал — в перчатках и масках, туристы — без них. При заезде измеряют температуру, рассказывает фотограф из Аланьи Анна Харитонова. В отелях проводят дискотеки (в городе они пока закрыты, как и кальянные), а также работают мини-клубы для детей. В ресторанах еду постояльцам накладывают официанты, "шведского стола" нет, везде — напоминания о необходимости соблюдения социальной дистанции, добавляет Анна.На пляжах нет никаких ограничений, кафе на побережье доступны.За пределами отелей кафе и рестораны пока работают с ограничениями — до девяти вечера, рассказывает гид в Анталье Никита Королев. "По правилам за столом может сидеть ограниченное число посетителей. По факту — все сидят как хотят. После того как заболеваемость снизилась, власти следят за этим уже не так строго", — добавляет он. Развлекательные заведения, парки, магазины открыты. Маски необходимо носить в помещении — магазине, банке (в локдаун они были обязательны и на улице), а также в транспорте.Цены на курортах за год не изменились, говорит Королев: "Не думаю, что они будут расти. Привлечь отдыхающих высокой ценой сложно". Анна Харитонова, впрочем, считает, что цены все же увеличились — немного, но заметно.Сколько стоит отдых в ТурцииВозобновления авиасообщения с Турцией российские туристы очень ждали. Тем более что правила въезда для россиян смягчили — привитые путешественники получили возможность не сдавать ПЦР-тест. "Большое количество заявок на отдых перенесли с весны, июня и даже с прошлого года", — рассказали в пресс-службе Anex Tour."Сразу после объявления об открытии страны для россиян спрос на туры стал ажиотажным, — сообщили в пресс-службе Tez Tour. — Стремительный рост числа бронирований позволяет с уверенностью говорить: первые рейсы пройдут с максимальной загрузкой".Всего за час после выхода информации о возобновлении авиасообщения спрос на путевки туда вырос в семь раз, подсчитали аналитики онлайн-сервиса Level.Travel. В выходные 80 процентов забронированных путевок продали именно на турецкие курорты.Цены на туры не сильно изменились с весны, ведь до приостановки авиасообщения с Турцией 15 апреля продажи на лето уже шли, говорит представитель Anex Tour. Но они могут увеличиться с ростом числа заявок. Причем в июле часть номеров в гостиницах займут местные жители — они традиционно бронируют отдых в период Курбан-байрама, добавляет представитель Tez Tour.Сейчас стоимость недельного отдыха начинается от 19 тысяч рублей на человека, рассказали в пресс-службе туроператора TUI. За семидневный тур вдвоем в отель категории "четыре звезды", включающий перелет, проживание, питание по системе "все включено", групповой трансфер и медстраховку, придется отдать от 48 тысяч рублей. Отпуск в отеле более высокой категории стоит как минимум 55 тысяч рублей на двоих.
https://ria.ru/20210618/turtsiya-1737624719.html
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отдых в россии 2021 летом, отдых на море, анталия, адриатическое море, бодрум, туристы, средиземное море, анталья (провинция), коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), москва, турция, стамбул, вакцинация

Туры в Кемер, Бодрум и Анталью. Как курорты Турции встречают россиян

08:00 22.06.2021
 
© Depositphotos / HannaNesДевушка на террасах в Памуккале, Турция
Девушка на террасах в Памуккале, Турция - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© Depositphotos / HannaNes
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости, Мария Селиванова. Россия 22 июня планирует возобновить авиасообщение с Турцией. Туристы отправятся в отели на побережье Средиземного и Адриатического морей. Действуют ли на курортах ограничения, какие правила необходимо соблюдать в гостиницах, кафе и на пляже, нужно ли носить маски, сдавать ПЦР-тесты и во сколько обойдется отдых — в материале РИА Новости.

Коронавирус отступил

В середине апреля в Турции резко возросло число заболевших COVID-19, и российские власти с 15 апреля ограничили авиасообщение между странами. Остались два рейса в неделю (Москва — Стамбул), чартеры не летали, и планы сотен тысяч туристов на пляжный отдых рухнули.
Местные власти предприняли все меры, чтобы побороть вспышку: ввели ограничения и начали активно вакцинировать население.
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"В Турции был трехнедельный полный локдаун, — рассказывает гид в Анталье Юстасия Булгакова. — Контролировали запреты очень строго: когда было нельзя выходить из дома, на каждом перекрестке стояли полицейские посты и всех проверяли". Штрафы достигали 900 лир (около 7,5 тысячи рублей). Местные жители оказались очень законопослушными и соблюдали правила.
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Кроме того, в Анталье сейчас — прививочный бум. "В пунктах, где можно вакцинироваться, — очереди, — рассказывает Булгакова. — Сейчас 1,4 миллиона из 2,4 миллиона жителей города привились". Иммунизацию прошли все работники сферы гостеприимства. Эти меры позволили сократить число зараженных и принимать туристов.

Тест нужен не всем туристам

Отправляющимся в Турцию россиянам виза по-прежнему не нужна. Необходимо иметь справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия. От ее получения освобождены вакцинированные и те, кто в последние шесть месяцев переболел COVID-19. В этом случае путешественники должны представить сертификат вакцинации двумя дозами препарата или справку с анализом на антитела, рассказал советник по культуре и туризму посольства Турции в России Джелаль Кылыч.
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В АТОР добавляют: прививки должны быть сделаны не позднее чем за 14 дней до въезда, а документ необходимо представить на английском языке. В нем обязательно нужно указать данные загранпаспорта.
Кроме того, за 72 часа до вылета всем пассажирам старше шести лет нужно заполнить спецформу на сайте https://register.health.gov.tr/, распечатать ее или скачать на мобильное устройство. Анкету проверяют при посадке на борт, она содержит HES-код, необходимый для заселения в отель.
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Прибывших могут выборочно протестировать.

Правила отдыха на курорте

На турецких курортах ограничений для туристов нет. Но для безопасного отдыха им рекомендуют носить маски в общественных местах, говорит Джелаль Кылыч.
До 1 июля сохранен комендантский час для местного населения — каждый день с 22 часов до пяти утра. В воскресенье также необходимо быть дома, лишь с десяти до 17 часов можно выходить в магазин за продуктами. Супермаркеты работают до пяти часов вечера, позже — только небольшие лавки.
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Отели сейчас загружены не полностью, некоторые недавно открылись, другие распахнут двери на днях. В гостиницах персонал — в перчатках и масках, туристы — без них. При заезде измеряют температуру, рассказывает фотограф из Аланьи Анна Харитонова. В отелях проводят дискотеки (в городе они пока закрыты, как и кальянные), а также работают мини-клубы для детей. В ресторанах еду постояльцам накладывают официанты, "шведского стола" нет, везде — напоминания о необходимости соблюдения социальной дистанции, добавляет Анна.
На пляжах нет никаких ограничений, кафе на побережье доступны.
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За пределами отелей кафе и рестораны пока работают с ограничениями — до девяти вечера, рассказывает гид в Анталье Никита Королев. "По правилам за столом может сидеть ограниченное число посетителей. По факту — все сидят как хотят. После того как заболеваемость снизилась, власти следят за этим уже не так строго", — добавляет он.
Развлекательные заведения, парки, магазины открыты. Маски необходимо носить в помещении — магазине, банке (в локдаун они были обязательны и на улице), а также в транспорте.
Цены на курортах за год не изменились, говорит Королев: "Не думаю, что они будут расти. Привлечь отдыхающих высокой ценой сложно". Анна Харитонова, впрочем, считает, что цены все же увеличились — немного, но заметно.

Сколько стоит отдых в Турции

Возобновления авиасообщения с Турцией российские туристы очень ждали. Тем более что правила въезда для россиян смягчили — привитые путешественники получили возможность не сдавать ПЦР-тест. "Большое количество заявок на отдых перенесли с весны, июня и даже с прошлого года", — рассказали в пресс-службе Anex Tour.
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"Сразу после объявления об открытии страны для россиян спрос на туры стал ажиотажным, — сообщили в пресс-службе Tez Tour. — Стремительный рост числа бронирований позволяет с уверенностью говорить: первые рейсы пройдут с максимальной загрузкой".
Всего за час после выхода информации о возобновлении авиасообщения спрос на путевки туда вырос в семь раз, подсчитали аналитики онлайн-сервиса Level.Travel. В выходные 80 процентов забронированных путевок продали именно на турецкие курорты.
Цены на туры не сильно изменились с весны, ведь до приостановки авиасообщения с Турцией 15 апреля продажи на лето уже шли, говорит представитель Anex Tour. Но они могут увеличиться с ростом числа заявок. Причем в июле часть номеров в гостиницах займут местные жители — они традиционно бронируют отдых в период Курбан-байрама, добавляет представитель Tez Tour.
Сейчас стоимость недельного отдыха начинается от 19 тысяч рублей на человека, рассказали в пресс-службе туроператора TUI. За семидневный тур вдвоем в отель категории "четыре звезды", включающий перелет, проживание, питание по системе "все включено", групповой трансфер и медстраховку, придется отдать от 48 тысяч рублей. Отпуск в отеле более высокой категории стоит как минимум 55 тысяч рублей на двоих.
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